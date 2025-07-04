Власти Ростовской области продолжат отключать мобильный интернет, так как ВСУ используют его для атак

В Ростовской области и дальше будут ограничивать работу мобильного интернета

Предыстория. В декабре 2024 года в Ростовской области начали ограничивать мобильную связь по ночам. Власти региона подтвердили информацию только в апреле.

3 июля пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что в регионе продолжат отключать мобильный интернет ради безопасности жителей и объектов инфраструктуры.

Это обсуждали на совещании, который глава Ростовской области Юрий Слюсарь провел с представителями силовых и правоохранительных структур, Роскомнадзора и провайдеров.

По мнению участников встречи, ВСУ используют базовые станции сотовых операторов для атак беспилотников, а их количество и качество растет. Чтобы противодействовать, необходимо снижать скорость на сетях мобильной связи. И.о. министра цифрового развития Алексей Алехин рассказал, что с этим были связаны отключения интернета и перебои голосовой связи в некоторых донских городах и районах.