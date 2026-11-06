В Афипском упали обломки дрона: загорелось предприятие, в доме выбило стекло

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Северском районе обломки БПЛА повредили завод и жилую многоэтажку

6 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском Северского района на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. Причиной стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.

Люди не пострадали. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

БПЛА повредил поезд Анапа — Москва:

Кроме того, фрагменты дрона повредили остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.

В Краснодаре ночью и утром 6 ноября звучала сирена — система ПВО отражала атаку БПЛА.  

Напомним, 5 ноября Темрюкский район попал под атаку дронов. Пострадали автостоянка и частный дом.

Как писали Юга.ру, в ночь на 4 ноября Адыгея подверглась атаке беспилотников. Обломки попали в логистический центр маркетплейса.

Пожары Происшествия СВО Северский район

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