В Краснодаре пройдет лекция о творчестве основателя The Rolling Stones

Краснодарский край

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  • Пластинка © Фото magnific, сайт magnific.com
    Пластинка © Фото magnific, сайт magnific.com

Краснодарский меломан расскажет о творческом пути Брайана Джонса (18+)

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 29 июля встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути британского рок-певца Брайана Джонса.

Программа:

  • рассказ об исполнителе;
  • прослушивание композиций ранних The Rolling Stones на оригинальном винтажном виниле;
  • разбор новаторских приемов Брайана Джонса и его роль в трансформации современной музыки;
  • интерактивный анализ.

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Брайан Джонс был основателем, бессменным лидером, главным идеологом и мультиинструменталистом The Rolling Stones в их ранние годы. Именно он собрал группу, дал ей название и задал направление. Его смерть в возрасте 27 лет сделала Джонса одним из первых членов «Клуба 27».

«Клуб 27» — неформальное, но широко известное название, объединяющее знаменитых музыкантов, которые ушли из жизни в возрасте 27 лет. В клуб входят Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Брайан Джонс, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус.

Лекция состоится 29 июля в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 31 июля пройдет лекция о режиссере Владимире Меньшове.

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