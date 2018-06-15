Как доехать в Геленджик через Краснодар? Подробный обзор маршрута со всеми пробками

Пути к побережью Черного моря воистину неисповедимы. За последние несколько лет были проложены сотни маршрутов, как автомобильных, так и для остальных видов транспорта. Очередной материал Юга.ру про дорогу на курорты Черного моря посвящен пути, наиболее очевидному и популярному среди водителей (особенно неместных), — дороге в Геленджик через Горячий Ключ и Архипо-Осиповку, то есть без хитростей. Путешественники-профессионалы наверняка назвали бы его «попсовым». Но некоторыми лайфхаками можно воспользоваться и на этом маршруте.

Если вы едете из города или через него (подразумеваем Краснодар), то особой разницы, через какой мост выезжать, нет. И Тургеневский, и Яблоновский здесь практически в равных условиях, ибо дорога на Горячий Ключ проходит по Южному обходу вдоль аула Тугургой, береговой части водохранилища — к Адыгейску. Особых премудростей нет, но стоит отметить, что здесь производится ремонт дороги, что чревато пробками. На выезде из города они, как правило, не сильно задержат путешественника, в отличие от въезда в Краснодар.

За Адыгейском стоит немного потерпеть. Совсем чуть-чуть, несколько километров. После этого, как говорится, газ в пол — и движемся по отличной скоростной магистрали (пока бесплатной, кстати) с качественным покрытием. Все это великолепие продолжается до станицы Саратовской. Наслаждайтесь, так как скоро придется терпеть издевательства, медленные и изнуряющие. Если в дороге захотелось спать, то лучше это сделать на ближайшей заправке или в населенном пункте. Достаточно 20–30 минут сна, чтобы взбодриться. Но если такой возможности нет, можно есть дольками кислый лимон (или лайм), а также класть кусок лаврового листа под язык. Достаточно противно, но на некоторое время спасает.

Дело в том, что на подъезде к Горячему Ключу дорога имеет три полосы движения, при въезде на мост объездного виадука — две полосы, а при повороте на выезд из города к аллее Тысячи Сосен и вовсе одну. Чувствуете, чем пахнет? Да, примерно часовой пробкой. И то, как повезет. Плюс ко всему (нецензурное выражение) обочечники, которые, создавая еще больший затор, забрасывают стоящие в пробке машины пылью, которой здесь в достатке. Если часто передвигаетесь на автомобиле к побережью или на дальние расстояния, то можно приобрести рацию, работающую в диапазоне CB (Си-Би). Это гражданский диапазон, где общаются, например, дальнобойщики. Ребята всегда предупреждают о ДТП, плохой дороге или погодных условиях, а главное — о сотрудниках ДПС на дороге.

Достигаем известного кафе «Старый замок» на берегу Псекупса у тропы на Дантово ущелье и... вуаля. Пробка исчезла. Здесь стоит обратиться с просьбой к автомобилистам: передвигайтесь по трассам быстрее. Пресловутые 50 км/ч — это не скорость для дорожных путешествий при дозволенных 90 км/ч. Вы создаете пробки, это очень некрасиво. Особенно неприятно смотреть, как мимо того же «Замка» еле тянется какой-нибудь турист на автомобиле, а ему в окно, размахивая жезлом, словно винтом истребителя, сотрудник полиции орет: «Быстрее, быстрее!» Правильная скорость в таких поездках — средняя скорость потока. Не превышайте ее и не будьте медленней.

Немного горной трассы, где ширина и качество дорожного полотна действительно позволяют ехать достаточно быстро, и мы упираемся в очередной сюрприз — связку населенных пунктов Молдовановка — Дефановка — Горское. Здесь, как и ранее, болезнь такова: засматриваясь на придорожные рынки, водители едут достаточно медленно, что создает заторы. Если вы хотите приобрести что-то из местных погребов, то просто остановитесь и пройдитесь по рынку. Здесь можно найти много вкусного и интересного, не мешая остальным участникам движения. Более того, если вы едете достаточно долго, то здесь можно купить провиант в дорогу или перекусить на месте. Внимание — камеры. Обращайте внимание на соблюдение скоростного режима.

В Горском также стоит обратить внимание на камеры фиксации нарушений скоростного режима (40 км/ч — прямо на въезде в населенный пункт). Более того, на выезде из поселка часто дежурят доблестные сотрудники ГИБДД. Не вздумайте обгонять через сплошную. Управляться с автомобилем на «механике» на горной дороге гораздо проще, если не переходить на нейтральную передачу на склонах и виражах. Так вы теряете контроль над машиной. Учитесь «играть» скоростями. Особенно в поворотах (на входе и на выходе из них). Далее на большой развилке следуем по знакам в направлении Геленджика (держимся правее).

Проезжаем поселки Бжид и Тешебс, морально подготавливая себя и пассажиров к пробке, пребывание в которой в среднем составит порядка 30–40 минут. Это в Архипо-Осиповке. Здесь достаточно оживленный населенный пункт с обилием отдыхающих, которые интенсивным потоком идут по пешеходным переходам, создавая внушительные заторы из автомобилей. Если на дороге происходит что-то непонятное, то притормозите или остановитесь. Только потом разбирайтесь, что случилось или не случилось. Реакция водителя в дальнем пути замедляется с каждым часом.

Последнее небольшое препятствие ждет автопутешественников у поселка Пшада. Здесь идет ремонт полотна, что создает небольшой затор (минут на 15–20). Далее путь к Геленджику открыт. Проезжая поселок Возрождение, стоит задуматься: погружаться ли в оживленный мир Геленджика или выбрать отдых поспокойнее. Дело в том, что за Возрождением есть поворот налево — на Дивноморское (хотя на дорожном знаке фигурирует «Дивноморск», это то же самое). Здесь можно остановиться в самом Дивноморском, в Джанхоте (поговаривают, одно из мест с самой чистой водой на побережье) или в Прасковеевке со знаменитой скалой Парус. Выбор достаточно широк. Более того, вокруг населенных пунктов по побережью немало кемпингов и диких пляжей.