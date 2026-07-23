Краснодарцев предупредили о запрете на хранение топлива в гаражах. Какие штрафы предусмотрены?

Краснодарский край

Распечатать

  • Гаражный кооператив © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Гаражный кооператив © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти напомнили жителям Краснодара о запретах в период особого противопожарного режима

23 июля управление муниципального контроля администрации Краснодара сообщило, что с 7 июля 2026 года в городе действует особый противопожарный режим. В этот период на территории центра и пригородов запрещено разводить костры, сжигать мусор и использовать открытый огонь.

Отдельное внимание управление обратило на правила хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Запрещается держать бензин, дизельное топливо и технические масла в гаражных кооперативах, на автостоянках и под навесами. Исключение — гаражи на садовых участках, однако и там владельцы обязаны обеспечить вентиляцию.

В Краснодаре выросло число работающих АЗС:

За нарушение правил в условиях особого режима действуют штрафы по статье 20.4 КоАП РФ:

  • для граждан — до 20 тыс. рублей (в обычное время — до 15 тыс. рублей);
  • для должностных лиц — до 60 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — до 800 тыс. рублей.

При обнаружении нарушений или возгораний горожан просят сообщать в МЧС или администрацию.

Как писали Юга.ру, полиция Краснодара ищет двоих мужчин, которые слили топливо из чужого автомобиля.

Автомобили Закон Краснодар МЧС Нефть Пожароопасность Топливо

Все материалы по теме:

Новости

Женщины, которые не хотят молчать. В Краснодаре обсудят творчество Джейн Остен и Эмили Бронте
Краснодарцев предупредили о запрете на хранение топлива в гаражах. Какие штрафы предусмотрены?
В Краснодаре начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атаки на склад Wildberries
На трассе М-4 «Дон» по пути в Краснодар временно ограничат движение
Краснодарский бар вошел в шорт-лист лучших в России в 2026 году
В Краснодаре при реставрации дома Акулова повредили историческую лепнину и плитку

Лента новостей

Кубанский Фандорин
Сегодня, 11:30
Кубанский Фандорин
История Александра Пришельцева — легенды екатеринодарского розыска
Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
Сегодня, 17:05
Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
История длиной 90 лет и разговор с премьером Большого театра Владиславом Лантратовым
Потери продавцов от атаки на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут превысить 100 млрд рублей
Сегодня, 11:35
Потери продавцов от атаки на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут превысить 100 млрд рублей

Реклама на сайте