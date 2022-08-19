План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах. Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»

С марта 2020 года российские кинотеатры работают в условиях серьёзных ограничений: сначала из-за коронавируса, сейчас — из-за санкций. После начала военной спецоперации в Украине крупнейшие американские студии, такие как Walt Disney Company (в структуру входят Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и другие), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приостановили прокат своих фильмов на территории России на неопределенный срок. Ассоциация владельцев кинотеатров официально заявила, что есть высокая вероятность ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране. Юга.ру решили вспомнить, какие несетевые кинотеатры были в Краснодаре и есть по сей день. Ради строительства каких кинозалов пришлось сносить здания? Где не выполняли план по пропаганде и показывали запрещенные иностранные картины? И кто стал прототипом для скульптуры перед «Авророй?» Кинотеатр «Кубань» Здание по улице Красной, 27 строили в 1910 году как площадку для катания на роликовых коньках. Сначала всё шло быстро, но из-за медленной доставки необходимых конструкций и слишком роскошного проекта внутреннего убранства фойе произошла задержка. Скетинг-ринк открыли только 15 августа 1911 года. Кроме буфета, гардеробной, уборных и прочих служб посетителей удивлял огромных размеров зал (на 2-3 тыс. человек). Он полностью был сделан из железобетона. Десять лет спустя, когда мода на роликковые коньки прошла, помещение переоборудовали в кинотеатр. Он получил название «Мон Плезир» (моё удовольствие). После революции его национализировали и в 1926 году переименовали в «Великан», там однажды выступал Владимир Маяковский.

Здание бывшего кинотеатра «Кубань», ул. Красная, 27, 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В 1942 году во время оккупации Краснодара немецкие солдаты смотрели тут военную хронику и голливудские фильмы. А год спустя в кинотеатре уже судили советских граждан, которые сотрудничали с местным гестапо. В феврале 1960 года после реконструкции и достройки фасада кинозал опять сменил название, став «Кубанью». До открытия «Авроры» он оставался главным кинотеатром города.

В 2000-х годах на его месте открыли развлекательный центр «Квартал» с тремя кинозалами. Но конкуренцию он не выдержал и закрылся в 2010 году. Сегодня в здании в самом центре города находится бутик модной одежды. Кинотеатр «Кубанькино» Его история началась в 1929 году, когда в крае основали комитет по кинофикации. Затем, три года спустя, в старинном особняке на углу улиц Красной и Соборной заработал краснодарский филиал ростовской конторы кинопроката, который в 1940-м стал самостоятельным учреждением. В подвале были фильмохранилище и складское помещение, на первом этаже — администрация, бухгалтерия и кинозал. В 1953 году он переехал в нынешнее здание на улице Ленина, 89.

Кинотеатр «Кубанькино», ул. Ленина, 89, 2017 год © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кинотеатр «Кубанькино», ул. Ленина, 89, 2017 год © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2009 году кинотеатр официально стали именовать «Кубанькино». Сегодня это культовое место для влюблённых в кинематограф. Здесь в двух зрительных залах на 13 и 32 места до сих поро крутят старые фильмы и новинки проката. В хранилище более 1 тыс. 500 лент на самых настоящих бобинах, их тщательно собирали и бережно хранили с 1929 года. Несколько раз в год «Кубанькино» проводит экскурсии по своим запасникам. Можно увидеть уникальную коллекцию, в которой десятки рабочих киноаппаратов разных лет, журналы о кинематографе, огромная машина для реставрации плёнки. Кинотеатр «Октябрь» В 1955 году Краевое управление культуры решило, что городу нужен кинотеатр — на 536 мест в Сталинском районе на улице Карла Либкнехта. Сегодня это улица Ставропольская от Черноморской до Павлова. Судя по данным в сети, автором проекта стал Виталий Щербаков, а главным архитектором — Надежда Сухановская, которая ранее работала над зданием краевой администрации (Красная, 35) и стадионом «Динамо» (Красная, 190). Чтобы возвести кинотеатр, пришлось снести шесть домов. Владельцам помещений выплатили компенсации. Открыли кинотеатр, который изначально планировали назвать «Сталинец» (по названию района), спустя три года — 20 декабря 1958-го. Получилось двухэтажное здание в 1100 кв. метров. В нем также были большое фойе и читальня. Дебютным стал фильм «Поэма о море» режиссёра Юлии Солнцевой с Борисом Андреевым в главной роли. Вторым — «Кочубей» Юрия Озерова. В 1992 году кинотеатр закрыли на ремонт, а уже в 1993-м по инициативе заслуженного деятеля искусств России Анатолия Тучкова на его месте создали Новый театр кукол.

