В Краснодаре пройдет лекция о творчестве основателя The Rolling Stones

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 29 июля встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути британского рок-певца Брайана Джонса.

Брайан Джонс был основателем, бессменным лидером, главным идеологом и мультиинструменталистом The Rolling Stones в их ранние годы. Именно он собрал группу, дал ей название и задал направление. Его смерть в возрасте 27 лет сделала Джонса одним из первых членов «Клуба 27».

«Клуб 27» — неформальное, но широко известное название, объединяющее знаменитых музыкантов, которые ушли из жизни в возрасте 27 лет. В клуб входят Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Брайан Джонс, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус.

Лекция состоится 29 июля в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.