Летом добровольцы «Том Сойер феста» восстанавливают первый в Краснодаре фасад целиком — повезло дому Сологуба в историческом центре. Юга.ру собрали подробности ремонта и узнали о волонтерских буднях. Здание на улице Коммунаров, 105, между Горького и Пашковской, называют домом Леонида Сологуба — в честь художника и архитектора, участвовавшего в модернистских выставках объединений «Бубновый валет» и «Мир искусства». Художник родился в Ейске в 1884 году. Если верить памятной табличке на доме, он жил в нем в Екатеринодаре с 1894-го по 1909-й. Достоверные данные есть о том, что Сологуб недолго жил здесь перед эмиграцией в 1919-м — тогда в доме родилась его дочь Ирина. С ее приездом в Краснодар в 1989 году связаны и установка памятной таблички, и информация о том, что это дом Сологубов. Она просила, чтобы дом стал творческо-семейным музеем Сологуба, приняв часть его работ из Пушкинского музея, но все ограничилось табличкой. «По выборным спискам дом принадлежал семье Калантаевских. Мы не знаем, как здесь проживали Сологубы — арендовали ли, занимали весь дом или отдельную квартиру», — рассказала координаторка «Том Сойер феста» (ТСФ) в Краснодаре Хеля Шошина. Здание не объект культурного наследия, его статус — исторически ценный градоформирующий объект в зоне исторического поселения. Поэтому если не меняется исторический вид, для ремонта не требуется отдельных согласований.

Договориться с жителями о ремонте удалось еще в 2019 году, но помешала пандемия. Работы начали в мае 2022-го. Сейчас парадная дверь находится в мастерской ТСФ. В планах — отремонтировать надкрылечный зонт и заменить его кровлю, очистить лепнину и привести в порядок сохранившийся на доме адресный фонарь. Еще активисты мечтают воссоздать деревянные ставни-жалюзи, поэтому ищут фотографии здания ранее 1989 года, когда жалюзи еще были на месте. Волонтеры намерены расчистить фасад за август, чтобы передать завершение реставрации профессионалам. Сейчас они ищут кровельщика и столярную мастерскую, которая сделала бы деревянные окна. 3 августа ютуб-канал краеведа и председателя Кубанского исторического общества Романа Жукова «Ушедшее Время» выпустил видео о реставрации. Посмотрев его, редактор Юга.ру Александр Гончаренко поговорил с Шошиной и собрал статью о делах ТСФ в Краснодаре. На видео попала и Наталья Машталир — с 2018 года она работала главным архитектором Краснодара, а с декабря 2021 года представила и возглавила Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. Шошина уточнила, что Машталир интересовалась реставрацией лично, «она же архитектор». Как вас координирует/финансирует общая организация? — «Том Сойер фест» — фестиваль восстановления исторической среды. Он придуман в 2015 году в Самаре, проходит в 60 городах и селах РФ и несколько лет назад появился в Краснодаре. В Самаре находится штаб фестиваля, который помогает запускать фестиваль в других городах. Делятся опытом других городов, проводят школу координаторов, привлекают специалистов по ремонту и реставрации для консультаций, привлекают федеральных партнеров — производителей красок, инструментов, смесей и кровли.

Хеля Шошина © Скриншот с ютуб-канала «Ушедшее Время»

Сколько человек в краснодарском ТСФ? Кто эти люди? — В Краснодаре у нас два постоянных координатора и человек 15 активных волонтеров. На дом Сологуба с мая по август пришли волонтерить 72 «уникальных пользователя» — немало. Кто-то участвует каждый раз с утра до вечера, кто-то прибегает раз в месяц на пару часов, и это тоже хорошо. 10 волонтеров в один день — это хорошо. Прохожие на Сологубе с нами уже здороваются, благодарят, приводят детей и знакомых и рассказывают, как меняется дом. К нам присоединяются волонтеры самых разных профессий — педагоги, инженеры, студенты, девчонки в декрете, которым не безразличен вид улиц нашего города. Собираются обычные люди, не строители. Один принес кирпич, другой — шпатель, третий — кисточки. Приходит, например, Миша Юрьев, соавтор сайта myekaterinodar.ru, надоело ему сидеть со своими архивами — и пришел ставить леса. Так и складывается команда волонтеров.