Новый театр кукол © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Кинотеатр «Северный» Чтобы его возвести, не нужно было сносить дома и расселять людей, что должно было значительно удешевить постройку. Однако денег всё равно не хватало, из-за чего официальное открытие постоянно переносили. В итоге оно состоялось 4 сентября 1960 года по адресу улица Ново-Северная, 2 (ныне Северная, 231). Историк Елена Перетриева пишет (она опиралась на документы Государственного архива Краснодарского края), что застройщиком, как и в случае с «Октябрем», стало Краевое управление культуры. В кинотеатре было два фойе и зрительный зал на 250 мест. Первым фильмом стала двухсерийная индийская романтическая лента «Новый Дели» 1956 года выпуска. Был ещё малый зал, в котором проводили лекции и обсуждения. Например, о химии в быту, трудовом законодательстве, достижениях в производстве. В дни школьных каникул здесь организовывали концерты художественной самодеятельности, различные чтения и утренники, в том числе новогодние с традиционными сказочными персонажами. Нельзя сказать, что кинотеатр приносил большую прибыль. А проверка 1969 года выявила массу недостатков. Среди них — невыполнение плана по пропаганде, прокат большого числа фильмов зарубежного производства. Плюс то, что сегодня уже никого не удивит: капитальный ремонт на сумму 1 тыс. 535 рублей и установка батарей были исключительно на бумаге.

Здание бывшего кинотеатра «Северный», ул. Северная, 231, 2021 год © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Кинотеатр «Болгария» Широкоформатный кинотеатр на 600 мест по улице Карла Либкнехта начал функционировать 7 июня 1967 года, причём, сначала он назывался «Космос». Построили его по типовому проекту всего за два года. В первый день показали фильм «Начальник Чукотки». После того, как в 1974 году Краснодар заключил с болгарским городом Бургас соглашение о побратимстве, власти решили переименовать кинозал. Позже возле него воздвигли памятник болгарскому революционеру и антифашисту Георгию Димитрову. В 2000 году здание площадью 1 тыс. 350 кв. метров по улице Ставропольской, 236 арендовала киносеть «Монитор». После этого в кинотеатре сделали ремонт, полностью заменили оборудование. Здесь регулярно проводили акции «Ночь нон-стоп» (каждую пятницу после полуночи показывали два фильма без перерыва) и «Опа, сотка!» (каждый понедельник билеты в кино были по 100 рублей).

Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Кинотеатр «Болгария», 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В конце 2017 года перед площадью кинотеатра благоустраивали бульвар, тогда же в мэрии заговорили о переоборудовании «Болгарии» под местный клуб КВН. Но потом от этой идеи отказались. В декабре 2020 года срок аренды истёк и администрация решила не продлевать договор. Теперь в муниципальном здании планируют сделать ремонт и разместить многофункциональный молодежный центр. Кинотеатр «Аврора» Его начали строить в 1963 году на месте скифского кургана [разновидность погребального памятника — прим. Юга.ру]. Проектным руководителем был архитектор Евгений Сердюков. Изначально кинотеатру хотели дать имя «Спутник», но потом всё же остановились на «Авроре». В 1967–м на пересечении улиц Красной и Офицерской открыли необычное сооружение, которое удачно вписалось в облик города. В архитектурный ансамбль вошли сам кинотеатр, сквер с фонтанами и 16-метровая скульптура женщины. Её, кстати, создавали с реального человека — 20-летней Таисии Гордиенко, работнице шлифовального цеха одного из предприятий города. Девушку на одной из остановок увидели скульптор Иван Шмагун и архитектор Евгений Лашук. Они запрыгнули вслед за ней в троллейбус, инициировали беседу, а потом предложили стать моделью для лепки. Таисия сначала отказалась, но мужчины были так настойчивы, что в итоге Гордиенко дала добро. Первый киносеанс провели 14 мая, зрители смотрели советский фильм «Залп Авроры» режиссёра Юрия Вышинского. Позже, в 1981 году, зданию присвоили статус памятника архитектуры.

