Лапа помощи. Как ветеринар в Краснодаре начала формировать базу доноров крови для собак

Иногда для спасения жизни собак и кошек необходимо переливание крови. Найти донора для питомца нужно как можно скорее, но сделать это не так просто. Справиться с этим в Краснодаре помогает ветеринар Софья Стрельникова, которая одной из первых в крае начала формировать базу донорской крови для собак. Журналистка Юга.ру Влада Мандрыка поговорила с врачом о поиске добровольцев и донорском опыте. Также Софья рассказала, какое животное может стать донором, при каких заболеваниях чаще всего бывает необходимо переливание крови и как найти подходящего донора для пса или кота.

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С чего началось собачье донорство в Краснодаре? Одну из первых баз данных донорской крови для собак в Краснодарском крае начала формировать ветеринарный врач Софья Стрельникова. Она занялась этим в 2016 году по примеру столичных ветклиник. Сейчас в базе около 70 контактов. Также клиника, где работает Софья, переливает кровь котам. База доноров тоже есть. «Началось все с моих собак. У меня на тот момент был один пес и когда понадобилась такая процедура, он стал донором. После этого мы углубились в тему, поняли, как и что делается. Я стала привлекать к донорству своих друзей и знакомых, у которых есть животные, других докторов. После этого стали появляться пациенты, которые тоже хотели принять участие», — рассказала Софья. По её словам, раньше в городе даже не делали переливание крови. Сейчас эта услуга доступна во многих ветеринарных больницах, но донорские базы есть не везде. Обычно владельцам собак называют параметры доноров и люди сами ищут подходящее животное. Но сделать это не просто. Животных-доноров ищут в специальных чатах или через знакомых. Часто в клинику, где работает Софья, обращаются клиенты других ветбольниц. «Многие клиники доноров не предоставляют, а у нас есть такая возможность. Наша база достаточно обширная. Иногда приходят клиенты, видят, что проходит переливание и говорят, что тоже хотят помочь», — добавила Софья.

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Какое животное может стать донором? Брать кровь можно не у всех собак. Животному должно быть от 1,5 до 7 лет, а вес не менее 20 кг. Собака должна быть привита, обработана от клещей, блох, гельминтов и, конечно же, здорова. Также кровь не берут у животных в период течки, беременности и лактации. Не подходит для донорства собака, которая недавно уже сдавала кровь, — от одного забора крови до другого должно пройти около двух месяцев. Софья отметила, что при первом переливании собаке может подойти любая кровь. Но при следующем уже нужно будет обязательно определить группу крови и подобрать подходящего донора. С котами сложнее — им можно переливать только кровь подходящей группы. Узнать группу крови своего животного можно заранее и внести её в ветеринарный паспорт. Если группу нужно узнать срочно, то можно сделать экспресс-тест. Котам-донорам от 1,5 до 7 лет должны весить от четырех килограмм, без заболеваний и вирусных инфекций в анамнезе. Животное должно быть здорово, вакцинировано и обработано от паразитов.

Доберман Дрима сдает кровь © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В каких случаях может понадобиться переливание? Софья рассказала, что чаще всего донорская кровь может понадобиться при пироплазмозе, который передается через укус клеща. Владельцы не всегда сразу обращаются за помощью, и у питомцев начинает развиваться анемия. Также в списке самых распространенных заболеваний парновирусные гастроэнтериты, панлейкопения, почечная недостаточность, онкология и кровопотери. «Есть случаи, когда переливание нужно сделать здесь и сейчас. Недавно к нам принесли котика в очень плохом состоянии. У него подтвердился гемобартонелез — кровепаразиты. Переливание нужно было делать в тот же день, иначе до утра кот мог просто не дожить. Донором стал кот одного из наших врачей, и питомца удалось спасти», — рассказала Софья. Как берут донорскую кровь у животных? Софья рассказала, что во время забора крови собакам не дают седативные препараты, обычно они переносят процедуру спокойно. Животные, которые бывали донорами неоднократно, уже знают, как всё проходит, и не испытывают стресса. Доберманы Оскар и Дрима — питомцы Софьи, — к процедуре относятся спокойно. Старшего пса, Оскара, называют почетным донором — с него врач начала заниматься формированием базы. На его счету десятки спасенных жизней. «Моему старшему псу Оскару сейчас восемь лет. Последний раз донором он стал в свой седьмой день рождения. К нам приехала собачка с очень тяжелой формой анемии, у неё диагностировали пироплазмоз. Анемия была настолько критична, что до утра собака могла не дожить. Мы перелили животному кровь, это был молодой лабрадор. Собака осталась жива и радует своих хозяев. Так мы отметили день рождения и последнее переливание крови», — поделилась Софья. Сейчас кровь сдаёт Дрима. Собака спокойно залезает на медицинский стол и не боится иглы. После сдачи крови животное получает лакомство.

Еще один постоянный донор — хаски Акс. Его хозяйка Анастасия Сидоренко рассказала, что пес сдает кровь около пяти лет. Процедуру переносит спокойно: «С нашим врачом Софьей мы познакомились давно. Она выходила нашего пса, и мы ей полностью доверяем. Поэтому когда нам предложили стать донорами, мы согласились. Кровь сдаем достаточно часто. Пока возраст позволяет, будем продолжать спасать жизни».

Хаски Акс и его хозяйка Анастасия © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Акс сдает кровь © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Акс сдает кровь © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Еще один донор — шестилетний американский бульдог Босс. Его хозяйка Алена Дьяченко рассказала, что Босс сдает кровь уже около четырех лет. После каждой процедуры собаке дают лакомство и капают витамины. «Собака крупной породы, крови можно взять много. Когда нас зовут — приезжаем помогаем. В процедуре ничего страшного нет, нужно помогать. Это то же самое, что человеческое донорство», — сказала Алена.

Американский бульдог Босс и его хозяйка Алена © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру