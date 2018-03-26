Во время пожара в кемеровском ТЦ погибли около 200 животных из контактного зоопарка

В контактном зоопарке кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» погибли около 200 животных

Директор зоопарка Евгений Видеман рассказал, что там было около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, они погибли, задохнувшись в дыму. Видеман выходил последним, и людей в зоопарке не оставалось.

«Было сильное задымление на третьем этаже, люди выходили в панике по боковой лестнице. Я просто прикрыл двери: кого-то спасать, вытаскивать животных просто физически не было никакой возможности. Я предполагаю как ветврач, что животные уже просто задохнулись от дыма», — цитирует Видемана ТАСС.

Он рассказал, что ему звонят горожане, предлагают помощь, но «Зимняя вишня» оцеплена и туда никого не пускают. Эвакуировать животных нет и не было возможности.

В зоопарке содержались генетты, кролики, морские свинки, карликовые камерунские козы, цесарки, африканские ежи, ушастые ежи, сухопутные черепахи, мини-пиги, песцы, сурикаты, белки, лисы, хомяки, волнистые попугаи и шиншиллы.

Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре начался 25 марта в детской комнате. Следственный комитет подтвердил гибель 53 человек, 16 человек считаются пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело.