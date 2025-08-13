Телеканал мэрии Краснодара назвал точную дату открытия аэропорта. Для этого они взяли комментарий у астролога
Эзотерик Иванесса Макарян предсказала СМИ дату открытия аэропорта Краснодара
13 августа астролог и эзотерик Иванесса Макарян предсказала «Телеканалу Краснодар» дату открытия аэропорта. По ее словам, это может произойти 10 сентября, когда «Венера будет в Скорпионе».
«10 сентября — время перемен. Венера находится в Скорпионе, в изгнании, поэтому важно здраво оценивать сложившиеся вокруг нас обстоятельства. Венера в Скорпионе — это время, когда огромную роль играют политики. Так что именно в сентябре фиксируется начало отсчета серьезнейших изменений. Думаю, дипломатия и взвешенная оценка происходящего могут повлиять на судьбоносные решения, одним из которых станет открытие краснодарского аэропорта», — рассказала Иванесса Макарян СМИ.
Напомним, что аэропорт Краснодара закрыли 24 февраля 2022 года после начала СВО. В декабре 2023-го в СМИ появилась информация о возможном открытии воздушной гавани, однако Минобороны запретило запускать ее для гражданских полетов.
Как писали Юга.ру, аэропорт Краснодара попал в топ-15 удивительных авиагаваней России. Его назвали «самым терпеливым», «самым живучим» и «самым многострадальным», так как после 2022 года его судьба резко изменилась.