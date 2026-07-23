Wildberries заявил, что компенсирует продавцам потери после атаки дронов на склады

Предыстория. 18 июля атаке беспилотников подверглись склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. 22 июля дроны атаковали логистические комплексы маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске. В кубанской столице один человек погиб.

22 июля глава компании Wildberries Татьяна Ким сообщила, что площадка приступила к начислению компенсаций продавцам, чьи товары пострадали в результате атаки беспилотников на склад в подмосковной Электростали. Первые выплаты поступят на счета селлеров в течение суток.

В первую очередь, как подчеркнула Ким, поддержка будет направлена на малый бизнес — таких предпринимателей на платформе больше 88 тысяч. Параллельно компания планирует нормализовать работу сервиса по вывозу товаров: продукцию перераспределяют между складами, однако приоритет сейчас отдают сборке заказов покупателей.