День Победы — один из главных праздников современной России. Однако так было не всегда — в начале второй половины ХХ века 9 мая и вовсе не отмечали официально. Редактор Юга.ру Денис Куренов вспоминает историю десятилетних юбилеев празднования Дня Победы, а вместе с ней — и эволюцию государства. 1955: приглушенный юбилей Контекст десятилетия 9 мая 1945 года — день подписания акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии — был объявлен в СССР праздником Победы и выходным днем. Первый парад Победы прошел уже 24 июня на Красной площади в Москве. Его возглавил маршал Георгий Жуков. В первые послевоенные годы День Победы отмечался поистине всенародно: с массовыми гуляниями и торжественными митингами. Однако уже в декабре 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР этот день вновь стал рабочим. Формально День Победы продолжал считаться государственным праздником, но его официальное празднование было сведено к минимуму. Такое решение историки объясняют как экономическими, так и политическими причинами. С одной стороны, стране требовалась полная мобилизация трудовых ресурсов для восстановления разрушенного хозяйства. С другой — по некоторым версиям, существовали опасения со стороны сталинского руководства: ветераны, обладающие высоким авторитетом, боевым опытом и знанием жизни за пределами СССР, воспринимались как потенциально самостоятельная и трудно контролируемая сила. Сталинский режим стремился монополизировать память о войне, подчеркивая ведущую роль партии и лично Сталина, и боролся с чрезмерной популярностью военачальников — летом 1946 года Жукова обвинили в раздувании своих заслуг и сняли с должности Главкома сухопутных войск. В результате с конца 1940-х годов День Победы оказался приглушенным: память о войне сохранялась скорее в личном, семейном и локально-ветеранском контексте. Даже после смерти Сталина в 1953 году статус 9 Мая не был пересмотрен. Как отмечали юбилей Рабочий день . Несмотря на круглую дату, 9 мая 1955 года, как и в предыдущие годы, не был выходным.

. Несмотря на круглую дату, 9 мая 1955 года, как и в предыдущие годы, не был выходным. Отсутствие военного парада . В Москве не проводилось ни военного парада, ни масштабных официальных мероприятий.

. В Москве не проводилось ни военного парада, ни масштабных официальных мероприятий. Стихийный характер празднования . Главным образом праздник отмечался на уровне личной и народной инициативы: люди выходили на улицы, встречались с боевыми товарищами, вспоминали погибших, чествовали живых.

. Главным образом праздник отмечался на уровне личной и народной инициативы: люди выходили на улицы, встречались с боевыми товарищами, вспоминали погибших, чествовали живых. Память в частной сфере . Официальное внимание к дате было минимальным. Основные формы памяти — семейные застолья, рассказы ветеранов, локальные мероприятия в коллективах — существовали вне рамок государственной политики.

. Официальное внимание к дате было минимальным. Основные формы памяти — семейные застолья, рассказы ветеранов, локальные мероприятия в коллективах — существовали вне рамок государственной политики. Предчувствие перемен. Хотя масштабной реабилитации праздника еще не произошло, в атмосфере уже ощущались изменения. Упор делался не столько на политическую риторику, сколько на человеческий подвиг, на страдания и героизм простого народа. Это отражало первые признаки десталинизации и гуманизации исторической памяти, характерные для «оттепели».

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года © Фото Singaporealong, https://commons.wikimedia.org

Забытая революция: Как в СССР и России отмечали юбилеи Красного Октября

1965: формирование канона Контекст десятилетия После XX съезда КПСС и разоблачения культа личности Сталина начался процесс переосмысления многих аспектов советской истории, включая память о Великой Отечественной войне. На смену исключительно официозному нарративу пришел более живой, человечный взгляд. В печати стали появляться мемуары фронтовиков, художественные произведения и фильмы, в которых отражались не только подвиги, но и трагедии войны, личные драмы и утраты. Однако 9 мая продолжало оставаться рабочим днем, а официальные торжества — сдержанными. Переломным моментом стал приход к власти Леонида Брежнева в октябре 1964 года. Будучи ветераном войны, новый генсек сделал тему Победы центральной частью государственной идеологии. Она стала главным символом национального единства, героизма народа и легитимности советской власти. Накануне 20-летнего юбилея, 26 апреля 1965 года, Президиум Верховного Совета СССР издал указ, согласно которому 9 мая вновь становилось нерабочим днем. Это решение стало поворотным и положило начало формированию тех традиций празднования, которые сохраняются в российской культуре и по сей день. Как отмечали юбилей Возвращение статуса выходного дня . Это символизировало признание значимости праздника на государственном уровне.

