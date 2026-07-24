600 литров компота, 1000 банок варенья и 100 кг фруктов. В Геленджике пройдет фестиваль персиков

Краснодарский край

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  • © Фото stockking, сайт magnific.com
    © Фото stockking, сайт magnific.com

Фестиваль персиков устроят в Геленджике (0+)

Администрация Геленджика анонсировала на 26 июля фестиваль персиков. Он пройдет в рамках ярмарки выходного дня.

Организаторы подготовили 100 килограммов свежих персиков двух сортов — «глория» и «черный принц», 600 литров персикового компота и 1 тыс. банок варенья. Все это предложат попробовать гостям.

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Отдельно на площадке откроется торговая зона, где будут продавать персики, выращенные в Пшаде, Марьиной Роще, Архипо-Осиповке и Темрюкском районе. Также в программе концерты и тематическая фотозона.

Фестиваль пройдет 26 июля с 11:00 до 13:00 на Ярмарочной площади. Вход свободный.

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600 литров компота, 1000 банок варенья и 100 кг фруктов. В Геленджике пройдет фестиваль персиков
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