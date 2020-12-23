«Мы вместе». «Пятёрочку» наградили медалью за участие в акции взаимопомощи

Подробнее о заслуженной награде, которую вручали за участие в общероссийской акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса, рассказываем в материале портала Юга.ру.

Торговую сеть «Пятёрочка» наградили грамотой и памятной медалью «Мы вместе» — в этом году ее учредил президент России Владимир Путин.

С начала пандемии «Пятёрочка» реализовала целый комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавируса, а также для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

Торговая сеть организовала специальную горячую линию для помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции, создав таким образом возможности для обеспечения пожилых людей продуктами и услугами в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Для этого в кол-центре «Пятёрочки» были выделены специальные сотрудники, которые работали непосредственно с этим направлением — они принимали заявки и обрабатывали заказы на покупку продуктов и необходимых лекарств. Эти наборы пожилым людям доставляли волонтеры.

Также бесплатные наборы для перекуса «Пятёрочка» собирала для больниц и лабораторий, которые проводят исследования по коронавирусу, — чтобы поддержать медицинских работников в период повышенной нагрузки. Доставку в каждое учреждение осуществляли волонтеры фонда «Русь» и партнеры торговой сети.