. Это символизировало признание значимости праздника на государственном уровне. Первый после 1945 года военный парад на Красной площади. На нем впервые пронесли Знамя Победы — реликвию, водруженную над Рейхстагом в мае 1945 года.

На нем впервые пронесли Знамя Победы — реликвию, водруженную над Рейхстагом в мае 1945 года. Учреждение юбилейной медали — «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Так появилась традиция выпуска памятных медалей к юбилеям Победы.

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Так появилась традиция выпуска памятных медалей к юбилеям Победы. Масштабные торжества по всей стране. Праздничные мероприятия прошли не только в столице, но и по всему Советскому Союзу: митинги, возложения венков к мемориалам, встречи с ветеранами, концерты, народные гуляния.

Праздничные мероприятия прошли не только в столице, но и по всему Советскому Союзу: митинги, возложения венков к мемориалам, встречи с ветеранами, концерты, народные гуляния. Формирование канона празднования. Именно торжества 1965 года заложили основу тех ритуалов, которые стали неотъемлемой частью Дня Победы на десятилетия вперед: военный парад, минута молчания, чествование ветеранов, праздничный салют, медали и массовая вовлеченность граждан.

1975: культ Победы

Контекст десятилетия К середине 1970-х годов День Победы окончательно утвердился как один из главных праздников в Советском Союзе — наряду с годовщиной Октябрьской революции. Он стал не только символом национального единства, но и важнейшей идеологической опорой режима. Ключевым моментом стало 8 мая 1967 года, когда у Кремлевской стены был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Пламя для него привезли с Марсова поля в Ленинграде — с мемориала борцам Октября. Этот жест символически связал две ключевые страницы советского мифа: революцию и победу в Великой Отечественной войне. Память о войне постепенно обретала монументальный, героико-патриотический облик. Военная тема заняла центральное место в массовой культуре. Широкую популярность получили киноэпопеи вроде «Освобождения» и «Семнадцати мгновений весны», издавались мемуары полководцев и солдат, школьные программы усилили внимание к патриотическому воспитанию. Победа в войне стала основой советской идентичности, а ветераны — объектом общественного почитания. 30-летие Победы совпало с периодом международной разрядки. СССР стремился подчеркнуть свою роль в разгроме нацизма не только для внутренней аудитории, но и на мировой арене. Как отмечали юбилей Без военного парада. На Красной площади в 1975 году не проводилось традиционного военного парада. Его заменили торжественным шествием молодежи — комсомольцев и пионеров, что подчеркивало преемственность поколений и уважение к подвигу ветеранов.

На Красной площади в 1975 году не проводилось традиционного военного парада. Его заменили торжественным шествием молодежи — комсомольцев и пионеров, что подчеркивало преемственность поколений и уважение к подвигу ветеранов. Неофициальный гимн. К 30-летию Победы была написана песня «День Победы» (слова Владимира Харитонова, музыка Давида Тухманова). В исполнении Льва Лещенко она вскоре стала неофициальным гимном 9 Мая.

К 30-летию Победы была написана песня «День Победы» (слова Владимира Харитонова, музыка Давида Тухманова). В исполнении Льва Лещенко она вскоре стала неофициальным гимном 9 Мая. Международные делегации. В Москву прибыли многочисленные зарубежные делегации — прежде всего из стран социалистического лагеря, а также представители коммунистических партий, ветеранских и рабочих организаций со всего мира.

В Москву прибыли многочисленные зарубежные делегации — прежде всего из стран социалистического лагеря, а также представители коммунистических партий, ветеранских и рабочих организаций со всего мира. Священный праздник. К 1975 году День Победы приобрел поистине культовый статус. Он стал не просто днем памяти, а символом национального единства, почти религиозным по своему оформлению и звучанию.

