На улицах Краснодарского края обитают около 23 тысяч бездомных собак. Единственный официальный приют краевой столицы — «Краснодог» — испытывает финансовые трудности, а открытие еще одного учреждения для содержания животных откладывают уже больше 20 лет. Впрочем, городские власти обещают кардинальное изменение ситуации уже в следующем году. По просьбе Юга.ру журналистка Полина Безверхая рассказывает о проблеме бездомных животных в Краснодаре.

Бездомные животные в России: масштаб проблемы и общественное мнение По данным исследования Mars Petcare 2021 года, в России живут около 4 млн бездомных кошек и собак (6% от общего числа). Из них только 144 тысячи содержат в приютах. Бездомных животных на улицах ежедневно видят около 38% жителей страны. Опросы Фонда «Общественное мнение» демонстрируют обеспокоенность россиян этой проблемой. Почти половина респондентов (43%) видят в бездомных собаках угрозу безопасности людей. Четверть опрошенных сообщили, что на них когда-либо нападали бродячие собаки. Число тех, кто одобряет действия догхантеров, выросло с 9 до 13% за последние десять лет Четверть владельцев собак и кошек пытались избавиться от своих питомцев. Животных, от которых отказываются хозяева, чаще всего передают родственникам и друзьям, ищут им новый дом через интернет или отдают соседям. Хотя 96% россиян слышали о существовании приютов, лишь 30% знают о конкретных организациях в своем городе. Больше половины респондентов не рассматривают возможность взять животное из приюта. В Краснодарском крае проблема бездомных животных стоит особенно остро: регион занимает второе место в России по численности безнадзорных собак — 23 тысячи (данные ассоциации «Благополучие животных» от 2021 года). Лидером по этому показателю является Татарстан. Всего же в регионах России проживает более 660 тысяч бездомных собак.

Приют для пострадавших животных «Краснодог» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Краснодог»: единственный приют на грани выживания «Краснодог» — единственный официальный приют в Краснодаре, вот уже 21 год специализирующийся на помощи пострадавшим животным. Он не принимает здоровых питомцев и не занимается передержкой. Основная миссия «Краснодога» — лечение животных, оказавшихся в тяжелой ситуации: пострадавших от жестокого обращения, попавших в ДТП, получивших травмы в результате нападения других животных или страдающих от тяжелых заболеваний. Однако приют, существующий исключительно благодаря пожертвованиям и грантам, постоянно сталкивается с финансовыми трудностями и неоднократно находился на грани закрытия.

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В конце сентября «Краснодог» снова оказался в тяжелом положении. Приют с более чем 500 питомцами приостановил прием новых животных из-за острой нехватки кормов, лекарств и свободных мест. «Краснодог» запустил экстренный сбор средств в размере 800 тыс. рублей для покрытия текущих расходов и закупки необходимых ресурсов. На данный момент сбор завершен, приют продолжает свою работу. «Краснодог» призывает жителей города активно участвовать в судьбе пострадавших животных. Есть несколько способов поддержки: волонтерство, пожертвования и кураторство, которое позволяет оплачивать лечение конкретного животного, даже не забирая его домой. Сейчас в приюте работает 60 сотрудников, но поддержка добровольцев по-прежнему крайне важна. Основательница «Краснодога» Наталья Дубницкая занимается фандрайзингом, то есть привлекает гранты для продолжения работы приюта.

Муниципальный приют: история затянувшегося строительства Вопрос строительства муниципального приюта для бездомных животных в Краснодаре поднимают уже более двадцати лет. За это время неоднократно менялись планируемые местоположения, подрядчики и бюджеты, но проект так и не реализовали. В октябре 2023 года строительство приюта, наконец, начали в поселке Березовом. Подрядчиком выступила компания ООО «КубаньЭнергоСтройРемонт», а мэрия выделила на проект 192,5 млн рублей. Изначально завершить работы планировали к июлю 2024 года, однако срок сдачи проекта перенесли. В октябре заместитель главы города Максим Онищенко заявил об окончании работ и описал созданную инфраструктуру: площадка для выгула, стационар, складские и подсобные помещения, душевые, 228 вольеров, кормокухня, ветеринарный пункт, карантинное отделение и манеж-приемная. Несмотря на завершение строительства, открытие приюта снова отложили — предварительно до 2025 года, без указания точной даты. Из-за продолжительной задержки со строительством второго приюта возникали предложения о придании «Краснодогу» статуса муниципального. Однако Наталья Дубницкая выступает категорически против этой инициативы. Она настаивает на сохранении независимости и права «Краснодога» как частной организации, руководствоваться своими этическими принципами, сложившимися за 21 год работы. Дубницкая подчеркивает, что миссия «Краснодога» — помощь прежде всего пострадавшим животным, нуждающимся в дорогостоящем лечении, которое не по карману большинству граждан.

