Как доехать в Абрау-Дюрсо через Краснодар. Подробное описание маршрута и карты

Солнце, лето, отпуск, море. Примерно так выглядит стандартный набор стереотипов о том самом времени, когда хочется отдохнуть, зарядить батарейки и набраться сил для очередного рабочего года. Первые три пункта стандартно соблюдаются большинством, а вот соленые морские волны кому-то могут и поднадоесть. Когда-то, сидя с коллегами на берегу озера Комо, мы спорили, возможна ли такая красота, такие пейзажи у нас, в России. Практически все сошлись во мнении, что да, возможна. Более того, бывает и интересней, но это, как говорится, дело вкуса. Кто‑то «топил» за Ладогу, кто-то за Байкал, кто-то за Селигер, нашлись даже любители Белого, что на Вологодчине.

Редакции Авто Юга.ру оставалось пригласить коллег в Абрау, чтобы под белое (или красное) оценить его красоту по собственной шкале красотомера. Тем более что если море исключать из своего летнего комбо-набора вы все-таки не планируете, в Абрау-Дюрсо можно заскочить по пути на побережье Краснодарского края или вырваться на денек во время отдыха.

Маршрут Краснодар — Абрау-Дюрсо кратко:

Расстояние от Краснодара — около 180 км.

В пути — порядка 3 часов.

Расстояние от Абрау до моря — очень рядом. Но если хочется чистого моря с инфраструктурой, то есть смысл потратить час от озера и поискать место в Сукко (левее, к Анапе) или в Кабардинке, что правее, в сторону Геленджика. Большая часть путешественников к Черному морю прокладывают свой маршрут через Краснодар. Причин тому много, перечислять их здесь не станем. Ужасные пробки и не менее ужасная жара людей не отпугивают. Поэтому едем на озеро Абрау именно через Краснодар. В город (центр) тем не менее заезжать не стоит. Можно объехать его с запада (через Тургеневский мост) или по Восточному обходу (через шлюз водохранилища). Объектов инфраструктуры для путешественников там предостаточно. Как бы то ни было, а с обеих сторон пути сходятся за поселком Яблоновским, где Тургеневское шоссе и Южный обход сливаются в трассу на поселок Энем.

Здесь нужно ехать по главной дороге, нигде не сворачивая, к станице Северской. Длина отрезка — около 30 км, а на дорогу уйдет порядка получаса. Но все зависит от дня недели и времени суток. В районе Энема идут ремонтные работы, что иногда серьезно тормозит автомобильный трафик.

Из Северской двигаемся в направлении Абинска через населенные пункты Ильский, Октябрьский, станицу Холмскую и Ахтырский. Кстати, в Холмской достаточно сильно развита инфраструктура для проезжающих. Здесь и аптеки, и СТО, и крупные магазины, и рынок с овощами/фруктами от местных производителей (с огородов, в общем). Абинск объезжаем, повернув на развилке налево, сразу за газпромовской заправкой. Ехать через город, теряя время на светофоры и ограничения скорости, смысла нет.

Через Новоукраинский направляемся к Крымску, но в город тоже не заезжаем. Уходим налево, а на ближайшем виадуке, на развилке, едем прямо — в направлении Анапы. Маршрут пролегает через Нижнебаканскую, где придется традиционно немного постоять в пробке. Здесь водители сбрасывают скорость до 20–30 км/ч при положенных 60. Особенно это касается водителей многочисленных большегрузов. Так образуется внушительный затор.

Из Нижнебаканской направляемся в Верхнебаканский. Здесь в поселок опять не въезжаем, двигаемся в направлении Новороссийска, поселка Гайдук. Через поселок едем по улице Золотая Рыбка и на перекрестке с улицей Ленина уходим направо. Далее двигаемся до перекрестка с улицей Есаульской, где поворачиваем налево. Далее никуда не сворачиваем. Есаульская превращается в Чапаева, а затем на перекрестке с Дорожным переулком уходим правее. По правой стороне должно остаться кладбище. Так себе ориентир, но зато заметный. Дорога проходит через Васильевку и Глебовское. На Глебовском надобно не пропустить поворот с улицы Карла Маркса. Это, впрочем, несложно, так как там есть внушительных размеров указатель на Абрау.