Кинотеатр «Аврора», ул. Красная, 2016 год © Фото Михаила Ступина

В начале нулевых в кинотеатре провели реконструкцию: заменили зрительские кресла и всю аппаратуру, внутреннее убранство и интерьер. Позже в «Авроре» установили цифровой проектор для фильмов в форматах 2D и 3D. В кинотеатре были два зала на 1200 и 80 мест, детская комната с игровыми автоматами, кафе и пиццерия, собственная парковка (в центре города!). В конце осени 2014 года на экранах показали последние фильмы сезона — «Магия лунного света», «Проклятие Аннабель», «Пингвины Мадагаскара». После этого «Аврору» вновь закрыли на реконструкцию, закончить должны были в середине 2016 года. Но, после того, как сделали ремонт фасада и скульптуры, власти объявили о заморозке проекта. На помощь пришел предприниматель Сергей Галицкий: он заявил, что готов вложить средства в реконструкцию кинотеатра. В конце мая 2019-го администрация города и компания Галицкого «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение (договор о реконструкции объектов недвижимости — собственности государства — за счет инвестора, который сможет эксплуатировать объект и собирать доход) о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей. Работы должны завершить к концу 2024 года.

Кинотеатр «Аврора», ул. Красная, 2019 год © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора», ул. Красная, 2019 год © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кинотеатр «Аврора», ул. Красная, 2019 год © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Согласно проекту, кинотеатр станет глубже на 21 метр: под основной частью построят выставочный зал, кинозалы, кафе и четырёхуровневую парковку. В наземной части хотят открыть киноконцертный зал на 1 тыс. 200 мест. В вестибюле останутся лестницы и тропические растения. Парадных входа будет три. Вокруг здания хотят высадить полторы сотни деревьев. В марте 2021 года прошло онлайн-голосование, в котором горожане могли высказать мнение о новой Авроре. Городские власти сообщили, что проект поддержали 96% голосовавших — 6 тыс. 174 жителя из 6 тыс. 402. Кинотеатр «Горизонт» Кинотеатр на пересечении улиц Тюляева и Сормовской самый молодой в обзоре: его построили в 1980-х годах. После нескольких лет работы здание долго не эксплуатировали, власти решили сделать реконструкцию. Перерождение состоялось в 2007 году: кинотеатр оборудовали новой техникой, мягкими креслами, большими экранами и мощной звуковой системой. В 2008-м в «Горизонте» открыли первый в ЮФО 3D-кинозал, оборудование обошлось примерно в 8 млн. рублей.

Торговый центр «Горизонт», здесь был одноименный кинотеатр, ул. Тюляева, 2, 2022 год © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Три года спустя городская администрация продала здание и землю под ним инвестору — компании «КраснодарИнвестСтрой». По договору там должны были снести старую советскую постройку и возвести на её месте многофункциональный торгово-развлекательный центр с гостиницей, конференц-залом, детскими игровыми площадками, подземной автостоянкой, зимним садом для прогулок. И, согласно договору передачи прав, там непременно должен был быть кинотеатр — два зала (по другим данным шесть), которые должны были стать собственностью муниципалитета. В проект инвестор планировать вложить 1,5 млрд. рублей и сдать объект в эксплуатацию в конце 2013 года. Но открытие провели только в 2015-м. С тех пор между мэрией и инвестором шли судебные разбирательства из-за передачи площадей в городскую собственность. В начале февраля в пресс-службе мэрии сообщили, что на четвертом и пятом этажах «Нового горизонта» в 2022-м будет современный досуговый центр с двумя кинозалами, залом-трансформером для мероприятий и занятий хореографией, молодежную киношколу, коворкинг и клубы дополнительного образования. Уже бывший мэр Краснодара Алексеенко сказал, что площадку нужно открыть до конца года. Кинотеатр «Слава» Его открыли в 1980-х годах по улице Славянской, 28. Семь лет спустя здание перепрофилировали в культурно-развлекательный центр «Виктор», где установили игровые автоматы и стали устраивать дискотеки, семинары и тренинги, распродажи одежды и концерты.

Здание бывшего кинотеатра «Слава», он же «Виктор», современный Центр культуры и досуга, ул. Славянская, 28, 2020 © Фото Динара Бурангулова, t.me/kizilpasha

С 2009 года там расположен Центр культуры и досуга Прикубанского внутригородского округа. Кинотеатр «Россия» В 1909 году свободный кусок земли по улице Красной — от Пашковской до Длинной, где сейчас располагается отель Marriott, выкупил предприниматель и председатель екатеринодарской думы Марк Лихацкий. На его месте возвели театр «Северный». В годы Великой Отечественной войны его здание сильно пострадало. Его восстановили к 1956 году и переименовали в кинотеатр «Россия». Со временем здание пришло в негодность и к началу 90-х годов театр закрыли. Официального подтверждения этим данным мы не нашли, однако на сайте myekaterinodar.ru есть его фотография, датированная 1968 годом. Здание было украшено фресками, в большом зрительном зале помещались 900 человек.