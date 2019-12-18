Помочь другому — сделать подарок себе. Как делать добро на Новый год — 2020

Наверняка все помнят, с каким нетерпением в детстве ждали Новый год, как радовались подаркам. Став взрослым, можно и самому стать волшебником — и не только для своих детей или родственников, но и для совершенно незнакомых людей. Праздники — время радостных мгновений в кругу семьи и исполнения желаний. Но в мире есть те, кому сложнее, чем нам, а в предвкушении новогодних и рождественских чудес делиться добром хочется еще больше. Юга.ру собрали несколько возможностей поделиться праздником с теми, кому это особенно нужно. Вариантов много: сделать пожертвование или даже оформить подписку, чтобы фиксированная сумма списывалась с карты ежемесячно; купить подарок и передать тому, кто его очень ждет. Какой бы способ вы ни выбрали, в любом случае вы для кого-то станете Дедом Морозом и совершите доброе дело. Помочь детям

Благотворительная организация «Синяя птица» берет под свое крыло тяжелобольных детей и нуждающиеся семьи. В рамках акции «Письма Дедушке Морозу» подопечные загадывают желания и с нетерпением ждут их исполнения. Волшебником может стать каждый, достаточно лишь выбрать на сайте письмо, приобрести подарок ребенку и передать его. Также «Синяя птица» проводит сбор средств на лечение детей. В качестве подарка можно сделать взнос и дать малышам надежду на выздоровление. Также в Краснодаре работает социальный проект «Открытая среда», который занимается трудоустройством ребят с аутизмом. На его базе действует тренировочная квартира. В январе проект может прекратить свое существование из-за отсутствия средств. На один месяц работы (оплата зарплат специалистов и финансирование тренировочной квартиры) нужно 75 тыс. рублей. В посте на своей странице в инстаграме «Открытая среда» просит не дарить ее подопечным подарки, а подарить им еще один месяц занятий, чтобы ребята могли работать в группах, посещать психологов и социальные клубы.

В инклюзивном пространстве «неПросто мастерские» работают люди с аутизмом. Здесь можно приобрести душевные вещицы из керамики, экомешочки и шопперы с новогодними принтами, сертификаты на мастер-классы по керамике в подарок для себя и своих близких и тем самым помочь молодым людям с ментальными нарушениями, которые обучаются и трудятся в керамической, швейной и кулинарной мастерской. Подробнее можно узнать в инстаграмах dobriyyug и neprosto_krd или по телефону +7 (988) 339-96-63. Кроме того, в конце сентября в Краснодаре начал работу центр раннего развития детей с синдромом Дауна. Со специалистами ученики проходят арт- и песочную терапию, участвуют в коллективных играх и приобретают бытовые навыки. Если под Новый год вы хотите стать волшебником для одного из подопечных центра, можно, к примеру, сделать пожертвование. Подробности можно почитать здесь. А можно посетить большой праздник для детей, который состоится 26 декабря в Молодежном центре . Ребята уже написали письма Деду Морозу и с нетерпением ждут подарков. Чтобы не прогадать, лучше связаться с руководителем центра Александрой Начаровой, она точно скажет, кому и что лучше купить согласно списку. Другой вариант — посетить центр «Дети-лучики» в понедельник или среду с 13:00 до 17:30 и устроить для детей чаепитие. В целом, по словам Александры, к каждому благотворителю у нее индивидуальный подход. Главное — желание сделать что-то хорошее и порадовать ребенка.

Помочь неизлечимо больным людям

Через «Синюю птицу» можно помочь и краснодарскому хоспису, основная задача которого — уход и обеспечение комфортной жизни для неизлечимо больных людей. Можно как сделать денежное пожертвование, так и принести необходимое — взрослые подгузники размеров S, M, L; средства гигиены (шампуни, гели для душа, влажные салфетки и прочее); одноразовые пеленки. Информацию вы узнаете по ссылкам организации, указанным выше. Помочь городскому современному искусству Можно сделать вклад в развитие современного искусства Краснодара и поучаствовать в сборе пожертвований на обустройство внутреннего пространства «Типографии», которая в августе из-за повышения арендной платы переехала в другое помещение (раньше культурный центр был на Рашпилевской, сейчас — на территории ЗИПа). Планируется приобрести мебель для библиотеки, кафе и лекционного зала. Средства пойдут также на адаптацию выставочного пространства для посетителей с инвалидностью (глухих и слабослышащих, незрячих и слабовидящих, посетителей с особенностями ментального развития). Сбор осуществляется на краудфандинговой платформе «Планета». Проект можно поддержать, пожертвовав 100 рублей или купив один из лотов авторства художников и сотрудников «Типографии», а также лично кота Пикселя, который на время ремонта живет у художницы Юлии Шафаростовой. Кстати, 21-22 декабря в «Типографии» пройдет новогодний маркет , где можно будет купить одежду, украшения, сумки, книги или блокноты, почистить кроссовки, сделать укладку, приобрести косметику. Особенность маркета в «Типографии» — там можно будет приобрести работы художников, к примеру, группировка ЗИП выставит свой «Черный рынок». С расписанием мероприятий и списком участников можно ознакомиться на сайте «Типографии».

Помочь животным

Под Новый год можно помогать не только людям, но и животным. Например, кошкам и собакам в приютах, на содержание которых требуются большие средства. Если не хотите перечислять деньги, можно привезти необходимое непосредственно в приют. Всегда нужны корм и крупы, медикаменты, пеленки, старые пледы и постельное белье, одеяла и куртки. Например, недавно Юга.ру писали о жительнице Темрюкского района Галине Алиевой, которая содержит «Уютный домик Галины», в нем живут 547 собак. В неделю на питомцев уходит 900 кг корма — 60 мешков по 15 кг каждый. Помимо этого требуется каша для больных и старых собак, а также постоянная медицинская поддержка, средства от паразитов, строительные материалы. Связаться с Галиной Алиевой можно на страницах приюта в инстаграме или «Одноклассниках».

Помочь окружающей среде

Если вы радеете за экологию, то стоит поддержать некоммерческую организацию «Чистая Среда», основная цель которой — остановить пластиковое загрязнение. Способов помочь несколько. Первый: принять участие в уборке природных уголков, малых рек и побережья Краснодарского края от мусора. За 2019 год участники организации и волонтеры провели 47 уборок и собрали 1872 мешка мусора.& Второй: единоразовое или ежемесячное пожертвование любой суммы, которая идет также на экопросвещение — «Чистая Среда» устраивает бесплатные спектакли для детей «Земля — наш общий дом», а также лекции для школьников, студентов и офисных работников.