«"Близкий" для близких». Интервью с авторами проекта нового сквера в Краснодаре

28 апреля в краснодарском культурном центре «Типография» завершилась образовательная программа «Город в деталях». Там же подвели итоги конкурса на лучший проект сквера в краснодарском микрорайоне «Близкий». Жюри, состоящее из ведущих архитекторов Краснодара и Ростова-на-Дону, выбрало лучший из 13 проектов-финалистов. Его создали четверо молодых архитекторов: Екатерина Соколова, Александра Кимишкез, Олег Ойтов и Татьяна Мирук. Все они учатся на третьем курсе факультета архитектуры и дизайна Кубанского госуниверситета. Подробности о том, как создавался проект и каким будет новый сквер, Юга.ру узнали из первых рук.

Екатерина Соколова: — Мы предполагаем, что большая часть населения микрорайона «Близкий» — это семьи, которые либо уже с детьми, либо планируют обзавестись ими в ближайшее время. Соответственно, мы решили в нашем проекте сделать акцент на детей. Отталкиваясь от этой идеи, мы разработали концепцию детской площадки. Все это вылилось в итоговый проект, который мы назвали «"Близкий" для близких».

После того как мы послушали лекции и поучаствовали в воркшопе, который проходил в рамках проекта «Город в деталях», мы начали работать непосредственно над проектом сквера. Поначалу это были какие-то грандиозные идеи — что-то наподобие второго "парка Галицкого". Но посетив микрорайон, мы кардинально поменяли мировоззрение и поняли, что это должно быть нечто небольшое, близкое и комфортное для людей. Это место не должно поражать воображение, но в нем должно быть уютно всем жителям.

Опираясь на техзадание и на полученную нами информацию, мы стали определяться с составными частями сквера. Пришлось учитывать все необходимые нормы и отступы. Прогулочная и приватная зона, спортивная площадка. Особое внимание мы уделили детской площадке, которая располагается вдали от приватной зоны, чтобы дети своими играми не мешали отдыху взрослых. Почему в проекте очень много кругов и кривых линий? Что важно детям? В первую очередь безопасность, а значит, отсутствие углов. Мы постарались от них отойти, и у нас образовалась своеобразная геометрия волнообразных форм.

Сквер также будет предназначен для проведения мероприятий с участием жителей микрорайона. Люди должны будут не идти куда-то сквозь сквер, а идти непосредственно в сам сквер, чтобы провести здесь время, и это должно быть комфортно. В нашем сквере мы хотим использовать малые архитектурные формы, выполненные из экологически чистых материалов. Эти легкие для транспортировки конструкции прекрасно вписываются в окружающую среду.

Краснодар — город палящего солнца, поэтому в сквере мы предусмотрели достаточное количество тени. Ее будут давать деревья. Это — экономично, экологично, легко проектируемо и красиво. Приватная зона, по нашему плану, должна быть покрыта плющом, который за пару лет сильно разрастется и создаст дополнительные тень и уют.

При проектировании спортивной площадки мы прибегли к принципу «ландшафт как часть игры». Здесь мы честно признаемся, что вдохновились элементами из парка Галицкого, преобразив все это под наши условия. Особое внимание здесь мы уделили освещению, которое влияет на уровень безопасности. Также здесь есть разделение зон по покрытиям — песок, резиновое покрытие, газон.

Детский центр, как и предусматривалось техзаданием, у нас получился модульным. Вдохновившись внешним обликом таунхаусов, мы выполнили сами модули в таком же стиле. Модуль прост в своей архитектуре, он гармонично вписывается в сквер и сочетается со зданиями в микрорайоне.

Что стало самым сложным в проекте?

— Самое тяжелое — сгенерировать идею, которая сможет зацепить и двигать дальнейший проект. Когда мы собирались с ребятами, устраивали мозговой штурм, было очень тяжело. У нас было много вариантов, которые отметались по тем или иным причинам. В итоге, только побывав на месте будущего сквера, мы смогли придумать то, что и вылилось в конечный проект.

Как вы в принципе узнали о конкурсе?

— Нам предложили преподаватели, и мы, не задумываясь, захотели поучаствовать. Мы учимся вместе, и сразу так получилось, что мы скооперировались вчетвером и подали заявку на участие в конкурсе. Учиться непросто — бессонные ночи, сдача проектов, это все у нас происходит регулярно, но нам это нравится. Пришлось совмещать учебу и участие в конкурсе, но мы справились. С головой погрузились в конкурс, и в итоге все карты легли так, как нужно. Мы очень рады. Это было очень круто.

Вам делали какие-то поблажки в университете?

— Преподаватели никаких поблажек нам не делали, но с пониманием отнеслись к нашей работе. Мы выбрали себе двух кураторов — Ольгу Юрьевну Стеблину и Романа Анатольевича Сынкова. Они молодые талантливые архитекторы и помогли нам воплотить наши порой несуразные и странные идеи. Шлифовали, дорабатывали их, доводили до ума.

Сколько времени заняла вся работа?

— Где-то пару недель мы генерировали идеи, еще столько же заняла работа над проектом. Ну и доделывали все, как водится, в последнюю ночь. Нам очень помогла и прогулка по Юбилейному с Алексеем Тимофеевым, который акцентировал внимание на очень важных аспектах. И очень помогла экскурсия туда, где будет расположен сквер. Оказавшись в микрорайоне «Близкий», мы смогли оценить реальные габариты участка, увидеть сами таунхаусы, почувствовать дух и атмосферу поселка. После этого идеи пришли уже сами собой.

Как вам презентации конкурентов?

— Были очень качественные работы. Мы переживали и не были уверены в нашей победе. Но нам было важно само участие в таком серьезном проекте, важно не подвести преподавателей, которые нам помогали. Когда стали слушать другие презентации, стало еще страшней, потому что многие работы были выполнены на высоком уровне. Особенно впечатляли видеопрезентации.

Если представить, что вашей группе доверили изменить любое место в Краснодаре, за какое общественное пространство вы бы взялись?

— Взялись бы за Чистяковскую рощу. Я провела в ней все детство и внимательно за ней слежу. Сейчас ее потихоньку начинают облагораживать и привносить какие-то детали и архитектурные формы. Несколько лет назад роща выглядела не так здорово, но люди тянутся в это место, оно обладает своим шармом. Было бы интересно поработать там.

Что стало главной фишкой вашего проекта?