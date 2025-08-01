10 историй о Всесвятском кладбище Краснодара

Могила «ведьмы», кочующие монументы и два надгробия для одного партийного вождя. Нет, это не набор городских страшилок, а повседневность Всесвятского кладбища в Краснодаре. По просьбе Юга.ру историк и основатель экскурсионного бюро «Кубань расходящихся тропок» Федор Смоляков рассказывает десять историй о главном некрополе города.

1. История кладбища История Всесвятского кладбища началась не с официального указа, а стихийно, в 1830-х годах. Тогда это была далекая окраина, пустырь за пределами Екатеринодара. Дореволюционная история кладбища отражала многонациональный и многоконфессиональный состав города. Всесвятка была разделена на сектора: православный, католический, лютеранский, караимский, еврейский и магометанский (мусульманский). Рядом существовал и отдельный холерный участок. К середине XX века Краснодар стремительно разросся, и некогда далекая окраина оказалась почти в центре города. Решение о закрытии было вопросом времени. 30 декабря 1964 года Всесвятское кладбище, наряду со старым еврейским и Дубинским, официально прекратило свое существование как действующий некрополь. Уже 1 января 1965 года в Краснодаре открылось новое главное кладбище — Славянское. Однако и сегодня на Всесвятском можно увидеть надгробия с недавними датами — родственникам разрешено подзахоранивать в семейные могилы урны с прахом кремированных близких.

Восточный вход на Всесвятское кладбище © Фото Елены Синеок, Юга.ру

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2. На грани исчезновения То, что Всесвятское кладбище сохранилось до наших дней, — результат долгой борьбы и большая удача. Сразу после закрытия, в 1960-х, у городских властей были амбициозные планы по его полной ликвидации: на месте некрополя собирались разбить парк и построить Дворец бракосочетаний. После протестов местных жителей проект отклонили. Однако кладбище все равно понесло тяжелые утраты. В 1970-е годы его территорию начали активно «резать» под застройку со стороны улицы Аэродромной. Так, на месте лютеранского сектора сегодня располагается Президентское кадетское училище, а бывшие еврейский, магометанский и холерный участки были застроены жилыми домами. В эпоху перестройки участок земли площадью 24 га в центре города превратился в заброшенные и опасные заросли. Самым ярким символом забвения стал его официальный статус: в кадастровых документах он долгое время числился как «земли сельхозназначения». Новая угроза нависла в конце 2000-х, когда лакомый кусок земли в центре города вновь привлек внимание застройщиков. Когда от территории кладбища начали «отрезать» участки под строительство, общественность забила тревогу. Усилиями историков, краеведов и неравнодушных горожан удалось запустить процесс спасения некрополя. Переломным моментом стал 2011 год, когда кладбище наконец поставили на кадастровый учет как исторический погост. Это стало первым шагом к его возрождению. На месте руин церковно-приходской школы был восстановлен храм Всех Святых, освященный в 2016 году. Горожане стали выходить на субботники, а национальные общины — армянская и греческая — взяли под опеку захоронения своих соотечественников. В 2019 году была одержана главная победа: Всесвятское кладбище получило официальный статус ансамбля-достопримечательности и было включено в реестр объектов культурного наследия. Это решение защитило его от застройки и открыло дорогу для благоустройства. Сегодня уже можно видеть первые результаты: завершено восстановление старинных склепов у восточного входа, а более 260 надгробий, признанных ценными, ждут своей очереди на реставрацию.

Коллаж фотографий отреставрированных часовен © Фото предоставлено пресс-службой ГК «Точно»

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3. Надгробия из подручных средств Всесвятское кладбище — это наглядная энциклопедия советского дефицита. Чтобы понять, почему здесь можно встретить памятники из самых неожиданных материалов, нужно вернуться в раннесоветскую эпоху. После революции управление кладбищами передали местным ЖКХ, которые в условиях хаоса и разрухи едва справлялись с основными задачами. В плановой экономике СССР для развития похоронной индустрии просто не нашлось места — она отсутствовала как отрасль вплоть до 1960-х годов. Как отмечает историк Павел Кудюкин, жизнь советского человека часто проходила «от яслей до гроба» на том предприятии, где он работал. Это касалось и смерти. Чтобы увековечить память о близком, люди шли к заводским умельцам. Те сваривали скромные памятники из того, что удавалось достать: водопроводных труб, швеллеров, списанных деталей станков и даже трамвайных рельсов. По тому же принципу создавались и оградки. В ход шли любые подручные материалы, даже списанные станочные детали — одна из оград на Всесвятском предположительно собрана из частей оборудования с завода имени Седина. Но самый интересный артефакт подобной «народной мемориальной архитектуры» — крест, искусно сделанный из стояка сливного бачка советского унитаза.

