Крымский мост атаковали БПЛА. Движение остановили, в очередях — 2 тыс. машин

После атаки дронов на Крымский мост в очередях застряло около 2 тыс. автомобилей

16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники атаковали Крымский мост. В связи с этим движение транспорта по мосту временно ограничили. Проезд будет закрыт ориентировочно до середины дня.

По словам Аксенова, для ликвидации последствий на месте задействовали все необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб. В оперштабе Крыма заявили, что железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.