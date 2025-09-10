Аэропорт Сочи из-за атаки БПЛА отправил три самолета на запасные аэродромы. Более двух часов задерживаются рейсы с 30 городами

В аэропорту Сочи задерживаются рейсы на прилет и вылет

Аэропорт работает по фактическому расписанию и формирует график обслуживания воздушных судов.

Аэропорт Сочи сообщил , что в ночь на 10 сентября в авиагавани вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За время действия ограничений три самолета сели на запасных аэродромах в Минеральных Водах и Грозном.

По данным онлайн-табло на 09:00, на вылет перенесли рейсы в Салехард, Анталью, Челябинск, Ереван, Стамбул, Архангельск, Пермь, Ташкент, Москву, Даламан, Санкт-Петербург, Саранск, Новосибирск, Красноярск. Время задержек — от 10 минут до двух часов.

На срок от двух часов на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Самарканд, Москву, Тбилиси, Ижевск, Уфу, Стамбул, Казань, Сургут, Челябинск, Пермь, Ульяновск, Магнитогорск, Омск, Томск.

На прилет опаздывают рейсы из Москвы, Самарканда, Ижевска, Тюмени, Челябинска, Перми, Ташкента, Тбилиси, Барнаула, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Антальи, Еревана, Казани, Стамбула, Даламана, Нового Уренгоя, Челябинска. Время задержек — до двух часов.

На более двух часов на прилет опаздывают рейсы из Орска, Стамбула, Красноярска, Кургана, Тюмени, Самарканда, Екатеринбурга, Кемерово, Казани, Алматы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ульяновска, Перми, Сургута.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, ночью 10 сентября над акваторией Черного моря средства ПВО сбили 15 БПЛА, над территорией Краснодарского края — 11 беспилотников.