Жители Краснодара застряли за границей после закрытия региональных аэропортов. Рассказы очевидцев

На юге России из-за напряжения ситуации вокруг Украины закрыли аэропорты. Жители Краснодара, которые должны были в эти дни возвращаться домой, остались за границей.

С чего все начиналось

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и рассказал о начале военной спецоперации по защите Донбасса. В Министерстве обороны России 24 февраля сообщили об ударах по военной инфраструктуре и авиации Украины. Утром 24 февраля аэропорты юга России временно приостановили работу. По данным на момент публикации, ограничения продлятся до 2 марта.

Чем это обернулось

Из-за закрытия аэропортов некоторые жители России, в том числе Краснодара, планировавшие сегодня вернуться домой, не смогли вылететь. Журналист Юга.ру связался с двумя краснодарками, которые остались в Шарм-эль-Шейхе (Египет) и Анталье (Турция). Понимания, как вернуться обратно в Россию, у них нет.

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

«Боимся лететь, а дома котики»

Елизавета Дудкина рассказала журналисту Юга.ру, что застряла в Анталье на неопределенный срок. Девушка испугалась лететь и покинула самолет, который готовился ко взлету. Рейс в итоге никуда не вылетел, его отменили. «Мы застряли тут. Вышли из самолета, увидев новость о бомбежке, потом — что краснодарский аэропорт закрылся. Через два часа этот рейс отменили. Планируем подождать в Анталье несколько суток и поехать в Краснодар через Грузию — по суше: автобусом до Тбилиси (около 24 часов в дороге), оттуда до Владикавказа (около восьми часов), а дальше на поезде в Краснодар, он идет тоже около восьми часов. Лететь мы боимся. Самолет был почти полный, это был Боинг-737, по-моему. Лететь мы должны были авиакомпанией Pegasus, по поводу возврата средств ничего не известно. Морально я уже попрощалась с этими деньгами. Когда будут вывозные рейсы для россиян, тоже не совсем понятно. Никто ничего не знает. И еще решаем вопросы с деньгами, так как в любой момент банк может перестать работать, и мы останемся без ресурсов. Мы уже месяц в Анталье, а дома котики, сегодня хотели вернуться, но не получилось. Сейчас мы сняли отель, читаем новости. Приняли решение задержаться до прояснения ситуации. Супруг не хочет оказаться запертым в России, так как работает на европейскую компанию», — рассказала Елизавета Дудкина. Также Елизавета рассказала, что в Анталье прошла акция против войны в Украине.

«Пока не паникуем»

Любовь Быкова из Краснодара даже не успела доехать до аэропорта в Шарм-эль-Шейхе. Автобус развернули, когда он вез туристов из отеля в аэропорт. «Мы подъезжали на автобусе к аэропорту в Шарм-эль-Шейхе, тут резко говорят, что разворачиваемся и возвращаемся в отель. Но почему — не говорят. Туроператор уже позже сообщил, что это из-за ситуации на Украине. На один день покроет расходы в отеле. Нас покормили, назначена встреча с гидом, ждем его уже более двух часов. Пока не паникуем, но непонятно, как мы попадем домой, если аэропорты все закрыты. И лететь страшно. Но говорят, что Россия не бросит своих туристов. И мы на это очень надеемся. Авиакомпания Azur air. Рейс должен был вылететь в 10:30 сегодня. Представители молчат, все надо узнавать у гида», — рассказала Любовь Быкова.

«Я не знаю, где мы будем ночевать» Еще одна жительница Краснодара Екатерина Садовничая, которая застряла в Стамбуле, рассказала, что узнала об отмене обратного рейса днем 24 февраля. «Pegasus прислал сообщение. Поменять город прилета можно только на Санкт-Петербург или Москву. Мы поменяли. Авиакомпания даже не взяла с нас деньги, пока. Мы зарегистрировались на рейс, который будет на сутки позже. На нашу дату рейсов не было. Живем мы эти сутки за свой счет, из Москвы мы будет ехать тоже за свой счет. С нами никто на связь не выходил. Еще мы были недалеко от посольства России в Стамбуле. Там митинговали люди против военной операции, все было оцеплено. Сейчас поступает разная противоречивая информация. Мы не знаем, сможем ли мы доехать до Краснодара из Москвы. Я так понимаю, что никто нам издержки не компенсирует. Кстати, продлить бронирование через Booking в нашем отеле не удается. Не знаю, по какой причине. Завтра пойдем пешком по округе искать свободные номера. Я не знаю, где мы будем ночевать», — рассказала Екатерина Садовничая.

Ситуация в аэропорту Краснодара

Проблемы с вылетом домой появились не только у туристов за границей. Улететь обратным рейсом не могут и из Краснодара — как по внутренним, так и по международным направлениям. Жительница Краснодара Анастасия (не называет фамилию), рассказала журналистке Юга.ру, что у них отменили рейс Краснодар — Ларнака на 27 февраля. «Из-за того, что до 2 марта закрыты все перелеты, мы не можем улететь. Пока не знаем, что делать: возвращать билеты и лететь через другую страну либо ждать. Нам предложили подождать, потому что есть возможность улететь из Минеральных Вод или Сочи. Если аэропорты не закроются, нам предоставят автобус, как я поняла, бесплатный, до аэропорта», — рассказала Анастасия. Жительница Иркутской области Анна, которая застряла в Краснодаре из-за отмены рейсов, рассказала, что у нее отменили вылет в Москву, где она должна была пересесть на самолет в Иркутск. «Подошли к компании S7, там сказали, что не предоставляют гостиницу, просто отменили рейсы. Мы хотели из Минвод улететь, но нам сказали, что и там все закрыто. В Краснодарском крае я была в отпуске. В авиакомпании вообще ничего не предложили. Сказали, что если рейсы отменены, то там не предоставляют ни питания, ни гостиницы», — рассказала Анна.

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

Что говорят в Росавиации, Минтрансе и Ростуризме

По данным ведомства, с 24 февраля временно приостановлена работа аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. «Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — говорится в сообщении ведомства.