1985: перед сменой эпох Контекст десятилетия Эпоха позднего Брежнева, а затем быстрая смена генсеков (Андропов, Черненко, Горбачев) характеризовались усилением идеологического значения Великой Отечественной войны. В условиях «застоя» и нарастающих экономических проблем, героическое прошлое и Победа служили важнейшей духовной опорой общества, символом устойчивости власти и инструментом патриотического воспитания. Празднование Дня Победы с каждым годом приобретало все более отточенный, ритуализированный характер с обязательными атрибутами: торжественными собраниями, возложениями венков, встречами с фронтовиками, масштабными салютами. Однако поколение победителей неумолимо старело, и это вносило в празднование ноты не только гордости, но и усиливающейся скорби, а также осознание необходимости сохранить и передать живую память следующим поколениям. В 1985 году к власти пришел Михаил Горбачев, страна находилась на пороге серьезных перемен — перестройка была объявлена в апреле. Праздник стал не только итогом уходящей эпохи, но и предчувствием новой. Как отмечали юбилей Грандиозный военный парад. В нем участвовали ветераны, одетые в форму времен войны, знаменные группы прославленных частей, а также современные воинские соединения и новейшая техника. Все это подчеркивало преемственность поколений и мощь армии СССР.

В нем участвовали ветераны, одетые в форму времен войны, знаменные группы прославленных частей, а также современные воинские соединения и новейшая техника. Все это подчеркивало преемственность поколений и мощь армии СССР. Речь Михаила Горбачева. С трибуны Мавзолея выступил новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Это было одно из его первых публичных обращений в новом статусе, и оно вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

С трибуны Мавзолея выступил новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Это было одно из его первых публичных обращений в новом статусе, и оно вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Награждение ветеранов. К 40-летию Победы власти провели беспрецедентную кампанию: орденами Отечественной войны I и II степени были отмечены почти все живые участники боевых действий, ранее не имевшие этих наград.

К 40-летию Победы власти провели беспрецедентную кампанию: орденами Отечественной войны I и II степени были отмечены почти все живые участники боевых действий, ранее не имевшие этих наград. Праздник мира. В официальных речах и материалах акцент все чаще смещался от героизма к миротворчеству. Победа представлялась не только как воинский триумф, но и как вклад СССР в сохранение мира на планете.

© Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Оккупация Краснодара в годы войны: Правда и мифы о черных страницах истории города

1995: после СССР Контекст десятилетия Конец 1980-х — начало 1990-х годов стали для страны временем масштабных потрясений. Советский Союз распался, на его месте возникла в том числе и новая Россия, переживавшая одновременно и глубокий экономический кризис, и болезненный поиск национальной идентичности. Общество находилось в состоянии внутреннего раскола, но вместе с тем — в атмосфере небывалой свободы: цензура ослабла, начался процесс переосмысления прошлого, активно обсуждались запретные прежде темы. На этом фоне 50-летие Победы стало событием огромной символической значимости. Оно позволило заявить о преемственности с советским прошлым и напомнить: несмотря на политические перемены, память о Победе — одна из немногих точек национального согласия. Акцент в праздновании сместился: с демонстрации военной мощи — на гуманистическое содержание Победы, памяти о жертвах, ценности мира и примирения. Международный контекст был не менее важен. Холодная война завершилась, и Россия стремилась встроиться в новый миропорядок. Празднование 9 Мая стало поводом для признания вклада СССР в разгром нацизма уже на новой геополитической сцене. Как отмечали юбилей Первое масштабное празднование в новой России. 1995 год стал вехой: это было первое по-настоящему крупное празднование Дня Победы в истории Российской Федерации. Государство стремилось показать и уважение к прошлому, и открытость миру, и способность к масштабным национальным жестам.

1995 год стал вехой: это было первое по-настоящему крупное празднование Дня Победы в истории Российской Федерации. Государство стремилось показать и уважение к прошлому, и открытость миру, и способность к масштабным национальным жестам. Два парада. Утром на Красной площади прошел парад ветеранов (были приглашены около 5 тысяч ветеранов из стран бывшего СССР), а днем — на Поклонной горе — военный парад с участием современной техники и войск.

Утром на Красной площади прошел парад ветеранов (были приглашены около 5 тысяч ветеранов из стран бывшего СССР), а днем — на Поклонной горе — военный парад с участием современной техники и войск. Рекордное международное присутствие. В Москву прибыли лидеры более 50 стран, включая президента США Билла Клинтона, британского премьер-министра Джона Мейджора, канцлера Германии Гельмута Коля. Такого представительства западных государств не было ни на одном советском юбилее.

