Левитационные станции и амфитеатр: в Краснодаре студенты предложили идеи благоустройства университетских кампусов

В рамках ежегодного международного фестиваля «Дни Архитектуры» в КубГТУ прошел второй тур конкурса лучших студенческих работ.

На протяжении двух дней будущие архитекторы, строители и дизайнеры работали над проектами университетских кампусов Кубани, участвовали в программе лидерского развития «Школа архитектуры будущего» и творческом конкурсе «Быстрый этюд».

Всего во втором туре собралось 17 студенческих команд, 5 из них — из Краснодара. Их наставниками стали преподаватели ведущих краснодарских вузов и городские архитекторы.