Левитационные станции и амфитеатр: в Краснодаре студенты предложили идеи благоустройства университетских кампусов
В рамках ежегодного международного фестиваля «Дни Архитектуры» в КубГТУ прошел второй тур конкурса лучших студенческих работ.
На протяжении двух дней будущие архитекторы, строители и дизайнеры работали над проектами университетских кампусов Кубани, участвовали в программе лидерского развития «Школа архитектуры будущего» и творческом конкурсе «Быстрый этюд».
Всего во втором туре собралось 17 студенческих команд, 5 из них — из Краснодара. Их наставниками стали преподаватели ведущих краснодарских вузов и городские архитекторы.
Экспозиция архитектурных проектов заняла несколько этажей учебного корпуса КубГТУ. Среди идей по комплектации студенческих городков — скоростная железная дорога, вместительные общежития, левитационные станции, раздающие интернет и способные делать метеорологические замеры, спортивные залы, студенческие кафе, библиотеки, амфитеатр и дом юного архитектора.
В 2019-м в Краснодаре открыли сквер, спроектированный студентами:
Соорганизаторами мероприятия выступили профильные департаменты Краснодарского края, Союз архитекторов России и Южное территориальное отделение Российской академии архитектуры и строительных наук. Индустриальный партнер фестиваля — ГК «ИНСИТИ».
«Радует, что современная молодежь готова взять на себя ответственность за благоустройство не только своего университета, но и родного города. Желаю всем участникам творческих успехов, интересных проектов и вдохновения. И, конечно, самых талантливых мы всегда ждем в качестве стажеров и будущих сотрудников компании», — отметил директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.
По итогам жюри, куда вошли и представители ГК «ИНСИТИ», определили авторов лучших работ и вручили им дипломы I, II, III степеней, а также ценные призы и подарки от партнеров смотра-конкурса.
На правах стратегического партнера «ИНСИТИ» отметила отдельными наградами еще несколько достойных проектов. Талантливых студентов застройщик готов пригласить к себе на стажировку.
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