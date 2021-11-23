Семейный государственный. Как устроен Кубанский казачий хор — самый известный фольклорный коллектив России

В конце октября в Кубанском казачьем хоре произошел скандал: танцоры выступили против отделения от основного коллектива и потребовали отставки руководства. Иолина Грибкова поговорила с бывшими и нынешними артистами о зарплатах, репертуаре и руководстве хора. Рассказываем, почему конфликт в ансамбле назревал давно.

Разделить танцоров и хор решил первый заместитель генерального директора Виктор Захарченко — младший (внук художественного руководителя и главного дирижера Виктора Гавриловича). Он считает, что это необходимо для развития творческого потенциала танцевальной группы. Юга.ру подробно писали об этом. После выхода публикации в редакцию обратились ветераны Кубанского казачьего хора. Они уверены, что выстроить полноценную танцевальную программу исключительно из хореографического репертуара Кубанского казачьего хора (ККХ), даже в одном отделении, практически невозможно. Чтобы артисты элементарно успевали переодеваться между концертными номерами, состав группы нужно расширить как минимум вдвое.

Виктор Захарченко © Фото Влада Александрова, Юга.ру

«Но подобного никто даже не рассматривает и не озвучивает со стороны руководства хора, поскольку увеличение состава танцевального коллектива несет за собой колоссальные затраты (зарплаты, пошив костюмов, покупка и изготовление реквизита и так далее)», — говорится в обращении. Артистам предстоит работать больше, чтобы выдать достойный, профессиональный результат. А это сильная нагрузка на организм. Ветераны убеждены, что танцоры начнут покидать коллектив, а на их места будут набирать «необстрелянную» молодежь. Та быстро поймет, во что вляпалась, и тоже не захочет работать в таких условиях.

На сайте change.org создали петицию в поддержку артистов ККХ. Авторы предлагают проголосовать за отставку действующего руководства Кубанского казачьего хора. На момент публикации материала ее уже подписали 2479 человек.



«Нет времени молчать, есть необходимость действовать во благо спасения и сохранения гордости Кубани и России», — говорится в описании петиции.

Что мы знаем о Кубанском казачьем хоре? Сегодня Кубанский казачий хор — это старейший профессиональный коллектив народного творчества в России. В 2021 году он отмечает 210 лет. Артисты выступали не только на всех важных мероприятиях в стране, но и на экономическом форуме в Давосе, Олимпийских играх в Лондоне и Ванкувере, ездили с Владимиром Путиным на свадьбу министра иностранных дел Австрии.

Трамвай, раскрашенный в честь 210-летия Кубанского казачьего хора © Фото пресс-службы МУП «КТТУ»

210 лет истории Полное название — в 21 слово — Государственный академический ордена Дружбы народов и ордена Русской православной церкви святого благоверного великого князя Димитрия Донского первой степени Кубанский казачий хор.

Конец XVIII — начало XIX века Казаки переселяются на Кубань, строят церкви. Для богослужений собирают певческий коллектив из голосистых мужчин и духовой оркестр. 14 октября 1811 года Официальная дата основания хора. Службу приравнивают к войсковой, певчие получают чины и награды, артисты — на полном обеспечении Черноморского казачьего войска. Казаки дают и светские концерты. 1917 год После февральской революции партии альта и сопрано укомплектовывают женскими голосами. 1921 — 1961 годы Хор трижды распускают: в 1921-м из-за смены идеологии; в начале Великой Отечественной войны, когда почти все солисты уходят на фронт; и в 1961-м — по инициативе Хрущева. 1938 год В состав хора включают танцевальную группу. 4 января 1969 года Государственный Кубанский казачий хор воссоздают по просьбам кубанцев решением крайисполкома. 14 октября 1974 года Художественным руководителем коллектива становится Виктор Гаврилович Захарченко.

Захарченко-старший. Заслуги, коммунизм и тяга к религиозным песнопениям Для перечисления наград и званий Виктора Захарченко понадобится отдельный материал. Он — Герой труда РФ, народный артист РСФСР, автор книг по этнической музыке, сотен музыкальных произведений и больше тысячи обработок народных песен. В том числе гимна Краснодарского края. Виктор Захарченко родился в 1938 году в станице Дядьковской Кореновского района Краснодарского края. В 1960-м окончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище, семь лет спустя — Новосибирскую государственную консерваторию имени Михаила Глинки. Десять лет (с 1964 по 1974 год) работал главным хормейстером Сибирского русского народного хора. После — вернулся на Кубань.

