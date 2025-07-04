Власти Ростовской области продолжат отключать мобильный интернет, так как ВСУ используют его для атак

Ростовская область

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

В Ростовской области и дальше будут ограничивать работу мобильного интернета

Предыстория. В декабре 2024 года в Ростовской области начали ограничивать мобильную связь по ночам. Власти региона подтвердили информацию только в апреле.

3 июля пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что в регионе продолжат отключать мобильный интернет ради безопасности жителей и объектов инфраструктуры.

Это обсуждали на совещании, который глава Ростовской области Юрий Слюсарь провел с представителями силовых и правоохранительных структур, Роскомнадзора и провайдеров.

По мнению участников встречи, ВСУ используют базовые станции сотовых операторов для атак беспилотников, а их количество и качество растет. Чтобы противодействовать, необходимо снижать скорость на сетях мобильной связи. И.о. министра цифрового развития Алексей Алехин рассказал, что с этим были связаны отключения интернета и перебои голосовой связи в некоторых донских городах и районах.

Опоздала на собственную свадьбу, шел ночью через весь город, не смог расплатиться в ресторане:

«Операторы перенастраивали оборудование, чтобы при ограничении мобильной связи продолжала работать голосовая. Чтобы можно было звонить и отправлять СМС-сообщения. Сегодня эта работа практически завершена, и в дальнейшем при отсутствии интернета голосовая связь будет работать», — сообщил Алехин.

Представители операторов связи заявили, что прорабатывают техническое решение, которое позволит при ограничении мобильной связи сохранять работу наиболее востребованных сервисов и приложений.

«Мы привыкли жить в эпоху интернета, на него многое завязано. Без него такси не работают, доставка, не везде можно расплатиться. Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой — вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Он поручил:

  • внедрить технологии WiMAX, особенно в СНТ и частном секторе, которая позволит пользоваться мобильными модемами;
  • перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводную связь и проверять доступность безналичной оплаты в торговых центрах и сетях;
  • сформировать перечень сервисов и приложений, которые продолжат работать даже в условиях ограничения связи;
  • контролировать тарифы на проводной интернет;
  • актуализировать точки бесплатного общественного Wi-Fi, проверить их работу и нанести такие зоны на карты «Яндекса» и «2ГИС».

Как писали Юга.ру, в России в июне зафиксировали резкий рост отключений мобильного интернета.

Интернет Мобильная связь Ростов-на-Дону Ростовская область Технологии

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