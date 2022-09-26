Днем 26 сентября на границе РФ и Грузии скопилось около 3,5 тыс. машин — по подсчетам властей Северной Осетии. В 20-километровой пробке десятки тысяч человек ждут днями, платят огромные взятки за проезд по встречке, а для северокавказцев сделали отдельную многочасовую очередь, в которой те спят на полу. Юга.ру публикуют три истории о том, как люди пытались уехать в Грузию из Краснодарского и Ставропольского краев после объявления частичной мобилизации для СВО в Украине. Одна из попыток не увенчалась успехом. Валерия Мы выехали из Краснодара в 20:00 в субботу. В 6 утра были возле Владикавказа. Нам сказали, что въезд в город невозможен и тут же потребовали 30 тыс. рублей, за которые «нас сопроводят». Я быстро нашлась и сказала, что у нас рейс в Тюмень, и мы едем не на грузинскую границу, а в аэропорт. Сотрудники ДПС попросили показать билеты, я тут же забронировала, показала брони, и нас пропустили. В городе тоже было несколько кордонов, везде просят взятки по тысяче рублей, и только так разрешают ехать дальше. Мы доехали на микроавтобусе, заранее забронировав в нем место за 18 тыс. рублей. С людей, которые были в той же машине, но уже перед самым выездом, брали 30 тыс. Встали в пробку перед Верхним Ларсом вчера, 25 сентября, в 8 утра. Вся ее длина тогда составляла 18 км, мы были в 12 км от границы. Через несколько часов поняли, что не продвинулись ни на сантиметр, тогда вылезли из машины и пошли пешком.

Шли часа три, видели мам с детьми на руках и в колясках. Люди едут на велосипедах, самокатах и скейтбордах, но в воскресенье вечером, когда поменялась смена на российской границе, на скейтах проезд через КПП уже запретили. Мы дошли до КПП в 16 часов и нашли автомобиль до Тбилиси за 15 тыс. рублей с человека. В 19 проехали границу РФ и стояли в пробке до грузинской границы до 22, потому что люди на велосипедах и самокатах замедляют движение в тоннелях. На грузинской границе долго ждали на улице. В итоге прошли только в 2 ночи. Людей из северокавказских республик отводят в отдельный кабинет. В огромной очереди они ждут по 10-20 часов, ночуют на картонках в нейтральной зоне. Остальных же пропускают спокойно, просто очень долго просто из-за огромного потока людей.

Анзор Мы шли к грузинской границе пешком, там нашли трансфер — 10 тыс. рублей за место. На российском КПП все было легко. Пробки страшные, но это все и так знают. На грузинском КПП меня могли не пустить, потому что в паспорте местом рождения указана Карачаево-Черкессия, и я никогда не выезжал за границу. Меня отправили в отдельный кабинет на собеседование. Туда стояла очередь из кавказцев, в которой ждали по 10 часов. Мои вещи и друзья прошли, и никто бы не стал меня ждать. Я поговорил с офицером, сказал, что мои друзья прошли, мой багаж в трансфере, он сказал, что все будет хорошо, мы подошли к сотрудникам, которые ставят штамп, и они меня молча пропустили. Катерина В Северную Осетию не пускают с Краснодарского края, говорила на дороге с москвичами, они простояли на контрольно-пропускном пункте (КПП) Алания 13 часов. Все тачки с краснодарскими номерами разворачивают. Мы решили ехать по горам через деревни, чтобы обогнуть осетинские КПП. На дорогах Северной Осетии [полицейские] останавливают, мол, всех мобилизуют. Приходится давать на лапу, и они показывают маленькие дороги через поля с трассы. Но в сумме наотстегивали всего на 3-4 тысячи.

К нам даже в пробке подходили [полицейские] с вопросами «Почему вы хотите уехать?». В то же время осетины быстро придумали впечатляющие махинации: они перекрывали встречку для кортежей с людьми, заплатившими от 50 до 100 тыс. за проезд, причем ценник повышался за часы. Выглядело это так: впереди едет [полицейская] машина, следом — заплатившие люди, закрывает колонну машина с номерами региона 15. Эти схемы — и есть действительная причина роста пробки и не пропусков обычных машин. Сейчас военные пригнали свои БТР. Ситуация меняется очень быстро. Примечание Юга.ру: В 14:00 РБК со ссылкой на республиканскую ФСБ сообщил о том, что БТР выехали к Верхнему Ларсу на случай, если люди в очереди решат прорвать границу. ФСБ назвала фейками посты в соцсетях о блокпостах и заверила, что выставлять их не собирается.



Для информации о проезде за названные суммы по встречной полосе вряд ли можно найти подтверждение или опровержение. Однако в 12:15 The Insider* опубликовал съемку пробки перед Верхним Ларсом с дрона. На видео видно, что, хотя машины стоят в четыре ряда, крайняя полоса свободна, и иногда по ней довольно быстро проезжает несколько машин. Следовательно, она контролируется пограничниками. Видимо, по ней же проезжали и БТР. У грузин указ — не пускать мужчин из северокавказских республик. То есть москвичей — окей, даги, ингуши и тд. — [к черту]. На молодые чеченские семьи, которые разворачивают у границы, без слез смотреть не могла. При этом некоторых кавказцев из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии пускали, но тех, кто выглядел модненько, по-хипстерски, а не по-мусульмански.

На КПП военно-грузинской дороги пускают только фуры, частные легковые пускали до вечера субботы, потом — только за деньги. [Это противоречит наблюдениям других собеседников, по которым легковые машины пускали без денег вечером 25 сентября. — Прим. Юга.ру] Поэтому не пустили и нас, идти без ничего с рюкзаками — это радикально, да и оставить дорогую и кошельку, и сердцу машину на обочине мы не смогли. Сейчас ищем, кто примет во Владикавказе или отгонит в Краснодар. Тут [очень много] объявлений, кому оставить тачку, но доверия нет: местные быстро схавали ситуацию, как бабки намутить. Но брошенных тачек немало. Еще больше — людей, сидящих в машинах на одном месте по двое суток. По ощущениям, видела в пробке не менее 80 тыс. человек. Пробка тянется почти от Владикавказа до Верхнего Ларса [почти 23 км — прим. Юга.ру]. Это трэш.

Верхний Ларс, на грузинском КПП © Фото Валерии