Надгробия из стояка сливного бачка (слева) и водопроводных труб (справа) © Коллаж из фото Дениса Куренова и Елены Синеок, Юга.ру

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4. «Блуждающие монументы» Всесвятское кладбище известно своими «блуждающими монументами». Это старые, чаще всего дореволюционные надгробия, которые были использованы повторно для советских захоронений. Историки называют это явление «рециркуляцией надгробий», и оно ярко иллюстрирует реалии советской эпохи. Причина этого явления кроется опять же в дефиците. В стране с неразвитой похоронной индустрией было почти невозможно заказать монументальное надгробие из качественного камня. Если простому рабочему могли сварить крест из труб, о чем мы говорили выше, то партийному деятелю, генералу или герою войны требовался подобающий статусу памятник. Решение было простым и циничным: со старых «буржуазных» или купеческих могил снимали массивные гранитные и мраморные плиты. Оригинальные надписи сбивали или зашлифовывали, а поверх наносили новые имена и даты. Особенно много таких «памятников с двойным дном» можно найти в мемориальном секторе, созданном к 50-летию Октябрьской революции. По некоторым оценкам, почти каждый пятый монумент здесь имеет «прошлое». При внимательном рассмотрении на них видны следы шлифовки, неровности на месте сбитых букв или даже едва проступающие контуры старых эпитафий. Среди ярких примеров — надгробия героев Советского Союза братьев Игнатовых, на обратной стороне которых видно геометрические узоры, нанесенные поверх прежних имен. Еще более интересна могила полковника Лабынцева, чей памятник представляет собой причудливый «конструктор», собранный из частей трех разных старинных монументов.

Надгробия братьев Игнатовых © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Обратная сторона надгробия на могиле братьев Игнатовых © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Надгробие полковника Лабынцева © Фото Елены Синеок, Юга.ру

5. Искусство скорби: пьеты и эффигии Прогуливаясь по аллеям Всесвятского кладбища, можно обнаружить надгробия, которые мысленно переносят из южного российского города на старинные погосты Рима или Парижа. Это пьеты и эффигии — редкие для России скульптурные формы, свидетельствующие о сильном европейском влиянии на культуру дореволюционного Екатеринодара.

Пьета (от итал. pietà — «сострадание, оплакивание») — это канонический сюжет католического искусства, изображающий Деву Марию, оплакивающую снятого с креста Христа. Самое знаменитое изваяние — шедевр Микеланджело. На Всесвятском кладбище находятся две такие скульптуры. Первая, монументальная и искусно выполненная, расположена у центрального входа. Когда-то она была разбита вандалами, но ее фрагменты бережно собраны и сложены рядом. Вторая, датированная 1921 годом, сделана заметно грубее. Вероятно, сама скульптура была изготовлена еще до революции и установлена на могилу уже в советское время. Эффигия (от лат. effigies — «изображение, подобие») — это еще более редкий для России тип надгробия, представляющий собой скульптурное изображение усопшего в полный рост, часто лежащего на смертном одре. Эффигии пришли на смену средневековым транзи (изображениям разлагающихся тел) в эпоху Возрождения, когда возросла ценность человеческой личности. На Всесвятском кладбище сохранилось целых четыре таких надгробия. Предположительно, они были изготовлены в Нахичевани-на-Дону во второй половине 1890-х годов. Эти надгробия принадлежат членам семьи Хачатуровых — богатых армянских купцов, несколько представителей которой скончались в этот период.

Пьета на Всесвятском кладбище © Фото Катерины Данильян

6. Лихие девяностые: криминал и запустение В 1990-е и начале 2000-х годов Всесвятское кладбище превратилось в одну из самых мрачных и опасных точек городского центра. За десятилетия забвения оно заросло густым кустарником и превратилось в настоящие городские джунгли. Уход осуществлялся лишь за небольшим мемориальным сектором с Вечным огнем, в то время как остальная территория стала пристанищем для бездомных и криминальных элементов. Среди заброшенных могил и полуразрушенных склепов возникали целые «городки» бездомных. Но настоящую жуть наводили не они. Заброшенный некрополь стал удобным местом для сведения счетов. В криминальных хрониках того времени регулярно появлялись сообщения о телах жертв бандитских разборок, найденных на территории Всесвятки. Особую дурную славу приобрели два старинных купеческих склепа у восточного входа, принадлежавшие, скорее всего, семьям Тарасовых и Богарсуковых. В девяностые они превратились в настоящий притон для наркозависимых. По воспоминаниям очевидцев, это место было смертельно опасно для случайных прохожих: ради дозы обитатели склепов не гнушались грабежами и нападениями.

