Ресторан из Сочи — лучший на юге, а краснодарка стала «Женщиной шеф-поваром года». Итоги ресторанной премии

Стали известны итоги премии WhereToEat. В топ-10 вошли заведения из Сочи, Краснодара, Новороссийска, Анапы и Ростова-на-Дону

В десятку лидеров также вошли проекты «Рётэй» (Краснодар), «Винотеррия» (Новороссийск), La Fabbrica (Ростов-на-Дону), Leo Wine & Kitchen (Ростов-на-Дону), «Мясной синдикат» (Сочи), «ОнегинДача» (Ростов-на-Дону), NN. 8 (Сочи), «Яблоки печем» (Сочи), «Соль-Кале» (Анапа).

28 сентября в Сочи состоялась IX церемония вручения ресторанной премии WhereToEat Юг. Первое место в региональном рейтинге, как и годом ранее, занял сочинский ресторан «Баран-Рапан».

Главную профессиональную награду — титул «Шеф-повар года» — получил Андрей Грязев, представляющий «Баран-Рапан». В номинации «Женщина шеф-повар года» победила Дарья Щетинина из краснодарского «ПетроВВодкина». Звание «Шеф-кондитер года» досталось Шушане Варданян из краснодарской экосистемы «Провинциалы». Лучшим сомелье признан Арменак Маркарян, работающий с проектами M.I.А и «Белый мыс» в Геленджике.

В номинации «Бар года» первенствовал ростовский O.W. Grant. Приз «Выбор СМИ» ушел к сочинскому «Мясному синдикату». «Официантом года» назван Александр Попозогло из «Яблоки печем». Награду за лучшую пивную карту получил сочинский паб «Дублин».

Кроме того, в новой специальной номинации «С огнем внутри» победу одержал проект Frank by Баста, объединяющий рестораны в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.