В Краснодаре начали строить приют для бездомных животных

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что началось строительство приюта для животных в поселке Березовом. Сейчас идут подготовительные работы и планировка участка.

Возводить приют будут в несколько этапов. На первом сделают основания для зданий и вольеров, проведут водоснабжение и освещение, а также установят ограждение приюта.