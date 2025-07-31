Мэрия Краснодара отключит фонтаны на шесть дней, в том числе на День ВДВ

В Краснодаре с 1 по 6 августа все городские фонтаны отключат на профилактику

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 по 6 августа в городе приостановят работу фонтанов для техобслуживания. Специалисты очистят их от загрязнений и отремонтируют все поломки в оборудовании.



«Все фонтаны, которые находятся на балансе администрации города, уже отработали половину сезона и требуют ремонтных и профилактических работ. После их выполнения будет выполнена пусконаладка, настройка форсунок», — рассказал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Проскуряков.

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Профилактику проведут на 11 фонтанах: на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне;

на Казачьей площади перед ЗСК (улица Красная, 3);

«Звёздный» и «Струйный» на территории сквера Дружбы народов (улица Орджоникидзе, 24);

«Роза ветров» (улица Красная, 43);

у Александровской арки на пересечении улиц Красной и Бабушкина;

в сквере имени маршала Жукова;

на Главной городской площади;

в Фестивальном сквере на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева;

в сквере имени Гатова около Дворца искусств КМТО «Премьера» (улица Стасова, 175);

у кинотеатра «Аврора» на Александровском бульваре (улица Красная, 169/10). В администрации отметили, что сезон работы фонтанов продлится до 4 ноября.



Напомним, что в Краснодаре не первый год проводят профилактику фонтанов перед 2 августа — Днем ВДВ. Ранее на работы выделяли один-два дня, но в этом году потребуется шесть.



Ранее в парке «Краснодар» в день ВДВ тоже отключали фонтаны на профилактику. В этом году пресс-служба парка пока не сообщала об отключениях.