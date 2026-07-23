В Краснодаре начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атаки на склад Wildberries

Краснодарский край

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  • В Краснодаре горит логистический комплекс Wildberries, 22 июля 2026 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    В Краснодаре горит логистический комплекс Wildberries, 22 июля 2026 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Предприниматели Краснодарского края, чей товар находился на сгоревшем складе маркетплейса, смогут получить необходимую поддержку

23 июля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атаки БПЛА на склад Wildberries.

Напомним, 22 июля под удар беспилотников попали логистические комплексы маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске. В результате в кубанской столице погиб один человек, десять пострадали. Работа обоих комплексов на данный момент приостановлена.

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Власти сообщили, что предпринимателей проконсультируют по финансовым, юридическим и организационным вопросам. Кроме того, бизнесу обещают оказать необходимую поддержку — например, предоставить льготное финансирование или гарантийную помощь.

Получить консультацию можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8 (800) 707-07-11 или обратиться лично по адресам:

  • улица Трамвайная, 2/6 (БЦ «Меркурий»);
  • улица Северная, 405 (инновационный центр «Аквариум»).

Руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько заявила, что каждое обращение рассмотрят индивидуально.

Как писали Юга.ру, 22 июля сотрудник склада Wildberries рассказал, как люди эвакуировались во время пожара в Краснодаре.

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В Краснодаре начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атаки на склад Wildberries
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