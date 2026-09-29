Жителей Павловского района просят оставаться дома из-за пожара на нефтебазе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Павловского района не выходить на улицу и не открывать окна из-за пожара на нефтебазе

Предыстория. 28 сентября беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в Павловском районе. На объекте произошел пожар. Никто не погиб и не пострадал.

28 сентября региональное отделение Роспотребнадзора рекомендовало жителям Павловского района без лишней необходимости не находиться на открытом воздухе и не открывать окна. Также специалисты советуют чаще проводить влажную уборку, не пользоваться контактными линзами и пить больше воды.

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Помимо этого, необходимо промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при вынужденном выходе на улицу использовать маски и респираторы. При появлении кашля, одышки или бессонницы, а также при обострении хронических заболеваний следует обратиться к врачу.

Вечером 28 сентября глава Павловского района Роман Парахин сообщил, что для устранения последствий атаки дронов пришлось ограничить движение транспорта на улице Жлобы — от Новопочтовой до Гладкова.

Как писали Юга.ру, на Кубани появился сервис для поиска ближайших укрытий при угрозе БПЛА. 

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