Крымский мост атаковали БПЛА. Движение остановили, в очередях — 2 тыс. машин
После атаки дронов на Крымский мост в очередях застряло около 2 тыс. автомобилей
16 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники атаковали Крымский мост. В связи с этим движение транспорта по мосту временно ограничили. Проезд будет закрыт ориентировочно до середины дня.
По словам Аксенова, для ликвидации последствий на месте задействовали все необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб. В оперштабе Крыма заявили, что железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.
Минтранс уточнил правила проезда по Крымскому мосту:
На фоне перекрытия с обеих сторон переправы образовались крупные заторы — в очередях застряло около 2 тыс. автомобилей. По данным СМИ, часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма, из-за чего конструкцию визуально повело примерно на 15 градусов. Информации о пострадавших нет.
Как писали Юга.ру, обломки дрона упали на частный дом в Северской. Пострадали шестеро, среди них ребенок.
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