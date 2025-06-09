День России: история и смысл праздника, за что его критикуют и как отмечают

12 июня вся страна отмечает День России. В связи с праздником у жителей Краснодарского края, как и других регионов, будут длинные выходные с 12 по 15 июня. А если так, то самое время задуматься о смыслах праздника, его историческом значении и о том, как его отмечать.

История появления праздника и его названий

12 июня — это день российской государственности (не путать с Днем Конституции — 12 декабря). Он был официально установлен в 1992 году (с 1991 — нерабочий день). До 2002 года именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, поскольку в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР (в основу государственной системы был заложен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви).

Исторически принятие декларации позволило российскому Верховному Совету получить больше полномочий от центрального аппарата СССР. Сторонники Бориса Ельцина — демократы — старались ослабить позиции Горбачева, запустить и ускорить реформы. Это, конечно, способствовало увеличению их политического веса.

В 1991 году 12 июня был объявлен нерабочим днем в честь годовщины провозглашения суверенитета, а также для того, чтобы привлечь как можно больше граждан к избирательным участкам на выборах президента РСФСР, которые проходили в тот день. Это был тонкий политический ход демократов. На выборах победил Ельцин. В память об этом с 1992 года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации 12 июня стал отмечаться ежегодно как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».

С подачи Бориса Ельцина, чье видеообращение от 11 июня 1993 года транслировалось по всем официальным каналам, в народе праздник окрестили Днем независимости России. Сегодня можно сказать, что более точное название праздника «День России», поскольку установление названия «День независимости» связано с принятием декларации, выражавшей намерение руководства республики «создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР».

12 июня 1997 года Ельцин предложил переименовать эту праздничную дату в «День России». И только в 2002-м произошло реальное изменение названия праздника вместе со вступлением в силу нового Трудового Кодекса РФ.

Критика и оценки праздника

Некоторые критики считают праздник 12 июня двусмысленным. Так журналист и политолог Виталий Третьяков еще в 1994 году указывал на абсурдность применения понятия «независимость» к России, которая с его точки зрения, всегда была скорее колонизатором, чем колонией. Третьяков уже тогда считал, что 12 июня — это начало коллапса.