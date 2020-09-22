«Корзина доброты». В Краснодаре впервые пройдет марафон по сбору продуктов для семей с детьми
X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка» и «Перекрёсток», совместно с фондом продовольствия «Русь» впервые проведет в Краснодаре общегородской марафон «Корзина доброты». Его цель — собрать продовольственную помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Делать добро
Марафон по сбору продуктов пройдет 26 сентября — в этот день более чем в 100 магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» покупателей будут встречать волонтеры в оранжевых жилетах. Они расскажут о марафоне и вручат специальные буклеты с подробной информацией и списком товаров, необходимых для формирования корзины.
С 10:00 до 18:00 каждый желающий сможет приобрести продукты с длительным сроком хранения (овощные, рыбные и фруктовые консервы, крупы и макароны, чай, сахар, кондитерские изделия, подсолнечное масло, муку) и передать их волонтерам. Собранное продовольствие отвезут на склад, сформируют наборы и уже 28 сентября доставят в 270 семей, проживающих в крае. Итоги марафона с фотоотчетом можно будет посмотреть на сайте фонда.
К участию в проекте в Краснодаре удалось привлечь 220 волонтеров. Очень важно приобретать товары только из согласованного списка — если краснодарцы купят что-то другое, волонтеры не смогут принять эти продукты.
Необходимая поддержка
Фонд продовольствия «Русь» сотрудничает с общественной организацией «Кубанская семья», куда обращаются родители, попавшие в трудную ситуацию. Именно она предоставляет списки тех, кому необходима помощь и в пользу кого краснодарцы будут приобретать продукты.
Светлана Недилько, директор окружного отделения фонда продовольствия «Русь» в ЮФО:— К сожалению, в регионе много семей, которые не имеют постоянной регистрации и поэтому не могут получать детские пособия и другие выплаты. В фонд продовольствия «Русь» обращаются именно за продуктовой помощью. Люди знают, что мы не оставим в беде и всегда готовы прийти на помощь и поддержать. Наша миссия и цель — привлечь внимание к благотворительности и научить делать добро.
По словам Светланы Недилько, во многих регионах такие марафоны проходят не один раз в год, а постоянно. Население активно поддерживает эту инициативу, с удовольствием покупая продукты питания и наполняя специально оформленные корзины.
Марафон в Краснодаре также поддержат министерство труда и социального развития и уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае.
Алексей Гедзь, заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края:— Сегодня на Кубани проживают порядка 750 тыс. семей, в которых воспитывают примерно 1 млн 200 тыс. детей. Каждая десятая семья — многодетная, и их поддержка является приоритетной задачей социальной политики края. Благодаря принимаемым мерам с 2015 года доля малообеспеченных детей постоянно снижалась, однако пандемия внесла свои коррективы. У населения упали доходы. Только с августа по сентябрь малообеспеченных детей стало на 9,5% больше.
Также Алексей Гедзь отметил, что расходы краевого бюджета на поддержку семей растут из года в год — в 2020-м с учетом дополнительных мер было выделено порядка 23 млрд рублей. Минтруд активно взаимодействует с социально ориентированными организациями, которые проводят благотворительные акции «Елка желаний», «Соберем ребенка в школу», «Портфель первоклассника», ставшие уже традиционными.
Организационные расходы марафона взяла на себя X5 Retail Group — компания обеспечит инфраструктуру и логистику, закупит средства индивидуальной защиты для волонтеров, а также дополнит продуктовые наборы недостающими позициями, чтобы каждая из 270 семей получила полный список необходимых продуктов.
Социальный проект «Корзина доброты» стартовал в 2015 году — уже пять лет покупатели торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» могут прямо в магазине пожертвовать продукты питания в пользу нуждающихся. В 2018 году был выбран механизм общегородских продовольственных марафонов, и в 2019-м они прошли во всех магазинах торговой сети в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Москве. Всего за прошлый год покупателям удалось собрать 173 тонны продуктов — этот результат вдвое превышает сборы 2018 года. За время существования проекта «Корзина доброты» в нем приняли участие 146 тыс. россиян — более 62 тыс. семей из разных регионов страны получили помощь.
Помощь на расстоянии
Принять участие можно и онлайн. В рамках проекта разработан сайт корзинадоброты.рф, где можно оплатить любой набор продуктов стоимостью от 150 до 2 тыс. рублей. В этом году он стал площадкой для онлайн-сбора продовольствия в период активной фазы распространения COVID-19. За четыре месяца неравнодушные к чужой беде россияне собрали около 53,5 тонны товаров, из которых при участии X5 сформировали 10 тыс. наборов. Помощь получили около 9,6 тыс. одиноких пенсионеров и попавших в сложную жизненную ситуацию семей с детьми из Липецкой, Владимирской, Ульяновской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга.
Сейчас на сайте проходит онлайн-марафон для нуждающихся одиноких пожилых людей Омской области. Сделать пожертвование и внести свой вклад в обеспечение этих людей продуктами можно до 1 октября.
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