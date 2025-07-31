Мэрия Краснодара отключит фонтаны на шесть дней, в том числе на День ВДВ

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре с 1 по 6 августа все городские фонтаны отключат на профилактику

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 по 6 августа в городе приостановят работу фонтанов для техобслуживания. Специалисты очистят их от загрязнений и отремонтируют все поломки в оборудовании.

«Все фонтаны, которые находятся на балансе администрации города, уже отработали половину сезона и требуют ремонтных и профилактических работ. После их выполнения будет выполнена пусконаладка, настройка форсунок», — рассказал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Проскуряков.

Удар током, кишечные инфекции, штрафы:

Профилактику проведут на 11 фонтанах:

  • на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;
  • на Казачьей площади перед ЗСК (улица Красная, 3);
  • «Звёздный» и «Струйный» на территории сквера Дружбы народов (улица Орджоникидзе, 24);
  • «Роза ветров» (улица Красная, 43);
  • у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;
  • в сквере имени маршала Жукова;
  • на Главной городской площади;
  • в Фестивальном сквере на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;
  • в сквере имени Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (улица Стасова, 175);
  • у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (улица Красная, 169/10).

В администрации отметили, что сезон работы фонтанов продлится до 4 ноября.

Напомним, что в Краснодаре не первый год проводят профилактику фонтанов перед 2 августа — Днем ВДВ.  Ранее на работы выделяли один-два дня, но в этом году потребуется шесть.

Ранее в парке «Краснодар» в день ВДВ тоже отключали фонтаны на профилактику. В этом году пресс-служба парка пока не сообщала об отключениях.

Как писали Юга.ру, 12 июля в парке «Краснодар» появился новый фонтан-ротонда с подсветкой.

Город Краснодар фонтаны

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