Виктор Захарченко удостоен Государственной премии в области литературы и искусства © Фото пресс-службы Кремля

Также Захарченко награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени (РПЦ). Но по словам бывшего артиста ККХ и члена совета ветеранов организации Владимира Билаша, раньше Виктор Гаврилович был коммунистом. Он заставлял артистов читать результаты пленумов и съездов ЦК КПСС: «Когда пошла «перестройка» и он понял, что власть сменится, то человек мгновенно сориентировался и, как говорят в народе, переобулся. Сразу стал верующим. Он понял, что, спекулируя этой темой, можно добиться больших высот. Крестил взрослых детей, меня пригласил быть кумом». В августе 1995 года в Краснодар приезжал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он благословил Кубанский казачий хор на участие в праздничных богослужениях. По словам Владимира Билаша, Виктор Гаврилович воспринял это как призыв к действиям. «Хор — носитель традиционной культуры кубанских казаков. Еще когда я работал, в репертуаре было около 30% авторских песен. Когда уволился, осталось всего несколько. Я человек верующий, ничего не имею против внедрения духовных песнопений, но Виктору Гавриловичу не верю. А Виктор Витальевич — инородное тело, его отвергает коллектив», — добавил Билаш.

«Рождественские Святки» в Кубанском казачьем хоре © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Хор семьи Захарченко С 1974 года Виктор Гаврилович Захарченко занимает должности генерального директора, художественного руководителя и главного дирижера хора. Его внук — Виктор Витальевич Захарченко — значится первым заместителем генерального директора. Виктория Захарченко (дочь) — помощник художественного руководителя. Кроме того, работник хора, пожелавший остаться анонимным, сообщил Юга.ру, что в организации трудятся еще три родственника Захарченко-старшего. Вера Захарченко (жена) — руководитель музея Кубанского казачьего хора, Наталья Гуликова (дочь) — заместитель генерального директора по общим вопросам, Андрей Гуликов (зять) — личный водитель.

© Схема Юга.ру

«На протяжении всех лет, что я работал в хоре, — с 1982 по 1999 год, был культ личности Виктора Захарченко — старшего. Когда появлялся мало-мальски хороший музыкант, который мог составить конкуренцию художественному руководителю, для него создавались такие условия работы, которые он не выдерживал. Только сейчас я понял, что человек всю жизнь готовил это теплое место для своего внука», — считает Владимир Билаш. Анонимный собеседник говорит, что роль Виктора Гавриловича в истории коллектива принижать и искажать нельзя, его труды значимы и фундаментальны. «Но на сегодня мы имеем то, что видим. Виктору Гавриловичу в 2021-м исполнилось 83 года. К нашему сожалению, возраст берет свое, приходят не совсем логичные и разумные решения. И решение всю свою семью рассадить по руководящим должностям, которые, в отличии от него, ничем выдающимся, талантливым или компетентным не блеснули. Проблема с танцевальной группой обусловлена именно нехваткой финансирования. С учетом уровня зарплат руководства, на работников средств попросту не хватает. Решили пересмотреть и президентский грант, и стимулирующие средства и так далее. Министерству культуры пора спасать коллектив. Да и того же Виктора Гавриловича. Старость никого из нас не минует. Ошибки, заблуждения свойственны всем старикам. Страшно, когда доверием злоупотребляют его же близкие люди», — добавил он.

Захарченко-младший Внук художественного руководителя появился в штате учреждения около шести лет назад. За это время он сменил как минимум четыре должности. «Сперва он занимал должность не то курьера, не то какого-то помощника. Зарплата ему начислялась, но на работе почти не появлялся, за редким исключением. Затем в период обучения в институте внука в какой-то момент трудоустроили юрисконсультом. Практика и всё такое, зарплату опять же ему платили как действующему сотруднику, но работа эта была лишь для галочки (записи в трудовой книжке) и записи в производственной практике. Функционала особого закреплено за ним не было, и курировать его посещаемость никто не брался», — сообщил анонимный собеседник.

