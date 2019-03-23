В Краснодаре прошел митинг против законов о цензуре и российского правительства

Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Вишняковском сквере Краснодара днем 23 марта состоялся митинг против законов о цензуре в интернете и оскорблении власти.

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Митинг организовало Краснодарское краевое отделение КПРФ. Мероприятие согласовали городской администрацией. Коммунисты позиционировали мероприятие как митинг против закона об оскорблении власти, «закона Клишаса», ограничения свободы слова в интернете, повышения НДС, пенсионной реформы, реформ ЖКХ, введения единого экооператора и социально-экономической политики действующей власти.

Журналист портала Юга.ру, который присутствовал на акции, сообщил, что на митинге выступили члены КПРФ, звучали лозунги «Правительство в отставку!», которые перешли в скандирования «Путина в отставку!». Было много лозунгов в поддержку Павла Грудинина, которому Центризбирком 21 марта отказал в передаче мандата депутата Госдумы.

Примерно половину участников митинга составили обманутые дольщики, одному из которых дали слово. После его выступления дольщики ушли и численность митинга сократилась примерно вдвое.

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Помимо членов КПРФ и дольщиков на митинг пришли представители ТОС и ТСЖ, движения «Левый фронт» и Революционной рабочей партии, а также гражданские активисты. Член бюро Краснодарского крайкома КПРФ Александр Сафронов рассказал порталу Юга.ру, что митинг продлился более двух часов и собрал около 1 тыс. участников. 

Как сообщали Юга.ру, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий распространять недостоверную информацию и оскорблять представителей власти в интернете. Нарушителям грозит штраф или арест.

Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Митинг протеста в Вишняковском сквере Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
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