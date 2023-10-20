В Краснодаре начали строить приют для бездомных животных

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Подрядчик приступил к строительству приюта в поселке Березовом

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что началось строительство приюта для животных в поселке Березовом. Сейчас идут подготовительные работы и планировка участка.

Возводить приют будут в несколько этапов. На первом сделают основания для зданий и вольеров, проведут водоснабжение и освещение, а также установят ограждение приюта.

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Напомним, подрядчиком стала компания ООО «КубаньЭнергоСтройРемонт». Открыть приют обещают к лету 2024 года. Там сделают 228 вольеров, стационар, площадки для выгула и склад. Работы оценили в 191 млн рублей. 

Животных будут отлавливать и содержать в приюте только 26 дней. После всех процедур они отправятся обратно на улицу.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить три приюта для животных. Еще один появится в Сочи. 

Животные Краснодар Строительство

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