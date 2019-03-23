В Краснодаре прошел митинг против законов о цензуре и российского правительства
В Вишняковском сквере Краснодара днем 23 марта состоялся митинг против законов о цензуре в интернете и оскорблении власти.
Читайте также:
Митинг организовало Краснодарское краевое отделение КПРФ. Мероприятие согласовали городской администрацией. Коммунисты позиционировали мероприятие как митинг против закона об оскорблении власти, «закона Клишаса», ограничения свободы слова в интернете, повышения НДС, пенсионной реформы, реформ ЖКХ, введения единого экооператора и социально-экономической политики действующей власти.
Журналист портала Юга.ру, который присутствовал на акции, сообщил, что на митинге выступили члены КПРФ, звучали лозунги «Правительство в отставку!», которые перешли в скандирования «Путина в отставку!». Было много лозунгов в поддержку Павла Грудинина, которому Центризбирком 21 марта отказал в передаче мандата депутата Госдумы.
Примерно половину участников митинга составили обманутые дольщики, одному из которых дали слово. После его выступления дольщики ушли и численность митинга сократилась примерно вдвое.
Помимо членов КПРФ и дольщиков на митинг пришли представители ТОС и ТСЖ, движения «Левый фронт» и Революционной рабочей партии, а также гражданские активисты. Член бюро Краснодарского крайкома КПРФ Александр Сафронов рассказал порталу Юга.ру, что митинг продлился более двух часов и собрал около 1 тыс. участников.
Как сообщали Юга.ру, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространять недостоверную информацию и оскорблять представителей власти в интернете. Нарушителям грозит штраф или арест.
Магнолии, цветущие лужайки, зеркальные кадки
Почему школа «Лучистая» не может закрыться на каникулы
Чем заняться в выходные 23-24 марта. Выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.