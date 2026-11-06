В Афипском упали обломки дрона: загорелось предприятие, в доме выбило стекло
В Северском районе обломки БПЛА повредили завод и жилую многоэтажку
6 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском Северского района на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. Причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.
Люди не пострадали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
БПЛА повредил поезд Анапа — Москва:
Кроме того, фрагменты дрона повредили остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.
В Краснодаре ночью и утром 6 ноября звучала сирена — система ПВО отражала атаку БПЛА.
Напомним, 5 ноября Темрюкский район попал под атаку дронов. Пострадали автостоянка и частный дом.
Как писали Юга.ру, в ночь на 4 ноября Адыгея подверглась атаке беспилотников. Обломки попали в логистический центр маркетплейса.