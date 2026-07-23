Женщины, которые не хотят молчать. В Краснодаре обсудят творчество Джейн Остен и Эмили Бронте
В Краснодаре филолог расскажет, как женский роман стал формой социальной критики (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 27 июля лекцию «Остен и Бронте: любовь, брак и женщины, которые не хотят молчать». Мероприятие проведет филолог Анастасия Чернова.
Программа:
- Как ирония Джейн Остен граничит с исповедью?
- Можно ли найти у этих писательниц готику?
- Почему Элизабет Беннет и Джейн Эйр осмелились сопротивляться навязанным ролям;
- Как женский роман стал формой социальной критики?
Джейн Остен и Эмили Бронте — две главные звезды английской литературы XIX века. Обе писали о женщинах и для женщин.
Романы Джейн Остен — зарисовки нравов английского провинциального общества. В центре ее книг стоят сильные и независимые героини. Самые известные произведения — «Гордость и предубеждение», «Чувство и чувствительность», «Эмма», «Мэнсфилд-парк».
В 1847 году Эмили Бронте опубликовала свой единственный роман — «Грозовой перевал». Но он остался практически незамеченным. Лишь после смерти писательницы, когда ее сестра Шарлотта переиздала произведение, его признали шедевром.
Встреча состоится 27 июля в культурном пространстве «Спутник». Подробности можно узнать у организаторов.
Как писали Юга.ру, в музее Краснодара 26 июля пройдет литературный завтрак о женах Толстого, Достоевского, Булгакова и Набокова.