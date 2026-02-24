«Цели будут достигнуты». Четыре года СВО в 30 цитатах политиков РФ

С санкции Совета безопасности мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.



Владимир Путин, 24 февраля 2022 года



До выхода на административные границы бывших Донецкой и Луганской областей остались считанные дни.



Денис Пушилин, глава ДНР, 25 февраля 2022 года

Спецоперация по защите Донбасса идет по плану. Сергей Шойгу, министр обороны, 11 марта 2022 года

Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин отдал приказ нашим войскам уйти из региона [Киевской области].



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 6 апреля 2022 года

Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас. Власти России надеются, что спецоперация завершится в ближайшие дни, в обозримом будущем.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 7 апреля 2022 года

Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Уже через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс. Они ужесточили свою позицию, разыграв инсценировку в Буче.



Сергей Лавров, глава МИДа, 4 июня 2022 года

Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться.



Владимир Путин, 7 июля 2022 года

Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма.



Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны, 10 сентября 2022 года

Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение специальной военной операции, я буду вынужден выходить на руководство страны, Минобороны, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная, офигенная я бы сказал.



Рамзан Кадыров, глава Чечни, 11 сентября 2022 года

В настоящий момент речь о мобилизации в России не идет.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 13 сентября 2022 года

Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Владимир Путин, 21 сентября 2022 года

Состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.



Владимир Путин, 30 сентября 2022 года

Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной.



Дмитрий Медведев, 4 ноября 2022 года

Говорить о сроках окончания СВО некорректно, она закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты.



Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, 21 декабря 2022 года

Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться.



Вячеслав Володин, спикер Госдумы, 13 января 2023 года

То, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции.



Владимир Путин, 24 июня 2023 года

Уголовное дело в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прекратят. Сам он уйдет в Беларусь.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 24 июня 2023 года

Продолжаем наращивать боевую мощь, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий позволит достичь намеченных целей до 2025 года.



Сергей Шойгу, министр обороны, 26 сентября 2023 года

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются — денацификация Украины, демилитаризация и ее нейтральный статус.



Владимир Путин, 14 декабря 2023 года

СВО небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре.



Сергей Лавров, глава МИДа, 18 января 2024 года

Попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, все цели спецоперации будут достигнуты.



Сергей Шойгу, министр обороны, 26 апреля 2024 года

Владимир Путин освободил Шойгу от должности министра обороны. Теперь он будет секретарем Совета безопасности России и одновременно — заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу. Новым министром обороны Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 12 мая 2024 года

Ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км.



Алексей Смирнов, врио губернатора Курской области, 12 августа 2024 года

Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность.



Владимир Путин, 20 января 2025 года

Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь.



Валерий Герасимов, начальник Генштаба, 26 апреля 2025 года



В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек.



Вениамин Кондратьев, губернатор Кубани, 24 июля 2025 года

Участники специальной военной операции — лучшая часть нашего общества. Им поклон, слова благодарности. Все мы перед ними в долгу.



Вячеслав Володин, спикер Госдумы, 29 июля 2025 года

Мы, как и раньше, готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем. Администрация США демонстрирует такую готовность, мы ведем с ними диалог. Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой. Маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами, но в любом случае это будет неизбежно по мере нашего дальнейшего укрепления, если не с действующими политиками, то при смене политических элит в Европе.



Владимир Путин, 17 декабря 2025 года

Интернет сегодня может служить как добрым, так и плохим целям, поэтому противник зачастую эти вещи использует. Так что до конца СВО будут действовать ограничения мобильного интернета.



Сергей Аксенов, глава Крыма, 23 декабря 2025 года