Приют для пострадавших животных «Краснодог» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отлов и стерилизация собак: проблемы и пути решения С 2020 года в России действует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», определяющий два легальных метода работы с бездомными животными: создание муниципальных приютов или применение международной системы ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—возврат) через подрядные организации. По словам Натальи Дубницкой, без стерилизации ситуация с бездомными животными была бы значительно хуже. В 2021 году «Краснодог» участвовал в программе ОСВВ в 2021 по контракту с мэрией: за 10,1 млн рублей простерилизовали более 1,2 тысяч животных. После окончания контракта приют продолжает эту деятельность за свой счет. Зоозащитники доверяют «Краснодогу» благодаря открытости и прозрачности его работы. В телеграм-канале приюта можно увидеть условия жизни подопечных, истории их болезни и выздоровления. По закону, другие организации, работающие с ОСВВ, также обязаны не скрывать условия содержания и записывать на видео выпуск собак. Однако зоозащитники не раз выявляли нарушения в деятельности подрядчиков.

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В 2022 году программу ОСВВ в Краснодаре выполняла организация «Бастилия», деятельность которой ранее была признана незаконной из-за убийства животных удушающим препаратом. Через год контракт на отлов бездомных животных заключили с ростовской фирмой «Светоч». Компания вывозила животных из Краснодара в Ростовскую область, а на территории, заявленной как приют, зоозащитники обнаружили могильник. Несмотря на выявленные нарушения, фирма продолжила работать по контракту. Известны случаи жестокого обращения со стороны подрядчиков и в других городах Кубани. По заявлениям властей Краснодара, ситуация с бездомными животными должна кардинально измениться в 2025 году с открытием нового муниципального приюта. Вице-мэр Максим Онищенко подчеркнул, что создание приюта — это не только строительство здания, но и формирование полноценной системы обращения с бездомными животными. Сейчас, по его словам, власти закупают необходимое оборудование и транспорт, а также формируют штат сотрудников с профильным образованием и опытом работы.

Жестокость как метод: догхантеры и эвтаназия На фоне сложной ситуации с бездомными животными в Краснодаре актуальна и проблема догхантерства. Хотя самовольный отстрел или притравливание квалифицируется как уголовное преступление, в СМИ регулярно сообщают о подобных инцидентах. В городе фиксируют случаи жестокого обращения с животными, включая отравления, нанесение ранений дротиками и огнестрельным оружием и даже убийство с применением топора. Осенью 2023 года в микрорайоне Комсомольский неизвестные сожгли будки, установленные местными жителями, и застрелили двух бездомных собак. Сторонники радикальных мер предлагают легализовать эвтаназию агрессивных и невостребованных животных. До 24 июля 2023 года усыпление в России разрешалось только при неизлечимых болезнях. Однако изменения в федеральном законодательстве и наделение региональных властей правом самостоятельно определять способы регулирования численности бездомных животных открывают возможность для различных подходов, в том числе, по мнению критиков, и для умерщвления. Аргументы против эвтаназии подкреплены и данными Всемирной организации здравоохранения. Еще в 2013 году эксперты пришли к выводу, что убийства собак — будь то отстрел или эвтаназия — не только неэффективны в борьбе с бешенством и другими инфекциями, но и могут привести к росту численности бездомных животных и усугублению проблемы. Кроме того, в каждом пятом регионе России, где действует программа ОСВВ, снижается число нападений собак на людей. Основательница «Краснодога» убеждена, что решить проблему можно только комплексно: запретом самовыгула, обязательной стерилизацией домашних питомцев, введением эффективных мер ответственности для владельцев и развитием сети приютов с возможностью постоянного содержания животных.

Приют для пострадавших животных «Краснодог» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ответственность общества за жизни исключенных: мнение философа Взаимоотношения граждан и животных в городе прокомментировал Алексей Сергиенко, аспирант ЕУСПб, философ, исследователь животно-человеческих коммуникаций. — Когда собаки сбиваются в стаи, необходимость адаптации под поведение человека исчезает. Внутри видовой коммуникации они приобретают большую самостоятельность. Этим также обусловлены случаи агрессии. Стайность как принцип есть основание для одичания. Гражданство подразумевает не только юридическую принадлежность к определенной территории, но и политические формы участия в коллективной жизни этого пространства. Проблема бездомных животных ставит перед нами вопрос о границах вмешательства в жизнь отдельных особей и наличии у них прав. Бездомные животные, как и люди, лишены гражданских прав в силу отсутствия формальной привязки к конкретному месту обитания. Безнадзорность является естественным следствием бездомности.

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Мы должны думать об ответственности за жизни тех, кто оказывается исключенными из социальности. Граждане своими решениями и действиями создают для них условия. Если сегодня мы решаем отстреливать «бездомных» собак, чтобы обеспечить порядок, то вполне естественно, что это нормализует применения насилия ко всему, что не поддается полному надзору. Так производство социального порядка становится также производством параноидальной атмосферы. Стерилизация уличных собак и введение системы бирок (ее наличие свидетельствует о стерилизации и вакцинации животных, а по цвету можно определить степень коммуникативности) — это жестокое, но «эффективное» средство. Более структурным решением проблемы было бы создание районных приютов, где жители могли бы целесообразно участвовать в жизни собак, например, навещая их с прогулками или забирая на передержку. Возможно, такая форма коллективного межвидового взаимодействия могла бы повысить уровень доверия между человеком и собаками в условиях города.