«Сделайте проще и не выделывайтесь»: Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города

Однажды мы провели перекличку среди волонтеров, пришедших поработать на фасаде, и мы обнаружили, что из 10 человек только 1 местный. Все остальные — география до Петропавловска. Может быть краснодарцам настолько примелькался Краснодар, что они не считают это чем-то достойным. На что смотрят краснодарцы? На Нью-Йорк, на Токио? Люди, переезжающие из городов пятиэтажек, оказываются в старом центре и испытывают культурный шок — сколько и какой архитектуры сохранилось до 2022 года. А ведь во всех мировых мегаполисах исторические подлинные кварталы — одни из самых престижных и дорогих. Например, Керри Брэдшоу [героиня телесериала «Секс в большом городе» — прим. ред.] в Нью-Йорке, помните, супермодница и трендсеттер, живет в историческом квартале и обожает его. Получает ли кто-то из команды вознаграждение? Как ищете деньги на работы? — Фестиваль — это общественное движение, некоммерческое. Для волонтеров это хобби — в свободное время сохранять свои города. Мы называем его социально-архитектурным проектом. Оплату получает столяр, так как работа с дверьми занимает все его время — тут за пару свободных часов в неделю не управиться. Поэтому наши сборы пожертвований — это оплата труда столяра и расходные материалы для волонтеров. Каждый город ищет спонсоров и партнеров сам. Для дверей мы собирали средства краудфандингом в соцсетях, также нам помогал в сборах питерский Фонд сохранения исторического наследия «Внимание», донатил дизайнер Артемий Лебедев. Краснодарский магазин Malyarka Space несколько раз дарил нам английские краски Little Greene, краску для надкрылечника нам подарил салон «Слон». На донаты мы можем увозить выброшенные двери и ставни с мусорок, пару раз выкупали исторические двери у хозяев, которые меняли их на железные. Но у нас нет склада, где всё-всё можно было бы хранить для вторичного использования. Распихиваем по друзьям, но дверь не монетка — место быстро заканчивается.

Дом Сологуба на Коммунаров. 2021 год © Скриншот yandex.ru/maps

Расскажите подробнее о финансировании и партнерах на доме Сологуба. — В этом проекте добровольцам помогают профессиональные бригадир и строители компании «ЮгСтройСервис». EcoDeco снова отольют для ремонтируемого фестивалем здания традиционные екатеринодарские ступени с мраморной крошкой. Профессиональные реставраторы провели для волонтеров мастер-класс по расчистке лепнины и декора. Ремонт дома Сологуба совпал с тем, что наши коллеги из АНО «Венера» взяли президентский грант на проект о художнике. В него входит получение работ из московского музея для выставки в детской художественной школе на Красной — Хакурате (потом их передадут в музей Ейска), проведение лекций, уход за семейным захоронением на Всесвятском кладбище. И часть средств удалось получить на ремонт фасада. Краснодарский ТСФ занимался бы домом и без знаменитого имени Леонида Сологуба, но здесь все сошлось. Какой дом в Краснодаре отремонтировали первым под эгидой ТСФ? — Дом Сологуба — первый фасад фестиваля в Краснодаре, до этого мы работали с «малыми формами»: двери на Буденного, 157, Октябрьской, 163, Фрунзе, 21, Кирова, 44 и надкрылечник в стиле модерн на Рашпилевской, 66. На Карасунской, 65 очищали изразцовую печь и ставни от поздних толстенных наслоений красок. Там же расчищали потолочную историческую трафаретную роспись, а художницы «ФигароАрт» Светлана Ступина и Анна Стрельникова воссоздали ее потом по всему карнизу комнаты. Сейчас в мастерской три двери, несколько ждут своей очереди.

© Фото из архива «Том Сойер феста»

По какому принципу вы выбираете дома для ремонта? — Главный принцип для ремонта — согласие жителей сохранить свой дом в историческом виде. В Краснодаре довольно сложно найти фасад без пристроек и поздних наслоений (штукатурки-короеда, облицовки современной плиткой и т.д.). На Сологубе сохранилось все: дверь, надкрылечник, лепнина, отделка — это редкий экземпляр. Жители предоставили гараж для хранения инструментов, электричество, воду, туалет. Там вообще интересный и дружный двор. Какие еще здания на примете для ремонта в ближайшее время? Есть ли у вас примерный список зданий? — Списка никакого нет. Но когда начали работы на Сологубе, пришли жители из соседнего двора с шикарной аркой со львом на Горького-Коммунаров, хотят ее отремонтировать. Будем счастливы, если удастся помочь.