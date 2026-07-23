Потери продавцов от атаки на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут превысить 100 млрд рублей

Эксперты оценили ущерб от ударов БПЛА по логистическим центрам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Предыстория: 18 июля дроны атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. 22 июля под удар беспилотников попали логистические комплексы маркетплейса в Краснодаре и Невинномысске. В результате в кубанской столице погиб один человек, десять пострадали . Работа обоих комплексов на данный момент приостановлена.

22 июля ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко сообщил Forbes, что потери селлеров от атак БПЛА на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить порядка 100–120 млрд рублей, если объекты были полностью загружены и большая часть товаров сгорела. Эксперт отметил, что это только предварительная оценка стоимости. В нее не входит ущерб самим зданиям, дорогостоящему оборудованию, сортировочным линиям и IT-инфраструктуре, а также убытки от простоя и нереализованных продаж. Расчет делался по аналогии с пожаром на складе маркетплейса в Шушарах Ленинградской области с поправкой на текущий рост цен. Напомним, что пожар на складе Wildberries в поселке Шушары (Московское шоссе, 153) произошел 13 января 2024 года. Тогда огонь охватил площадь 106 тыс. кв. метров и полностью уничтожил логистический комплекс Обошлось без жертв. Основной причиной возгорания назвали неисправность электропроводки. Тогда Компания выплатила продавцам 35 млрд рублей компенсации за утраченные товары.

Специалисты заявили, что одновременная остановка двух крупных объектов означает фактическую заморозку значительной части логистических мощностей региона.

Эти склады обеспечивали снабжение Кубани, Ставрополья, Ростовской области, республик Северного Кавказа и частично Крыма.

По данным СМИ, краснодарский и невинномысский логистические комплексы — ключевые объекты Wildberries на юге РФ. Их общая площадь составляет порядка 270 тыс. кв. метров. В масштабах страны это около 5% инфраструктуры компании.

По мнению аналитиков, главный риск связан с длительным сбоем в работе всей южной сети маркетплейса накануне высокого сезона. Соседние хабы в Адыгее, Волгограде, Воронеже, Пятигорске, Ставрополе, Владикавказе и Ростовской области смогут принять лишь часть трафика.

Для покупателей и продавцов это означает увеличение сроков доставки заказов, ограничения при приемке новых товаров от селлеров, перенаправление поставок на удаленные склады и подорожание логистики.