7. Мистификатор Федоренко В те же годы у Всесвятского кладбища был смотритель, ставший при жизни легендой, — Иван Федоренко. На фоне общей разрухи он запомнился не только хозяйственной деятельностью, но и талантом к выдумкам и мистификациям. Самой громкой его «находкой» стало «обнаружение» в 1996 году могилы генерала Михаила Алексеева — одного из основателей Белого движения. Новость выглядела сенсационно, если не знать двух фактов. Во-первых, генерал, умерший в Екатеринодаре в 1918 году, был изначально похоронен в усыпальнице Свято-Екатерининского собора, а уже в 1919 году его прах перезахоронили в Белграде. Во-вторых, «найденная» могила располагалась в мемориальном секторе — единственной ухоженной части кладбища, где внезапное появление захоронения лидера белогвардейцев выглядело абсурдно. Тем не менее, на разоблачение этой искусной фальшивки ушло целое десятилетие. Могила генерала-призрака стала самой известной, но, возможно, не единственной из мистификаций Федоренко. С его деятельностью связывают появление надгробия некой Манефы Колпаковой с шуточной эпитафией: «В лесу родилась елочка». Якобы это могила автора слов известной новогодней песни. На самом деле, текст написала поэтесса Раиса Кудашева, похороненная в Москве.

«Могила» генерала Алексеева © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8. Могила «ведьмы» Могила «ведьмы» — одна из самых известных городских легенд Всесвятского кладбища, ставшая его своеобразной визитной карточкой. В одном из рейтингов для некротуризма именно захоронение Марфы Турищевой было представлено как главная достопримечательность некрополя. Легенда возникла в начале 2000-х годов, после публикации в местном СМИ статьи, в которой утверждалось, что на одной из могил сатанисты проводят свои ритуалы. В действительности, в тот период заброшенное кладбище стало популярным местом для встреч у представителей готической субкультуры. Надгробие Марфы Турищевой, расположенное недалеко от восточного входа, из-за своих крупных размеров и наличия поблизости фонаря служило удобным местом для сбора. Вероятно, именно подростков-готов журналисты и приняли за сатанистов.

Редкая профессия: Монолог могильщика

После публикации статьи легенда начала тиражироваться, особенно активно с развитием интернета. В социальных сетях, в частности в группах во «ВКонтакте», стали появляться многочисленные посты с мистическими историями: о встречах с «женщиной в черном», о выколотых глазах на памятнике и о таинственных надписях вроде «Я вернулась» или «Она жива», которые были делом рук вандалов. Таким образом, вокруг реального захоронения Марфы Абрамовны Турищевой сформировался плотный слой городских мифов. Сегодня отделение подлинной истории от вымысла, созданного и растиражированного СМИ и интернет-фольклором, представляет собой сложную задачу, требующую кропотливой исследовательской работы.

Могила «ведьмы» Марфы Турищевой © Фото Катерины Данильян

9. Тернии благоустройства Один из резонансных инцидентов, приведших к утрате части исторического наследия кладбища, произошел в 2019 году во время замены ограждения по улице Аэродромной. Старый бетонный забор из типовых плит ПО-2 демонтировали, а на его месте возвели новое ограждение из красного кирпича с декоративными литыми секциями. В ходе этих работ уничтожили надгробия, располагавшиеся в непосредственной близости от забора. В основном это были скромные захоронения: самодельные кресты, сваренные из труб, простые таблички, прикрепленные к старому забору, и небольшие оградки. Вероятно, строители сочли эти памятники неэстетичными и демонтировали их в процессе «благоустройства». В результате более ста захоронений были фактически утрачены. На их месте высадили небольшие деревья.

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10. Два надгробия Селезнева Петр Селезнев — одна из ключевых фигур в истории Краснодарского края. Будучи главой крайкома ВКП(б), он отказался эвакуироваться во время наступления нацистов, организовал подполье и руководил всем партизанским движением в регионе. После освобождения именно Селезнев возглавил восстановление разрушенного города. До недавнего времени его могилу украшал скромный, но исторически ценный памятник. Однако в ходе недавних работ по благоустройству некрополя произошла история, которую можно назвать символом современного подхода к культурному наследию. В начале осени 2024 года оригинальный памятник Селезневу внезапно исчез. Можно было предположить, что его забрали на реставрацию, но через некоторое время он «вернулся» на место. Но, как обратил внимание историк Виталий Бондарь, это была не оригинальная скульптура, а ее копия, которая лишь имитирует старый памятник и имеет ряд отличий. А в октябре рядом с этой копией установили второй, совершенно другой памятник. Так у одного человека на одной могиле оказалось два надгробия.

Надгробия на могиле Селезнева © Фото Дениса Куренова, Юга.ру