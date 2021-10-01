«Мы помогаем помогать». Благотворительный фонд помощи Русфонд отмечает 25 лет

1 октября благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям Русфонду исполнилось 25 лет

Русфонд появился в 1996 году. Изначально это была благотворительная программа издательского дома «Коммерсантъ» для помощи людям, которые писали письма в редакцию. Руководитель краснодарского бюро «Русфонда» Светлана Петропавловская рассказала порталу Юга.ру о создании организации: «На момент основания фонда в стране была тяжелая ситуация и издательский дом «Коммерсантъ» был завален письмами с просьбами о помощи. Тогда создатель дома Владимир Яковлев и ведущий журналист Лев Амбиндер приняли решение систематизировать работу с обращениями. Так и появился фонд».

За 25 лет работы фонд стал инициатором важных законодательных и проектных инициатив. Так был создан Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Это первый в России частный благотворительный регистр, который Русфонд основал в 2017 году. Кроме того, «Русфонд» профинансировал две лаборатории регистра — в Петербурге и Казани. В них вложили свыше 850 млн рублей. За четыре года в регистр вступили более 52 тыс. добровольцев. Это дало шанс на выздоровление большому количеству пациентов с раком крови. На сегодня регистр фонда обогнал государственный.