В Москву прибыли лидеры более 50 стран, включая президента США Билла Клинтона, британского премьер-министра Джона Мейджора, канцлера Германии Гельмута Коля. Такого представительства западных государств не было ни на одном советском юбилее. Открытие мемориального комплекса на Поклонной горе. К 9 мая 1995 года был завершен и торжественно открыт Мемориал Победы — архитектурный ансамбль, включающий Центральный музей Великой Отечественной войны, Храм Георгия Победоносца, Мемориальную мечеть и Мемориальную синагогу. Он стал новой точкой национальной памяти.

2005: эпоха стабильности Контекст десятилетия Россия вступила в период относительной экономической и политической стабильности после девяностых годов. День Победы окончательно утвердился как главный национальный праздник, символизирующий преемственность, единство и национальную гордость. Победа в Великой Отечественной войне заняла центральное место в формирующейся новой российской идентичности: как героическая основа коллективной памяти и свидетельство исторической роли страны как наследницы СССР. Государство все активнее использовало тему войны в патриотическом воспитании. В школах появлялись специальные уроки о войне, в медиа и массовой культуре героизм советских солдат становился важнейшим мотивом — от кино и телесериалов до книг и телепередач. Ветераны воспринимались как живое воплощение «эпохи героев», их чествование сопровождалось особыми государственными программами поддержки. Одновременно нарастали общественные дискуссии о цене Победы и сложных страницах советской истории — но в официальной риторике преобладал однозначно героический, торжественный тон. Международная обстановка придавала юбилею дополнительное значение. Россия стремилась подтвердить статус великой державы и напомнить о решающем вкладе СССР в разгром нацизма, используя День Победы как дипломатическую и символическую площадку. Как отмечали юбилей Масштабный военный парад. В нем сочетались историческая часть и демонстрация современной российской армии.

В нем сочетались историческая часть и демонстрация современной российской армии. Беспрецедентное международное участие. На торжества в Москву прибыли лидеры более 50 государств, включая президента США Джорджа Буша-младшего, канцлера Германии Герхарда Шредера, президента Франции Жака Ширака, премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми и председателя КНР Ху Цзиньтао.

На торжества в Москву прибыли лидеры более 50 государств, включая президента США Джорджа Буша-младшего, канцлера Германии Герхарда Шредера, президента Франции Жака Ширака, премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми и председателя КНР Ху Цзиньтао. Речь Владимира Путина. Президент России выступил на параде с программной речью, где подчеркнул значение Победы как объединяющего символа, а также призвал мировое сообщество к совместной борьбе с новыми вызовами — прежде всего, с международным терроризмом.

Президент России выступил на параде с программной речью, где подчеркнул значение Победы как объединяющего символа, а также призвал мировое сообщество к совместной борьбе с новыми вызовами — прежде всего, с международным терроризмом. Драпировка Мавзолея. Впервые в истории празднования Мавзолей Ленина на Красной площади был полностью задрапирован. Тем самым символически сместился акцент: с советской идеологии — на современное российское государство.

Впервые в истории празднования Мавзолей Ленина на Красной площади был полностью задрапирован. Тем самым символически сместился акцент: с советской идеологии — на современное российское государство. Появление Георгиевской ленты. В 2005 году стартовала акция «Георгиевская ленточка», организованная «РИА Новости» и «Студенческой общиной». Черно-оранжевая лента стала новым символом памяти о войне.

Рисунок Георгиевской ленты на многоэтажном доме в Краснодаре, 6 мая 2025 года © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру?

«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»: Вспоминают участники войны

2015: можем повторить Контекст десятилетия Начало 2010-х годов стало временем серьезных перемен во внутренней и внешней политике России. После массовых протестов 2011–2012 годов государство усилило контроль над медиа и общественной сферой, что сопровождалось ростом цензуры и сокращением гражданских свобод. На международной арене поворотным моментом стало присоединение Крыма в 2014 году, вызвавшее глубокий кризис в отношениях с Западом. В ответ на это были введены санкции, последовало ухудшение экономической ситуации, девальвация рубля и спад реальных доходов населения. В этих условиях тема Победы стала центральным элементом государственной идеологии. Она символизировала историческую преемственность, патриотическое единство и мобилизацию общества перед лицом внешнего давления. Официальный дискурс все больше подчеркивал не только память о прошлом, но и готовность отстаивать национальные интересы в настоящем.

Акция «Бессмертный полк» в Краснодаре в мае 2020 года © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру