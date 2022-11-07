Адыгейский промышленник Лю Трахов построил мечеть в Екатеринодаре начала XX века. Советская власть превратила ее в жилой дом, а нынешняя хочет снести. Редактор Юга.ру Александр Гончаренко выяснил, что краевая охрана культурного наследия не знала о запланированном сносе, а узнав, заявила мэрии, что он недопустим. Сейчас мечеть на Мира выглядит как обычный добротный двухэтажный дом рубежа веков — после революции ее разделили на квартиры и лишили минарета. От него остался только приступок на лестнице, сохранившийся до наших дней. Здание построили из мореного дуба и кирпича с завода Трахова. Кирпичную облицовку крепили к дубу коваными скобами — они видны на северной стене, где не хватает кладки.

Особняк и бывшая мечеть в подворье Трахова © Скриншот yandex.ru/maps

Особняк и бывшая мечеть в подворье Трахова © Скриншот google.ru/maps

Бывшая мечеть (№ 61, лит. З) стоит в глубине двора — туда можно зайти с улицы Мира мимо особняка по адресу № 61, лит. А, чей фасад выходит на проезжую часть. Мечеть и особняк — главные из уцелевших зданий, построенных адыгейским предпринимателем и меценатом Лю Траховым между нынешними улицами Суворова и Седина. Мечеть продолжает разрушаться, а особняк в середине 2010-х отреставрировали и в июле 2015-го установили на нем бюст и мемориальную доску. В ней упомянута и мечеть, находящаяся внутри квартала. Доску открывали вместе с председателем гордумы Краснодара и главами Краснодарского края и Адыгеи. Музей в особняке Трахова Об архитектурном наследии Трахова краснодарцы вновь заговорили в 2021 году, когда в его особняке открыли музей «ОТМА». По сути это арт-пространство, где проводят литературные вечера и иммерсивные спектакли о поэтах. Организаторка музея Юлия Удовенко пояснила Юга.ру, что миссия ее проекта — «приобщение людей к пониманию, как важно чтить архитектурное наследие, историю этих зданий. Мы ещё можем прикоснуться к их стенам, взглянуть на красоту или на ее утрату». Юлия искала дореволюционные интерьеры два года и обрадовалась, когда ее знакомые выставили на аренду комнаты в особняке. «Мы ничего не меняли, только открыли великолепие, которое долгие годы было замурованным, — лепнина, рисунок на стенах. Это было сложно и долго — я жила в доме год, пока мы открывали всю красоту, наполняли антикварными мебелью и утварью. За год сформировалась большая неравнодушная команда, состоящая из режиссеров, актеров, художников и музыкантов.

Особняк Лю Трахова на Мира, 61, лит. А, Б © Фото Юлии Удовенко

За год через нас прошли около 10 тыс. зрителей, некоторые плачут, прикасаясь к такой важности. Часто такие исторические места используют под кофейни, бары, фотостудии, но я не могла: считаю, что это здание служит просвещению даже с голыми стенами. А если мы в силах наполнить его творчеством и знакомить гостей с чем-то большим, то мы достаем до звезд. Бережно сохраняя ушедшую эпоху, и мы, и дети наших детей получим от этих стен намного больше, чем можем себе вообразить. Мы хотели бы поставить спектакль и о хозяине дома — большом меценате Адыгеи и Екатеринодара», — рассказала Удовенко. Об архитектурном наследии Трахова С Юга.ру связался потомок мецената Аслан Трахов, возглавлявший Верховный суд Адыгеи в 1998-2019 годах. Он рассказал, что ему мало известно и о мечети, и об остальных зданиях своего предка. При этом передал в редакцию справку, полученную в январе 1993 года в краевом госархиве: «Лю Трахов владел кирпичными заводами, один из которых был основан в 1900 году за Дубинкой в Панском Куте. На нем трудилось 62 рабочих, он был оснащен двумя двигателями. Годовая производительность — 8 млн кирпичей. Трахов имел лесной склад (Екатерининская, ныне Мира, 27), мост через Кубань, соединяющий Дубинку с закубанскими аулами, гостиницу «Нью-Йорк» (Бурсаковская, ныне Красноармейская, 56) и другое. Трахов с наследниками имел множество домовладений в Екатеринодаре. Это были добротные дома и особняки, в 1922 году муниципализированные Советской властью: на улицах Екатерининской, 37, Базарной (Орджоникидзе), 27, 50, 67, Гоголевской и Борзиковской (Коммунаров) 75-74-64, Карасунский канал 59-2, Базарной — Соборной (Ленина) — Насыпная 67-64, Малиновский переулок, 30, Дубинский переулок и Ставропольская 11-41, Базовская дамба, 13».

Сотрудники архива использовали эти источники справочников «Весь Кавказ» и «Кубань и Черноморское побережье» 1914 года,

газеты «Красное знамя» от 10 ноября 1922 года,

коллекции документов по истории Кубани П. В. Миронова (Ф.Р-1547, оп. 1, д. 45).

Жители двора, их суды и домыслы Жители двора, где находятся здания Трахова по улице Мира, оспаривают у мэрии Краснодара снос сараев, которые построены давно и, вероятно, также Траховым. В суде жителей представляет Валентина Арчебасова, мэрию — Софья Горборукова. Суд длится с лета 2021 года, когда жильцы решили оспорить передачу земли под сараями третьим лицам. Координатор судебных тяжб жильцов, пожелавший остаться анонимным, жил во дворе с 1980-х и собирал информацию и документы для суда. Он рассказал Юга.ру о мечети и нынешней ситуации. По его словам, во дворе дома с памятной табличкой Трахов построил несколько зданий. В том числе — мечеть для малоимущих адыгов. Она стала первой каменной мечетью в Екатеринодаре. В 1914-м здание уже использовали как молельный дом с приглашенным муллой. Например, он проводил торжественный молебен за победу в начавшейся Первой мировой войне перед отправкой солдат на фронт. В 1928 году адыгейский облисполком постановил разделить здание на квартиры и выделил на это 3500 рублей. К апрелю 1930 года национализированное строение перестроили в шестиквартирный жилой дом и убрали минарет. За войну документы потерялись, и при инвентаризации в июне 1948 года здание указали как жилой дом в 120 кв. метров, а строения рядом с ним — дровяными сараями.

«20 лет назад сюда поселились одни хитрые жильцы, которые захотели получить квартиру. Они убрали с северной стены часть кирпичной кладки, вызвали ребят из Гражданпроекта, и те составили акт о том, что дом аварийный. Долгое время этот документ никого не интересовал, но недавно привлек внимание соседних застройщиков. Земли под бывшей мечетью и домом № 63 в кадастре уже зарезервированы под малоэтажное строительство. Я связываю это со стройкой офисного здания по Орджоникидзе, 66 [построенного с 2011 по 2015 год — прим. Юга.ру]. Его нельзя сдать в эксплуатацию из-за нарушения норм по площади пожарных проходов вокруг строения. Поэтому собственник заинтересовался землей под сараями, узнав, что она не приватизирована. Они обозначили их вновь построенными гаражами и потому подлежащими сносу», — заявил местный житель. Собеседник сказал, что он тщетно обращался к потомкам Трахова и влиятельным адыгам. Даже наиболее обнадеживающая история не зашла далеко: «В свое время была организация Адыгэ-Хасе, ее делегация из 15 человек приезжала сюда в конце 1990-х. Они хотели выкупить все подворье. Но мэрия встала в позу и начала требовать выгод. Адыги же хотели всех выселить, дать квартиры, восстановить и мечеть с минаретом, и фонтан посреди двора, который уже и неизвестно где был».

Собеседник считает, что во дворе можно было бы воссоздать историческую среду. Он поддерживает открытие в траховском особняке музея, поскольку его организаторы не брали деньги за вход — «как и Трахов, который строил здесь для людей». Охрана наследия назвала снос недопустимым Бывшая мечеть считалась аварийной и подлежала сносу еще в середине 2010-х — когда реставрировали главный дом подворья и устанавливали на нем табличку. Мечеть определяли аварийной в несколько этапов с апреля 2013-го по октябрь 2014 года. Финальное постановление подписал бывший вице-мэр Евгений Первышов. Сейчас здание собираются расселить в 2023-м и снести в 2024 году по нацпроекту сокращения непригодного жилья. Особняк Трахова, чей адрес указывается как «Мира, 61, лит. А, Б», включен в краевой перечень объектов культурного наследия с августа 2000-го (№ 313-КЗ). В декабре 2018 года краевая администрация утвердила границы его территории (№ 307-КН).

Такие приказы касаются и охраны исторической и природной среды объектов. Приложение № 8 регламентирует использование земель и градостроительные нормы в охраняемой зоне. В нем бывшая мечеть — дом по адресу «Мира, 61 лит. З» — описана как объект, который допускается реконструировать без изменения габаритов и решения фасадов. Зон для капитального строительства нет. Организация парковок, рекламных конструкций и инженерных коммуникаций запрещена. То есть позднейший приказ краевой охраны наследия блокирует раннее постановление мэрии о сносе. За объяснением этого противоречия Юга.ру обратились в пресс-службу мэрии. Она подчеркнула, что объектами культурного наследия считаются только литеры «А» и «Б», тогда как «З» признан аварийным: «Это жилой многоквартирный дом внутри двора, который находится в ветхом состоянии, его расселение начато в 2022 году за счёт средств местного бюджета с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Аварийный многоквартирный дом состоит из 6 квартир, из них четыре квартиры (№№ 18, 19, 20, 23) находятся в собственности граждан, две квартиры (№№ 21, 22) — муниципальные». Другими словами, пресс-служба мэрии проигнорировала ключевой момент: сам литер «З» не объект наследия, но его охраняет тот же приказ, что и особняк, как часть его исторической среды.