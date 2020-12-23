«Мы вместе». «Пятёрочку» наградили медалью за участие в акции взаимопомощи

Краснодарский край, Вся Россия

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Торговую сеть «Пятёрочка» наградили грамотой и памятной медалью «Мы вместе» — в этом году ее учредил президент России Владимир Путин.

Подробнее о заслуженной награде, которую вручали за участие в общероссийской акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса, рассказываем в материале портала Юга.ру.

С начала пандемии «Пятёрочка» реализовала целый комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавируса, а также для поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

Торговая сеть организовала специальную горячую линию для помощи пенсионерам, находящимся на самоизоляции, создав таким образом возможности для обеспечения пожилых людей продуктами и услугами в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Для этого в кол-центре «Пятёрочки» были выделены специальные сотрудники, которые работали непосредственно с этим направлением — они принимали заявки и обрабатывали заказы на покупку продуктов и необходимых лекарств. Эти наборы пожилым людям доставляли волонтеры.

Также бесплатные наборы для перекуса «Пятёрочка» собирала для больниц и лабораторий, которые проводят исследования по коронавирусу, — чтобы поддержать медицинских работников в период повышенной нагрузки. Доставку в каждое учреждение осуществляли волонтеры фонда «Русь» и партнеры торговой сети.

Кроме того, в период самоизоляции социальные работники и волонтеры могли получить скидки во всех магазинах «Пятёрочки» при предъявлении соответствующего документа. А все те, кто оказался в сложной ситуации и был заинтересован в трудовой занятости, имели возможность устроиться на временную работу с соответствующим обучением.

Еще весной для безопасности покупателей и сотрудников торговая сеть ужесточила требования к дезинфекции помещений, часто используемых поверхностей в магазинах и вентиляционных систем. Для гостей на входах установили санитайзеры, сотрудников регулярно снабжают масками и перчатками и контролируют состояние их здоровья.

Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка:С самого начала пандемии мы заботимся о том, чтобы поддержать в этот непростой год всех тех, кто в этом особенно нуждается. Мы помогали многодетным семьям и пенсионерам в рамках социального проекта «Корзина доброты», бесплатно доставляли продукты для сотрудников медучреждений, работающих в «красной зоне», в магазинах старались соблюсти все меры безопасности для наших сотрудников и гостей, в особенности — для пожилых людей. Рады, что благодаря нашему взаимодействию с «Общероссийским народным фронтом» мы оказали реальную помощь тысячам россиян. Доверие и благодарность, которые мы получаем, — это самая главная награда.

Акция «Мы вместе», которая стартовала 21 марта, направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии нового коронавируса. Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» вручается гражданам и организациям в 2020 году. Ее организаторы — dobro.ru, ОНФ и несколько волонтерских организаций. Участие в акции принимают 117 тыс. человек.

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