600 литров компота, 1000 банок варенья и 100 кг фруктов. В Геленджике пройдет фестиваль персиков
Фестиваль персиков устроят в Геленджике (0+)
Администрация Геленджика анонсировала на 26 июля фестиваль персиков. Он пройдет в рамках ярмарки выходного дня.
Организаторы подготовили 100 килограммов свежих персиков двух сортов — «глория» и «черный принц», 600 литров персикового компота и 1 тыс. банок варенья. Все это предложат попробовать гостям.
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Отдельно на площадке откроется торговая зона, где будут продавать персики, выращенные в Пшаде, Марьиной Роще, Архипо-Осиповке и Темрюкском районе. Также в программе концерты и тематическая фотозона.
Фестиваль пройдет 26 июля с 11:00 до 13:00 на Ярмарочной площади. Вход свободный.
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