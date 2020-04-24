Наборы для перекуса: «Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Краснодарского края
Торговая сеть «Пятёрочка» начала бесплатно доставлять наборы для перекуса в кубанские больницы и лаборатории, которые проводят исследования по коронавирусу.
Портал «Юга.ру» выяснил подробности социальной инициативы.
Первые наборы, состоящие из чая, кофе и кондитерских изделий, уже сегодня направились сотрудникам специализированной клинической инфекционной больницы, специализированной клинической детской инфекционной больницы и детской городской клинической больницы Краснодара. Также наборы получат коллективы инфекционных больниц Армавира, Новороссийска и Сочи.
«Пятёрочка» будет направлять наборы для перекуса каждую неделю до конца мая — чтобы поддержать медицинских работников в период повышенной нагрузки. Доставку в каждое учреждение осуществляют волонтеры фонда «Русь» и партнеры торговой сети с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Такие наборы уже получили сотрудники более 60 медицинских учреждений в 28 регионах России. Общий вес отправленных продуктов превышает 600 кг.
С заботой о каждом:
«Пятёрочка» напоминает о простых правилах безопасности при посещении магазина: старайтесь соблюдать дистанцию в 1-2 метра, находясь в магазине, прикасайтесь только к тем товарам, которые вы собираетесь купить, по возможности пользуйтесь банковской картой. Для безопасности покупателей и сотрудников в магазинах торговой сети регулярно проводят дезинфекцию помещений и поверхностей. Также сотрудников снабжают масками и перчатками.