Затем Виктор Захарченко — младший предложил дедушке доверить ему разобраться в ситуации с гонораром от авторских отчислений. И художественный руководитель добровольно передал авторские права на весь музыкальный и песенный репертуар ККХ внуку. «Дошло до того, что он пытался получать вознаграждение от каждого выпущенного и реализованного CD/DVD, а также за использование репертуара на всех радиостанциях и ТВ-каналах, где звучали песни с авторскими правами, оформленными уже на него. После такого рвения, а в моем понимании это исключительно жадность и алчность, Виктор Гаврилович стал взахлеб слушать своего молодого «наследника» абсолютно во всех вопросах. Внук нашел нужные слова для того, чтобы убедить пожилого родственника поддержать реализацию своих решений», — рассказал анонимный спикер.

Как писали Юга.ру, в октябре съемочная группа ютуб-канала «Редакция» сняла фильм об историческом прошлом и настоящем казаков. Съемки проходили в Краснодарском крае и на Дону. В начале ноября стало известно, что видео заблокировали из-за жалобы по поводу авторских прав, которая поступила от ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор».



Алексей Пивоваров уточнил, что пожаловался на фильм внук Виктора Захарченко. По словам Пивоварова, накануне тот вышел на связь со съемочной группой и потребовал еще 50 тыс. рублей, хотя аудиоконтент уже оплатили. В итоге претензию отозвали, выпуск вновь доступен к просмотру.

В конце 2019 года Захарченко-старший назначил внука первым заместителем генерального директора ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор». Собеседник добавил, что в коллективе ценят вклад Захарченко-старшего. В то же время видят, слышат и не согласны с идеологией и тем, какую репертуарную политику он ведет в последние годы. «На фоне него внук — это просто жалкое подобие того человека, который достоин находиться у руля. Но поскольку старший Захарченко увешан званиями, орденами и прочими регалиями, перечить, противостоять ему на уровне края никто не решается, и вынуждены терпеть весь этот беспредел, творимый семейством маэстро», — считает работник хора.

«Рождественские Святки» в Кубанском казачьем хоре © Фото Влада Александрова, Юга.ру

По его словам, Захарченко-старший после начала пандемии стал редко появляться на работе. Большинство решений принимает внук. «Когда первый заместитель генерального директора озвучил балету решение реорганизовать коллектив, вывести в отдельную структуру, он не слушал и не принимал во внимание на собрании чьи-либо мнения и возражения. Пытался бить кулаком по столу и попросту ушел, оставив вопрос открытым. Потом вся ситуация вышла в массы, в медиа, собрание уже собирал старший Захарченко, где полтора часа вещал о господе, предназначении свыше. В малом зале ЦКЗ на улице Красной, 5 заставил всех встать с кресел и прочитать молитву вместе с ним, а потом коротко сказал о том, что мы едины», — добавил собеседник.

Какие зарплаты у сотрудников Кубанского казачьего хора? На официальном сайте коллектива значится, что на начало 2021 года в ансамбле 383,5 ставки. В состав хоровой группы входят 74 человека, еще 35 в танцевальной и 18 в оркестровой. Остальные — административно-управленческие должности, технический персонал, водители. Средний уровень заработной платы специалистов на январь 2020 года составлял 61 тыс. 525 рублей, на декабрь — 58 тыс. 336 рублей. У руководства же за это время доходы выросли. Высший состав в начале года получал 454 тыс. 780 рублей, к концу — 483 тыс. 825 рублей. Заместителям руководителя в среднем платят 257 тыс. 890 рублей и 196 тыс. 397 рублей.

Рождественские колядки с Кубанским казачьим хором © Фото Влада Александрова, Юга.ру

По словам анонимного собеседника, практически вся творческая группа работает по срочным трудовым договорам. Артисты балета не исключение. «В планы Виктора Витальевича входит при наступлении срока истечения трудовых контрактов безальтернативно и добровольно одновременно предлагать трудоустраиваться в новый коллектив. На каких условиях, пока непонятно, но логика ясна: не захотите сами — значит, увольняйтесь», — подытожил спикер.

Кто финансирует Кубанский казачий хор? Кубанский казачий хор несколько раз получал Президентские гранты: 25 млн рублей в 2012-м, 46 млн — в 2016-м, а в 2017-м — 59 млн рублей. Грант выделяли на весь коллектив — хор, балет и оркестр, художественно-творческое руководство ККХ. После отделения танцоры не смогут претендовать на эти деньги. По словам анонимного спикера, постоянное финансирование коллектива идет из нескольких источников. Краевой бюджет перекрывает окладную часть работников учреждения, расходы по содержанию помещений, транспорта, хозяйственной деятельности. Есть губернаторская надбавка всем работникам. Для артистов и руководства — меценатская поддержка фонда «Вольное дело». На официальном сайте фонда журналистка Юга.ру нашла ККХ в списке благополучателей. «Вольное дело» с 2003 года помогает в гастрольной и студийной работе. Ведущим артистам ежегодно платят стипендию, а с 2008 года еще и 20 лучшим учащимся школы-интерната для одаренных детей Кубанского казачьего хора. Во вкладке на сайте указано, что из бюджета фонда направили 250 млн рублей на поддержку хора. В отчетах на официальном сайте коллектива есть и внебюджетные источники дохода: от концертов, аренды зала.

Что со зданием на улице Красной, 5? Концертный зал на тысячу зрителей есть у коллектива с 1999 года. Здание бывшего Дома политического просвещения в Краснодаре хору отдал губернатор Кубани Николай Кондратенко, аппаратуру оплатил благотворительный фонд «Вольное дело». По словам анонимного собеседника, здание передали в оперативное управление, то есть не насовсем.

Центральный концертный зал © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ЦКЗ репетируют хор и оркестр, там же расположены костюмерная, склад, кабинеты руководства и службы обеспечения. Репетиции танцевальной группы проходят над другом конце Красной, в здании по адресу ул. Клубная, 16. «Но при этих благах, целых двух зданиях, которые находятся в пользовании учреждения, Виктор Гаврилович Захарченко регулярно заявляет, что коллектив скитается, не имеет своего угла», — говорит сотрудник хора. Как писали Юга.ру, в конце 2019 года стало известно, что для Кубанского казачьего хора хотят построить новое здание. Предположительно, оно будет в пределах квартала улиц Красной, Длинной, Рашпилевской и Пашковской — это участок земли напротив отеля Marriott.

Совет ветеранов хора Владимир Билаш утверждает, что почти все ветераны ККХ бедствуют и умирают в нищете. Чтобы помогать им, бывшие артисты объединились. «Захарченко возмущался тем, что создан наш совет, потому что объединение не находится под его контролем. Мы один раз собрались в стенах ЦКЗ, но художественный руководитель впредь запретил это делать. Теперь мы всё обсуждаем по телефону. Совет есть только на бумаге и в наших сердцах. Для нас он имеет сакральное значение. Мы вроде уже и не в ККХ, но в совете ветеранов», — рассказал Билаш. Вокалисты и музыканты выходят на пенсию как и все в стране: мужчины в 65 лет, женщины в 60 лет. Танцоры — после 20 лет стажа в должности артиста балета в государственном учреждении.

Кубанский казачий хор устанавливает мировой рекорд © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Как сообщил Владимир Билаш, ведущая солистка хора Вера Фролова при выходе на пенсию получала 10 тыс. рублей. Потом работала в Центральном доме детского творчества. Сейчас «чистыми» выходит 17 тыс. рублей. Алексей Коваленко 40 лет отдал ККХ и получает около 20 тыс. рублей. «Мне пенсия не нужна, я предприниматель, но могу говорить от имени ветеранов. Кубанский казачий хор — это не просто организация, это живой организм. Люди не отлучали себя от ККХ, они до сих пор его артисты и солисты. Только живут впроголодь», — добавил Билаш. По словам действующего сотрудника хора, пенсионеров руководство не поддерживает. «Бывают исключения, конечно, кого-то устраивают вахтером или кем-то еще. Раньше ветеранов коллектива в обязательном порядке приглашали на октябрьские концерты ККХ. В этот, юбилейный год действующее семейное руководство об этом даже не задумалось и не заикнулось. До появления молодого специалиста внимания ветеранам коллектива было в разы больше», — поделился собеседник. Билаш считает, что часть Президентского гранта можно выделить на помощь пенсионерам ККХ. «Многим из них помогает соцзащита, но это ненормально. Не нужно ставить хор в один ряд с другими организациями. Это не просто организация, это Кубанский казачий хор. Это живой организм с молодыми частями тела и уже старыми. Последним нужно помогать, нельзя их просто выбросить и отправить умирать», — добавил бывший солист ККХ.

Кубанский казачий хор устанавливает мировой рекорд © Фото Елены Синеок. Юга.ру