«Корзина доброты». В Краснодаре впервые пройдет марафон по сбору продуктов для семей с детьми

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», совместно с фондом продовольствия «Русь» впервые проведет в Краснодаре общегородской марафон «Корзина доброты». Его цель — собрать продовольственную помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Делать добро

Марафон по сбору продуктов пройдет 26 сентября — в этот день более чем в 100 магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» покупателей будут встречать волонтеры в оранжевых жилетах. Они расскажут о марафоне и вручат специальные буклеты с подробной информацией и списком товаров, необходимых для формирования корзины.

С 10:00 до 18:00 каждый желающий сможет приобрести продукты с длительным сроком хранения (овощные, рыбные и фруктовые консервы, крупы и макароны, чай, сахар, кондитерские изделия, подсолнечное масло, муку) и передать их волонтерам. Собранное продовольствие отвезут на склад, сформируют наборы и уже 28 сентября доставят в 270 семей, проживающих в крае. Итоги марафона с фотоотчетом можно будет посмотреть на сайте фонда.

К участию в проекте в Краснодаре удалось привлечь 220 волонтеров. Очень важно приобретать товары только из согласованного списка — если краснодарцы купят что-то другое, волонтеры не смогут принять эти продукты.

Необходимая поддержка

Фонд продовольствия «Русь» сотрудничает с общественной организацией «Кубанская семья», куда обращаются родители, попавшие в трудную ситуацию. Именно она предоставляет списки тех, кому необходима помощь и в пользу кого краснодарцы будут приобретать продукты.