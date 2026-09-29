Ресторан из Сочи — лучший на юге, а краснодарка стала «Женщиной шеф-поваром года». Итоги ресторанной премии

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Стали известны итоги премии WhereToEat. В топ-10 вошли заведения из Сочи, Краснодара, Новороссийска, Анапы и Ростова-на-Дону

28 сентября в Сочи состоялась IX церемония вручения ресторанной премии WhereToEat Юг. Первое место в региональном рейтинге, как и годом ранее, занял сочинский ресторан «Баран-Рапан».

В десятку лидеров также вошли проекты «Рётэй» (Краснодар), «Винотеррия» (Новороссийск), La Fabbrica (Ростов-на-Дону), Leo Wine & Kitchen (Ростов-на-Дону), «Мясной синдикат» (Сочи), «ОнегинДача» (Ростов-на-Дону), NN. 8 (Сочи), «Яблоки печем» (Сочи), «Соль-Кале» (Анапа).

«Белый мыс» в Геленджике:

Главную профессиональную награду — титул «Шеф-повар года» — получил Андрей Грязев, представляющий «Баран-Рапан». В номинации «Женщина шеф-повар года» победила Дарья Щетинина из краснодарского «ПетроВВодкина». Звание «Шеф-кондитер года» досталось Шушане Варданян из краснодарской экосистемы «Провинциалы». Лучшим сомелье признан Арменак Маркарян, работающий с проектами M.I.А и «Белый мыс» в Геленджике.

В номинации «Бар года» первенствовал ростовский O.W. Grant. Приз «Выбор СМИ» ушел к сочинскому «Мясному синдикату». «Официантом года» назван Александр Попозогло из «Яблоки печем». Награду за лучшую пивную карту получил сочинский паб «Дублин».

Кроме того, в новой специальной номинации «С огнем внутри» победу одержал проект Frank by Баста, объединяющий рестораны в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ликвидировано почти 1400 заведений общепита.

Анапа Еда Краснодар Рейтинги Рестораны Ростов-на-Дону Сочи

Новости

Краснодар обесточат 30 сентября: без света останутся более 1100 домов
На набережной Новороссийска начали сохнуть оливы за 8 млн рублей. Их приехали спасать
На Кубани работу ищут почти пять месяцев. Женщины — еще дольше
В Сочи часть пляжей продолжит работать после 1 октября. При хорошей погоде — и в ноябре
Залповые ливни, град и смерчи: на Кубани объявили экстренное предупреждение
Роботам-доставщикам разрешат ездить по тротуарам на Кубани и в Сириусе

Лента новостей

«Бояться надо живых»
Сегодня, 13:00
«Бояться надо живых»
Жители краснодарского «царя человейников» — о соседстве со Славянским кладбищем, садиках и тесноте
Что мешает художникам и экологам помогать краснодарскому вековому дубу, потерявшему крупную ветвь
25 сентября, 15:45
Что мешает художникам и экологам помогать краснодарскому вековому дубу, потерявшему крупную ветвь
Как не ошибиться с выбором вакуумного стимулятора
Вчера, 10:35 Реклама
Как не ошибиться с выбором вакуумного стимулятора
10 вопросов перед покупкой. 18+

Реклама на сайте