2 августа, типичная краснодарская жара, но все фонтаны снова будут закрыты на «профилактику». В преддверии Дня ВДВ Юга.ру разобрались в истории праздника, возникновении обычая купаться в фонтанах и в том, почему в кубанской столице десантникам этого сделать не удастся уже который год.

Краткая история Дня ВДВ Воздушно-десантные войска считаются элитой Вооруженных Сил России. Это высокомобильный род войск, предназначенный для выполнения боевых задач в тылу противника, способный к стремительному охвату врага по воздуху. Служба в ВДВ всегда считалась почетной и требовала от бойцов серьезной физической подготовки, что подтверждает девиз «голубых беретов» — «Никто, кроме нас!». Днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. Именно тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа, проходивших под Воронежем, был впервые в истории СССР осуществлен полноценный парашютный десант. Небольшое подразделение из 12 бойцов успешно десантировалось для выполнения тактической задачи. Этот эксперимент наглядно продемонстрировал военному руководству огромный потенциал парашютного десанта. В 1931 году были сформированы первые части, а к началу Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось уже пять воздушно-десантных корпусов. Несмотря на почти вековую историю, официальный статус профессионального праздника День ВДВ получил относительно недавно. 31 мая 2006 года президент РФ подписал указ о закреплении 2 августа в качестве памятной даты для «голубых беретов» — «с целью возрождения отечественных воинских традиций».

Почему десантники и фонтаны неразлучны? Одной из самых узнаваемых, но в то же время неоднозначных традиций, прочно ассоциирующихся с Днем ВДВ, стало массовое купание десантников в городских фонтанах. Она вызывает немало споров, но год за годом остается неотъемлемой частью праздника во многих городах России. Точного и официально задокументированного объяснения, откуда пошел этот обычай, не существует, однако есть несколько популярных версий, каждая из которых имеет своих сторонников. Версия 1: поэтическая. Десантники — покорители пятого океана. Считается, что в воде фонтана они видят отражение родной для них небесной стихии. Окунаясь в фонтан, десантник символически возвращается в небо, к которому он так привязан. Версия 2: религиозно-народная. Дата празднования Дня ВДВ совпадает с важным православным праздником — Днем памяти пророка Илии. Святой Илия, который, согласно библейскому преданию, был живым вознесен на небо в огненной колеснице, считается небесным покровителем «крылатой пехоты». В народе же Ильин день издревле считался календарной границей лета, после которой купаться в открытых водоемах было запрещено, так как вода, по поверьям, становилась холодной («До Ильи всяк купается, а с Ильи с водою прощается»). Однако Церковь никак не подтверждает запрет, связанный с купанием, и называет это суеверием. Версия 3: прагматично-очевидная. Самая простая версия сводится к тому, что 2 августа, как правило, — жаркий летний день. После традиционных встреч с сослуживцами, часто сопровождающихся употреблением спиртных напитков, прохладная вода фонтана становится желанным спасением от зноя. Версия 4: случайная. Существует версия, что традиция родилась случайно. Якобы еще много десятилетий назад несколько подвыпивших десантников то ли случайно упали, то ли намеренно залезли в фонтан, и этот момент запечатлел проходивший мимо фотограф. Яркий снимок был растиражирован в прессе и положил начало массовому ритуалу. Версия 5: демонстративная. Согласно этой версии, купание в фонтане — это способ продемонстрировать свою удаль, бесстрашие и готовность к любым трудностям. Это своеобразный акт эпатажа, показывающий боевой настрой и мужество десантников.

День ВДВ в Краснодаре © Фото Алены Живцовой, Юга.ру

Все ли десантники одобряют эту традицию? Отношение к этой традиции неоднозначно даже в среде самих десантников, а официальные ведомства, в частности Роспотребнадзор, ежегодно предупреждают об опасности из-за риска инфекций и травм. Для многих ветеранов и действующих военнослужащих «голубых беретов» этот обычай — лишь растиражированный стереотип, который не имеет ничего общего с настоящими ценностями и традициями войск. Подобное поведение, по их мнению, позорит честь мундира и войск. Они подчеркивают, что настоящий десантник — это в первую очередь дисциплина, выдержка и уважение к окружающим. Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев высказал такое мнение: «Купание в фонтанах — это неправильная традиция, у ВДВ ее никогда не было. Этим увлекаются не совсем трезвые граждане, которым дурь пьяная в голову бьет». В среде десантников даже появилось негласное разделение на «десантников» и «вэдэвэшников». Как пояснил старший сержант запаса Артем Кондратюк, который организует в свой праздник автопробеги, «десантники» — это те, кто чтит традиции и ведет себя достойно, а «вэдэвэшники» — те, кто ассоциирует праздник с пьянством и купанием в фонтанах. Существует и более лояльная точка зрения. Некоторые представители войск не видят в этой традиции большого преступления, считая ее скорее символическим актом. Генерал-лейтенант Николай Игнатов отмечал: «Купание в фонтанах — это не преступление. Это не самоцель — купаться и бить бутылки о голову, это чисто символическое мероприятие, и последствий, на мой взгляд, никаких не влечет». А бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов считает, что эту традицию во многом создали журналисты, которые в погоне за яркими кадрами сами провоцируют десантников на эпатажные поступки. Он отмечал, что мирно сидящие в парках десантники хотят «показать свою удаль» при виде камеры.

Краснодар: «профилактика» в День ВДВ Для жителей Краснодара уже давно стало привычным явлением, что 2 августа городские фонтаны на день прекращают свою работу. В 2012 году отключали только фонтаны с чашами, а с 2013 года — уже все. Городские власти неизменно объясняют такую практику необходимостью проведения плановых профилактических работ. Согласно официальным сообщениям мэрии, именно на этот день выпадает середина сезона работы фонтанов, и это оптимальное время для технического обслуживания. Специалисты спускают воду из чаш, проводят их санитарную обработку, проверяют исправность систем подачи воды, фильтрации, а также насосного и светового оборудования. Власти подчеркивают, что такие меры необходимы для обеспечения стабильной и безопасной работы фонтанных комплексов до конца сезона.