Кофе в кофейнях Кубани в среднем подорожал до 227 рублей. Жители стали чаще пить его дома

Средняя стоимость чашки кофе в заведениях края выросла на 13% за год, а покупать напиток в кофейнях стали на 9% реже

28 сентября пресс-служба аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщила «РБК Краснодар», что к августу 2026 года средний чек за чашку кофе в общепите Краснодарского края достиг 227 рублей — это на 13% больше, чем прошлым летом. Из-за растущих цен жители региона стали покупать напиток в кофейнях на 9% реже. Эксперты отмечают, что ценники выросли из-за подорожания зерна, логистики, упаковки и общих операционных расходов заведений. Падение спроса связывают с сокращением турпотока и тем, что люди чаще заваривают кофе дома, выбирая капсулы или дрип-пакеты.

По данным компании «Эватор», за первые восемь месяцев 2026 года средняя кофейная точка на Кубани продала на 5,8% меньше напитков, чем за тот же период прошлого года. Однако за счет цен выручка точек даже символически выросла — на 2,3%.



Эксперты рассказали, что фаворитом жителей региона остается капучино — на него приходится почти половина всех заказов (47%). На втором месте — латте, а замыкает тройку лидеров американо.



Среди остальных напитков заметно просел спрос на более дорогой раф — его доля сократилась с 7,4% до 6,1%. В категории редких заказов сильнее всего подскочили цены на гляссе (+22,9%, до 311 рублей) и фраппе (+18,4%, до 285 рублей).



В условиях экономии покупатели переориентировались на кофемашины в супермаркетах. За восемь месяцев 2026 года спрос на «кофе с собой» на юге России (в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области) в магазинах X5 («Пятерочка» и «Перекресток») вырос на 27%. В сети «Магнит» продажи напитка взлетели в 2,6 раза. В ритейле такой всплеск объясняют повышением качества зерен, уровня сервиса и привычкой жителей пить кофе на ходу.