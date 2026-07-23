Wildberries заявил, что компенсирует продавцам потери после атаки дронов на склады
Руководство Wildberries заявило, что поддержит малый бизнес после атак дронов
Предыстория. 18 июля атаке беспилотников подверглись склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. 22 июля дроны атаковали логистические комплексы маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске. В кубанской столице один человек погиб.
22 июля глава компании Wildberries Татьяна Ким сообщила, что площадка приступила к начислению компенсаций продавцам, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников на склад в подмосковной Электростали. Первые выплаты поступят на счета селлеров в течение суток.
В первую очередь, как подчеркнула Ким, поддержка будет направлена на малый бизнес — таких предпринимателей на платформе больше 88 тысяч. Параллельно компания планирует нормализовать работу сервиса по вывозу товаров: продукцию перераспределяют между складами, однако приоритет сейчас отдают сборке заказов покупателей.
«Паспорта и вещи остались внутри»:
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Wildberries не уточнили, по какой методике будут рассчитывать выплаты.
В компании рассказали о мерах поддержки селлеров:
- сделали бесплатными транзитные поставки на региональные склады;
- ввели скидки на хранение товаров;
- зафиксировали региональные индексы логистических расходов;
- увеличили за свой счет скидки для покупателей по отдельным моделям продаж;
- WB Банк предоставит заемщикам отсрочку по кредитам и предложит дополнительные меры поддержки.
Ким сообщила, что родственники погибших сотрудников получат по 2 млн рублей, тяжело пострадавшие — по 1 млн рублей. По ее словам, все склады компании застрахованы, однако ни один страховой продукт не покрывает риски, связанные с атаками беспилотников и террористическими угрозами.
Склад в Тамбовской области, по словам Ким, не получил повреждений и возобновит работу в ближайшие дни. На остальных объектах продолжаются устранение последствий и оценка ущерба.
Как писали Юга.ру, «Яндекс Маркет» вслед за Ozon и Wildberries снял с себя ответственность за убытки продавцов при атаках БПЛА.