600 литров компота, 1000 банок варенья и 100 кг фруктов. В Геленджике пройдет фестиваль персиков

Организаторы подготовили 100 килограммов свежих персиков двух сортов — «глория» и «черный принц», 600 литров персикового компота и 1 тыс. банок варенья. Все это предложат попробовать гостям.

Администрация Геленджика анонсировала на 26 июля фестиваль персиков. Он пройдет в рамках ярмарки выходного дня.

В Новороссийске появится первый на Кубани сад миндаля:

Отдельно на площадке откроется торговая зона, где будут продавать персики, выращенные в Пшаде, Марьиной Роще, Архипо-Осиповке и Темрюкском районе. Также в программе концерты и тематическая фотозона.

Фестиваль пройдет 26 июля с 11:00 до 13:00 на Ярмарочной площади. Вход свободный.