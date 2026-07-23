Женщины, которые не хотят молчать. В Краснодаре обсудят творчество Джейн Остен и Эмили Бронте

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В Краснодаре филолог расскажет, как женский роман стал формой социальной критики (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 27 июля лекцию «Остен и Бронте: любовь, брак и женщины, которые не хотят молчать». Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.

Программа:

  • Как ирония Джейн Остен граничит с исповедью?
  • Можно ли найти у этих писательниц готику?
  • Почему Элизабет Беннет и Джейн Эйр осмелились сопротивляться навязанным ролям;
  • Как женский роман стал формой социальной критики?

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Джейн Остен и Эмили Бронте — две главные звезды английской литературы XIX века. Обе писали о женщинах и для женщин.

Романы Джейн Остен — зарисовки нравов английского провинциального общества. В центре ее книг стоят сильные и независимые героини. Самые известные произведения — «Гордость и предубеждение», «Чувство и чувствительность», «Эмма», «Мэнсфилд-парк».

В 1847 году Эмили Бронте опубликовала свой единственный роман — «Грозовой перевал». Но он остался практически незамеченным. Лишь после смерти писательницы, когда ее сестра Шарлотта переиздала произведение, его признали шедевром.

Встреча состоится 27 июля в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно узнать у организаторов.

Как писали Юга.ру, в музее Краснодара 26 июля пройдет литературный завтрак о женах Толстого, Достоевского, Булгакова и Набокова.

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Женщины, которые не хотят молчать. В Краснодаре обсудят творчество Джейн Остен и Эмили Бронте
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