В Краснодаре прошел митинг против законов о цензуре и российского правительства

В Вишняковском сквере Краснодара днем 23 марта состоялся митинг против законов о цензуре в интернете и оскорблении власти.

Митинг организовало Краснодарское краевое отделение КПРФ. Мероприятие согласовали городской администрацией. Коммунисты позиционировали мероприятие как митинг против закона об оскорблении власти, «закона Клишаса», ограничения свободы слова в интернете, повышения НДС, пенсионной реформы, реформ ЖКХ, введения единого экооператора и социально-экономической политики действующей власти.

Журналист портала Юга.ру, который присутствовал на акции, сообщил, что на митинге выступили члены КПРФ, звучали лозунги «Правительство в отставку!», которые перешли в скандирования «Путина в отставку!». Было много лозунгов в поддержку Павла Грудинина, которому Центризбирком 21 марта отказал в передаче мандата депутата Госдумы.

Примерно половину участников митинга составили обманутые дольщики, одному из которых дали слово. После его выступления дольщики ушли и численность митинга сократилась примерно вдвое.