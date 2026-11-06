В Афипском упали обломки дрона: загорелось предприятие, в доме выбило стекло

В Северском районе обломки БПЛА повредили завод и жилую многоэтажку

6 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском Северского района на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. Причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Люди не пострадали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.