В Краснодаре начали строить приют для бездомных животных
Подрядчик приступил к строительству приюта в поселке Березовом
В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что началось строительство приюта для животных в поселке Березовом. Сейчас идут подготовительные работы и планировка участка.
Возводить приют будут в несколько этапов. На первом сделают основания для зданий и вольеров, проведут водоснабжение и освещение, а также установят ограждение приюта.
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Напомним, подрядчиком стала компания ООО «КубаньЭнергоСтройРемонт». Открыть приют обещают к лету 2024 года. Там сделают 228 вольеров, стационар, площадки для выгула и склад. Работы оценили в 191 млн рублей.
Животных будут отлавливать и содержать в приюте только 26 дней. После всех процедур они отправятся обратно на улицу.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить три приюта для животных. Еще один появится в Сочи.