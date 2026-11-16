Крымский мост атаковали БПЛА. Движение остановили, в очередях — 2 тыс. машин

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После атаки дронов на Крымский мост в очередях застряло около 2 тыс. автомобилей

16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники атаковали Крымский мост. В связи с этим движение транспорта по мосту временно ограничили. Проезд будет закрыт ориентировочно до середины дня.

По словам Аксенова, для ликвидации последствий на месте задействовали все необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб. В оперштабе Крыма заявили, что железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту:

На фоне перекрытия с обеих сторон переправы образовались крупные заторы — в очередях застряло около 2 тыс. автомобилей. По данным СМИ, часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, из-за чего конструкцию визуально повело примерно на 15 градусов. Информации о пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, обломки дрона упали на частный дом в Северской. Пострадали шестеро, среди них ребенок.

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