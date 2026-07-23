В Краснодаре начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атаки на склад Wildberries

23 июля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атаки БПЛА на склад Wildberries.

Напомним, 22 июля под удар беспилотников попали логистические комплексы маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске. В результате в кубанской столице погиб один человек, десять пострадали. Работа обоих комплексов на данный момент приостановлена.