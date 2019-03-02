Умер нобелевский лауреат из России Жорес Алферов

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Академик Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни, сообщают агентства 2 марта

О смерти известного российского ученого стало известно агентству РИА «Новости». То, что он умер в Санкт-Петербурге, потдвердила супруга академика Тамара. «Интерфакс» уточняет со ссылкой на источник в медицинских кругах, что Алферов скончался после продолжительной болезни. Известно, что в ноябре 2018 года его госпитализировали с подозрением на инсульт, но диагноз тогда не подтвердился.

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике за разработки в полупроводниковой технике в 2000 году. Он был единственным из лауреатов Нобелевской премии по физике, проживавшим в России. С 1987 по май 2003 года был директором Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, в котором работал с 1953 года. С 1991 по 2017 год был вице-президентом Российской академии наук. Депутат Госдумы от КПРФ, он был членом комитета по образованию и науке.

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Умер нобелевский лауреат из России Жорес Алферов
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