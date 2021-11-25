25 ноября торговая сеть «Пятёрочка» и фонд продовольствия «Русь» объявили очередной марафон «Корзина доброты» на юге и Северном Кавказе.

В его рамках компании собирают продовольственную помощь для пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция проходит с 25 по 27 ноября в 280 магазинах Сочи, Новороссийска, Анапы, Ставрополя, Минеральных Вод, Пятигорска, Ессентуков, Владикавказа, Нальчика, Черкесска, Майкопа.

Для участия в сборе надо купить продукты с длительным сроком хранения (например, подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервы, макароны, орехи или сухофрукты) и оставить их в специальных тележках в закассовой зоне. По итогам сборов будут сформированы продовольственные наборы, которые волонтеры фонда адресно доставят нуждающимся семьям с детьми и одиноким пенсионерам. Список нуждающихся составил фонд «Русь» — единственный в России «банк еды».