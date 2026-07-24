В Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries

Детали не раскрываются. Решение, вероятно, связано с сохраняющейся угрозой атак беспилотников.

24 июля пресс-служба Wildberries сообщила , что в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра компании. Мера принята в целях безопасности.

Также 24 июля приостановили работу два логистических комплекса Wildberries в Санкт-Петербурге — в Шушарах и на Уткиной заводи. Причины аналогичные: меры предосторожности на фоне участившихся атак БПЛА.

Склад WB в Шушарах открыли 8 сентября 2025 года после пожара в январе 2024-го. На его восстановление компания потратила около 8 млрд рублей, еще примерно 35 млрд рублей выплатили продавцам в качестве компенсации за уничтоженные товары.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека, их госпитализировали.

Глава региона заявил, что за ночь силы ПВО сбили над областью 59 беспилотников.

Напомним, 22 июля атаке БПЛА подверглись логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невыномысске.