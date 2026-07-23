Женщины, которые не хотят молчать. В Краснодаре обсудят творчество Джейн Остен и Эмили Бронте

В Краснодаре филолог расскажет, как женский роман стал формой социальной критики (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 27 июля лекцию «Остен и Бронте: любовь, брак и женщины, которые не хотят молчать». Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.

Джейн Остен и Эмили Бронте — две главные звезды английской литературы XIX века. Обе писали о женщинах и для женщин.

Романы Джейн Остен — зарисовки нравов английского провинциального общества. В центре ее книг стоят сильные и независимые героини. Самые известные произведения — «Гордость и предубеждение», «Чувство и чувствительность», «Эмма», «Мэнсфилд-парк».

В 1847 году Эмили Бронте опубликовала свой единственный роман — «Грозовой перевал». Но он остался практически незамеченным. Лишь после смерти писательницы, когда ее сестра Шарлотта переиздала произведение, его признали шедевром.

Встреча состоится 27 июля в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно узнать у организаторов.