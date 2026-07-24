В Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries

Крым

Распечатать

  • Wildberries © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Wildberries © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Симферополе остановили работу сортировочного центра Wildberries

24 июля пресс-служба Wildberries сообщила, что в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра компании. Мера принята в целях безопасности.

Детали не раскрываются. Решение, вероятно, связано с сохраняющейся угрозой атак беспилотников.

Читайте также:

Также 24 июля приостановили работу два логистических комплекса Wildberries в Санкт-Петербурге — в Шушарах и на Уткиной заводи. Причины аналогичные: меры предосторожности на фоне участившихся атак БПЛА.

Склад WB в Шушарах открыли 8 сентября 2025 года после пожара в январе 2024-го. На его восстановление компания потратила около 8 млрд рублей, еще примерно 35 млрд рублей выплатили продавцам в качестве компенсации за уничтоженные товары.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека, их госпитализировали.

Глава региона заявил, что за ночь силы ПВО сбили над областью 59 беспилотников.

Напомним, 22 июля атаке БПЛА подверглись логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невыномысске.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атаки на склад Wildberries.

Безопасность Малый и средний бизнес СВО Симферополь

Новости

В Краснодаре 19-летнюю девушку задержали за съемку последствий атаки БПЛА на склад Wildberries
В Сочи задержали сотрудниц детсада, которых обвинили в издевательствах над воспитанниками
В Госдуме предложили сделать День знаний официальным выходным по всей России
Топливная карта Краснодара на 24 июля: работают 70 АЗС
600 литров компота, 1000 банок варенья и 100 кг фруктов. В Геленджике пройдет фестиваль персиков
В Краснодаре пройдет лекция о творчестве основателя The Rolling Stones

Лента новостей

«Ощущение пустоты и страха»
Сегодня, 08:23
«Ощущение пустоты и страха»
7 историй продавцов из Краснодара, чьи товары сгорели на атакованных складах Wildberries
Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
Вчера, 17:05
Почему балет о кубанском колхозе дважды снимали с репертуара?
История длиной 90 лет и разговор с премьером Большого театра Владиславом Лантратовым
Кубанский Фандорин
Вчера, 11:30
Кубанский Фандорин
История Александра Пришельцева — легенды екатеринодарского розыска

Реклама на сайте