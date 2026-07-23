Краснодарцев предупредили о запрете на хранение топлива в гаражах. Какие штрафы предусмотрены?

23 июля управление муниципального контроля администрации Краснодара сообщило, что с 7 июля 2026 года в городе действует особый противопожарный режим. В этот период на территории центра и пригородов запрещено разводить костры, сжигать мусор и использовать открытый огонь.



Отдельное внимание управление обратило на правила хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Запрещается держать бензин, дизельное топливо и технические масла в гаражных кооперативах, на автостоянках и под навесами. Исключение — гаражи на садовых участках, однако и там владельцы обязаны обеспечить вентиляцию.