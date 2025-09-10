Новороссийск атакуют БПЛА. Росавиация закрыла аэропорт Геленджика

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников

10 сентября в 11:38 глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей попросили сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала «Внимание всем».

В 12:23 градоначальник сообщил, что в результате атаки на въезде в Широкую балку осколки БПЛА повредили нежилое здание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. 

Людей с пляжей в Широкой балки, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевки эвакуировали. Угроза атаки БПЛА сохраняется.

Читайте также:

Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно онлайн-табло, отменен рейс в Казань на 13:55. При этом регистрация на вылет в Москву в 13:35 продолжается.

Согласно онлайн-табло, прилеты в аэропорт осуществляются по расписанию.

  • © Скриншот с сайта gelaero.ru
    © Скриншот с сайта gelaero.ru
  • © Скриншот с сайта gelaero.ru
    © Скриншот с сайта gelaero.ru

Как писали Юга.ру, из-за ночной атаки БПЛА в аэропорту Сочи задерживаются рейсы на прилет и вылет.

Безопасность Новороссийск СВО

Все материалы по теме:

Новости

В краснодарском книжном расскажут об архитектуре черноморских курортов и их будущем
Краснодарскому кандидату в депутаты пытались вручить повестку в военкомат после того, как он предложил студентам пойти наблюдателями на выборы
На парковках Краснодара заметили много автомобилей со снятыми номерами. Мнение жителей разделилось
В дагестанском Буйнакске тысячи людей остались без воды из-за аварии. Ресурса нет в детсадах, школах и училищах
В Ростове-на-Дону отреставрируют мозаичное панно 1973 года. Активисты просили этого не делать
Niletto, барбекю и мастер-класс от «маленького шефа». Узнали программу фестиваля, который откроет событийную площадку в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте