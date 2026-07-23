Краснодарцев предупредили о запрете на хранение топлива в гаражах. Какие штрафы предусмотрены?
Власти напомнили жителям Краснодара о запретах в период особого противопожарного режима
23 июля управление муниципального контроля администрации Краснодара сообщило, что с 7 июля 2026 года в городе действует особый противопожарный режим. В этот период на территории центра и пригородов запрещено разводить костры, сжигать мусор и использовать открытый огонь.
Отдельное внимание управление обратило на правила хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Запрещается держать бензин, дизельное топливо и технические масла в гаражных кооперативах, на автостоянках и под навесами. Исключение — гаражи на садовых участках, однако и там владельцы обязаны обеспечить вентиляцию.
В Краснодаре выросло число работающих АЗС:
За нарушение правил в условиях особого режима действуют штрафы по статье 20.4 КоАП РФ:
- для граждан — до 20 тыс. рублей (в обычное время — до 15 тыс. рублей);
- для должностных лиц — до 60 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 800 тыс. рублей.
При обнаружении нарушений или возгораний горожан просят сообщать в МЧС или администрацию.
Как писали Юга.ру, полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля.
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