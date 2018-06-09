Как быстрее всего доехать в Анапу через Краснодар? Инструкция и карты

Не Крымом единым готов радовать россиян юг страны. Одно из популярных блюд в курортном меню — главный детский курорт, богатый песчаными пляжами и солнечными ваннами санаторный город Анапа. Как туда добраться на автомобиле из Краснодара? Сейчас расскажем. Первое, что необходимо понимать в случае с Анапой, — данное направление, как правило, самое беспроблемное в плане дорожных заторов. Особенно если сравнивать, например, с дорогой на Джубгу. Но пренебрегать основными правилами хорошего начала трипа все же не стоит. Главных правил два: выезжать не в час пик (лучше всего вообще ночью или ранним утром) и пользоваться GPS-навигаторами и другими гаджетами с функцией предупреждения о пробках (все‑таки 21-й век на дворе). Выезжаем из Краснодара в направлении западной части города, то есть через станицу Елизаветинскую и поселок Белозерный. Для гостей города: двигаемся к этим населенным пунктам по Западному обходу. Дорога здесь новая, качественная, без заторов, если не случилось каких-нибудь форс-мажорных дел.

В принципе, описывать маршрут от Белозерного достаточно скучно, так как дорога (главная) здесь одна, без каких-либо развязок. Время движения из Краснодара к первому разветвлению пути — кольцу перед хутором Трудобеликовским — порядка 45 минут при соблюдении скоростного режима. По пути проезжаем станицы Марьянскую, Новомышастовскую, Ивановскую, хутор Водный, поселок Краснодарский (за ним заправка Shell, где вкусный кофе — некомм. прим. авт.) и переезжаем через Полтавский ерик. В Ивановской имеется отличный рынок с продуктами местного производства, свежими овощами и фруктами с грядок станичников.

Съезжаем по кольцу налево (второй съезд) и едем по главной дороге, не сворачивая никуда. Таким образом мы объезжаем город Славянск-на-Кубани. Довольно быстро подъезжаем к посту ДПС и Т-образному перекрестку. Несмотря на то что здесь двигаются в основном на достаточно невысоких скоростях, требуется быть очень и очень внимательным. Поворачиваем направо, в сторону Анастасиевской. Почему? Вот здесь стоит подключить навигатор, для того чтобы посмотреть, как обстоят дела в районе участка Крымск — Нижнебаканская — Горный. Как правило, там происходит некий адок под палящим солнцем, а не рай (который, как известно по старому слогану, находится в Краснодарском крае) совсем. Хотя если вы считаете, что для того, чтобы попасть в рай, стоит пройти несколько кругов ада, — это ваш путь, пожалуйста. Но повторим: следите за этим отрезком в навигаторе. Все может быть достаточно прекрасно и там. Мы же предлагаем ехать иным путем.

Двигаемся через Анастасиевскую и Коржевский в Светлый Путь Ленина. Если вы пережили эту фразу, то в Светлом Пути (рай уже близко) на крупном перекрестке улиц Красной и Школьной поворачиваем налево — на Школьную. К этому месту добраться можно часа за полтора-два. В среднем.

Далее объезжаем справа (по западной стороне) станицу Варениковскую и двигаемся по Черноморской улице до перекрестка с Октябрьской, поворачиваем направо и двигаемся в сторону станицы Гостагаевской через Фадеево.

Гостагаевскую придется проехать через центр: по улице Новороссийской до пересечения с Советской, поворачиваем направо и выезжаем из станицы. Осталось совсем немного. Через Персик и Мечту попадаем в рай, то есть — в Анапу.