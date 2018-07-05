Джубга, Ольгинка и Новомихайловское: два маршрута из Краснодара

Побережье Краснодарского края — длинное и протяженное: это порядка 750 км курортного пространства, где есть место практически для любого туриста. Как по ширине бытовых предпочтений, так и по величине финансовых возможностей. Основной маршрут. Отправимся к восточному сегменту побережья, в сторону Сочи. Местное население традиционно делит берег Черного моря на правый и левый от поселка Джубга, если ехать по новороссийской трассе. Ранее, лет двадцать назад, этот путь был основным для продвижения курортных войск к морскому фронту. Автомобилей было не столь много. Объезжать пробки необходимости не было. Львиная доля отдыхающих ехали как раз к Джубге, где на развилке поворачивали налево, на Туапсе/Сочи, либо направо — к Геленджику или Анапе. Что касается дороги к Джубге, двигаться к поселку необходимо через Горячий Ключ. На пути можно задержаться в заторах у аула Тугургой при выезде из Краснодара, у водохранилища. Далее трасса практически всегда достаточно свободна до самого Горячего Ключа, где пробка уже серьезней. Задержаться можно на час-полтора.

От Горячего Ключа путешественников ждет достаточно сложный участок пути в плане заторов. Поэтому стоит по пути захватить прохладной воды в машину. Зной на Кубани летом достаточно жесток: в отсутствие тени температура достигает 45‑50 °С. Участок Молдовановка — Дефановка — Горское таит в себе иногда такие сюрпризы. Также стоит обратить внимание на сам поселок Джубга, где движение парализуется пешеходами. Потерять можно до часа драгоценного времени.

Далее предстоит короткий отрезок Джубга — Лермонтово, порядка 7 км со временем в пути около 10 минут без пробок. В самом Лермонтове достаточно много вариантов для размещения отдыхающих. Рассмотреть варианты можно. Или даже нужно.

А вот на промежутке от Лермонтова до Новомихайловского есть не просто множество вариантов размещения в населенных пунктах, но и так называемого дикого отдыха. Кемпингов здесь много. Выбор велик.

Выезжая из Новомихайловского, путник попадает в горный сегмент вдали от моря. Но ненадолго, на 12 км пути, которые здесь пробками не богаты. По времени — порядка 20 минут. После этого участка въезжаем в Ольгинку, где мест для размещения немало, как с достаточно высоким уровнем комфорта, так и для дикого отдыха. Далее — Туапсе. Но это уже иная история.

Альтернативный маршрут. Пролегает через столицу Адыгеи — город Майкоп. В этом случае из Краснодара выезд тот же — через Южный обход. Однако далее следует двигаться не в направлении Горячего Ключа, а свернуть на развилке перед Адыгейском на Майкоп. Не въезжая в город, сворачиваем направо, к Гавердовскому, на крупной развилке. Пропустить сложно. Далее, никуда не сворачивая с главной дороги (по знаку), проезжаем Апшеронск и Хадыженск. Не забываем о знаменитом пенном хадыженском напитке. Можно запастись на будущее. Тем более это все располагается у дороги. За Хадыженском преодолеваем перевал Шаумян и следуем к Туапсе. Там по улице Богдана Хмельницкого едем к развилке, проезжаем ее до перекрестка с улицей Кронштадтской. По ней едем до Маяковского и на улицу Щорса, по которой выезжаем из города в сторону поселков Агой и Небуг. А там уже и до Ольгинки, никуда не сворачивая.

Маршрут первый, через Джубгу

Длина маршрута: порядка 160 км.

Время в пути без учета пробок: около 2 часов 20 минут.

Время с учетом пробок: в среднем порядка 5 часов. Маршрут второй, через Майкоп и Хадыженск

Длина маршрута: порядка 300 км.

Время в пути без учета пробок: около 5 часов.

Время с учетом пробок: в среднем порядка 5 часов. То есть можно надеяться на отсутствие крупных заторов, на «авось проскочим» и поехать через Джубгу. Можно не надеяться на это и отправиться через Майкоп, Хадыженск и Туапсе. В любом случае путь более пяти часов от Краснодара занять не должен. Но бывает всякое.