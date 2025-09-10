Новороссийск атакуют БПЛА. Росавиация закрыла аэропорт Геленджика

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников

10 сентября в 11:38 глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей попросили сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала «Внимание всем». В 12:23 градоначальник сообщил, что в результате атаки на въезде в Широкую балку осколки БПЛА повредили нежилое здание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.

Людей с пляжей в Широкой балки, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевки эвакуировали. Угроза атаки БПЛА сохраняется.

Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно онлайн-табло, отменен рейс в Казань на 13:55. При этом регистрация на вылет в Москву в 13:35 продолжается. Согласно онлайн-табло, прилеты в аэропорт осуществляются по расписанию.

© Скриншот с сайта gelaero.ru

© Скриншот с сайта gelaero.ru