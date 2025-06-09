День России: история и смысл праздника, за что его критикуют и как отмечают
12 июня вся страна отмечает День России. В связи с праздником у жителей Краснодарского края, как и других регионов, будут длинные выходные с 12 по 15 июня. А если так, то самое время задуматься о смыслах праздника, его историческом значении и о том, как его отмечать.
История появления праздника и его названий
12 июня — это день российской государственности (не путать с Днем Конституции — 12 декабря). Он был официально установлен в 1992 году (с 1991 — нерабочий день). До 2002 года именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, поскольку в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР (в основу государственной системы был заложен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви).
Исторически принятие декларации позволило российскому Верховному Совету получить больше полномочий от центрального аппарата СССР. Сторонники Бориса Ельцина — демократы — старались ослабить позиции Горбачева, запустить и ускорить реформы. Это, конечно, способствовало увеличению их политического веса.
В 1991 году 12 июня был объявлен нерабочим днем в честь годовщины провозглашения суверенитета, а также для того, чтобы привлечь как можно больше граждан к избирательным участкам на выборах президента РСФСР, которые проходили в тот день. Это был тонкий политический ход демократов. На выборах победил Ельцин. В память об этом с 1992 года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации 12 июня стал отмечаться ежегодно как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».
С подачи Бориса Ельцина, чье видеообращение от 11 июня 1993 года транслировалось по всем официальным каналам, в народе праздник окрестили Днем независимости России. Сегодня можно сказать, что более точное название праздника «День России», поскольку установление названия «День независимости» связано с принятием декларации, выражавшей намерение руководства республики «создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР».
12 июня 1997 года Ельцин предложил переименовать эту праздничную дату в «День России». И только в 2002-м произошло реальное изменение названия праздника вместе со вступлением в силу нового Трудового Кодекса РФ.
Критика и оценки праздника
Некоторые критики считают праздник 12 июня двусмысленным. Так журналист и политолог Виталий Третьяков еще в 1994 году указывал на абсурдность применения понятия «независимость» к России, которая с его точки зрения, всегда была скорее колонизатором, чем колонией. Третьяков уже тогда считал, что 12 июня — это начало коллапса.
От рабочего дня до священной даты:
Более крайние коммунисты и националисты видели в этом дне шаг к распаду СССР, называя его «днем независимости власти от народа». По их мнению, в 1991 году Россия продалась Западу. Ельцин же в то же время считал, что причиной распада послужил августовский путч 1991 года, и винил своих предшественников.
Россияне изначально негативно относились к распаду СССР, так что праздник был долгое время спорным и непопулярным. Суть в том, что российские демократы признали праздник, а коммунисты и консерваторы — нет, поскольку странно праздновать распад СССР и ельцинские реформы. Это противоречие сквозило даже у тех, кто устанавливал эту дату: например, последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, постановивший считать 12 июня праздничным и выходным днем, сам так не считал.
Другой пример: депутат Сергей Шахрай, голосовавший в тот день, позднее рассказывал, что не понял, почему у праздника такое загадочное название — «День независимости», ведь слова «независимость» в документе не было. В итоге Шахрай воздержался. А политик Александр Руцкой вообще был против 12 июня как праздничного дня с таким названием. Он предлагал отмечать День России в День Конституции, но Ельцин остался к этому равнодушен.
С нулевых годов граждане относились ко Дню России скорее нейтрально. Это подтверждали соцопросы. Но в 2010-е годы, на волне патриотизма в условиях вооруженного конфликта в Украине, этот праздник приобрел другой окрас. К нему стали относиться в основном позитивно, а старое название — День независимости — все больше отходило* в прошлое. Обновив название, праздник обновился и сам, отбросив привязки к «англосаксонскому культурному дискурсу».
Как отмечают праздник: символика и суть праздника
День России — праздник молодой, однако ему уже более 30 лет. Отмечают его традиционно, устраивая различные праздничные мероприятия — концерты, спортивные соревнования, выставки, фестивали, мастер-классы и т. п. В СМИ обычно проводится мощная информационная поддержка. В Москве проходят самые массовые празднества — на Красной Площади гремят концерты звезд эстрады; в центре, на ВДНХ и в Парке Горького проходят гулянья. Постепенно к празднованиям присоединяются другие города России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И хотя мероприятия проходят в разных часовых поясах, кульминацией праздника неизменно остается торжественный салют, под звуки которого россияне еще раз поздравляют друг друга с Днем России.
С основания праздника закрепилась традиция вручать в этот день в Кремле Государственные премии за достижения в областях науки, технологий, литературы и искусства.
Одним из главных символов в этот день является российский триколор. Его можно видеть на зданиях, площадях и автомобилях. В больших городах проводятся массовые акции, посвященные флагу, на улицах раздают ленточки цветов триколора. В этот день государственный флаг можно размещать свободно и по собственной инициативе, но только уважительно. В случае сомнений можно свериться с сайтом Госдумы, где есть памятка о том, что можно делать с флагом, а что — нельзя.
Другой главный символ Дня России — государственный гимн. Его можно слышать на большинстве праздничных мероприятий 12 июня. Напомним, он исполняется на музыку гимна СССР композитора Александра Александрова, а текст его написал Сергей Михалков, автор двух редакций советского гимна.
Забытая революция:
Суть праздника День России такова: в этот день в 1990 году Россия обрела суверенитет, перестав быть частью СССР и превратилась в отдельное государство. Здесь уместно привести слова Владимира Путина, сказанные им в Кремле по случаю праздника в 2001 году: «Сегодня мы отмечаем День принятия Декларации о государственном суверенитете России. С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».
Интересные факты о празднике
- За принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР проголосовали 907 депутатов, против — 13, воздержались девять. Ельцин, избранный недавно председателем Верховного Совета РСФСР, подписал документ.
- На самом деле 12 июня на государственном уровне стали отмечать только с 1995 года. В этот день в Кремле были награждены госпремиями выдающиеся лауреаты от культуры и науки.
- Салюты в этот праздник начали запускать в нулевых, а в 2003 году в Москве впервые прошли масштабные торжества. Участникам театрализованного представления показали авиашоу с участием боевых самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
- В 2009 году по случаю праздника на вершине Останкинской телебашни установили государственный флаг страны. Советский флаг сняли в 1991-м, и 17 лет место пустовало.
- Из-за ковида в 2020-м День России перевели в онлайн. Акция «Флаги России» вскоре стала доброй традицией у части населения: граждане вывешивали триколоры на окнах и балконах, фотографировали их и постили в соцсетях, сопровождая хэштегами #МыРоссия и #МыВместе.
* — Минюст РФ признал автономную некоммерческую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» иноагентом 5 сентября 2016 года.