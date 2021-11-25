В городах Кубани, Ставрополья и Северного Кавказа «Пятёрочка» запустила марафон «Корзина доброты»

Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото Zaikina, freepik.com
    © Фото Zaikina, freepik.com

25 ноября торговая сеть «Пятёрочка» и фонд продовольствия «Русь» объявили очередной марафон «Корзина доброты» на юге и Северном Кавказе.

В его рамках компании собирают продовольственную помощь для пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция проходит с 25 по 27 ноября в 280 магазинах Сочи, Новороссийска, Анапы, Ставрополя, Минеральных Вод, Пятигорска, Ессентуков, Владикавказа, Нальчика, Черкесска, Майкопа.

Для участия в сборе надо купить продукты с длительным сроком хранения (например, подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервы, макароны, орехи или сухофрукты) и оставить их в специальных тележках в закассовой зоне. По итогам сборов будут сформированы продовольственные наборы, которые волонтеры фонда адресно доставят нуждающимся семьям с детьми и одиноким пенсионерам. Список нуждающихся составил фонд «Русь» — единственный в России «банк еды».

Помочь другому — сделать подарок себе:

«Корзина доброты» была запущена в 2015 году. А в 2021 году благодаря общегородским марафонам и регулярным сборам, а также собственным продуктовым отгрузкам «Пятёрочке» удалось собрать для нуждающихся около 200 тонн продовольствия.

Также постоянно действует благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф. На его сайте пожертвования можно сделать онлайн.

«Мы помогаем помогать»:

Во время последнего офлайн-марафона 18–20 ноября в 416 магазинах «Перекрёсток» и «Пятёрочка» в 89 городах и населенных пунктах активисты собрали около 27,5 тонн продовольствия. Из них сформировали 4576 продуктовых наборов.

Как сообщали Юга.ру, Краснодар впервые присоединился к марафону «Корзина доброты» в прошлом году. Тогда же президент РФ наградил «Пятёрочку» медалью «Мы вместе» за акцию взаимопомощи, которую торговая сеть развернула для профилактики коронавируса. Например, в начале пандемии ретейлер сформировал наборы для перекуса, которые отправлял сотрудникам больниц и лабораторий Краснодарского края.

  • Сбор продовольствия в 2020 году © Фото из группы «Фонд продовольствия «Русь» во «ВКонтакте», vk.com/foodbankrus
    Сбор продовольствия в 2020 году © Фото из группы «Фонд продовольствия «Русь» во «ВКонтакте», vk.com/foodbankrus
Анапа Майкоп Новороссийск Сочи Ставрополь

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