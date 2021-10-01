«Мы помогаем помогать». Благотворительный фонд помощи Русфонд отмечает 25 лет
1 октября благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям Русфонду исполнилось 25 лет
Русфонд появился в 1996 году. Изначально это была благотворительная программа издательского дома «Коммерсантъ» для помощи людям, которые писали письма в редакцию.
Руководитель краснодарского бюро «Русфонда» Светлана Петропавловская рассказала порталу Юга.ру о создании организации:
«На момент основания фонда в стране была тяжелая ситуация и издательский дом «Коммерсантъ» был завален письмами с просьбами о помощи. Тогда создатель дома Владимир Яковлев и ведущий журналист Лев Амбиндер приняли решение систематизировать работу с обращениями. Так и появился фонд».
За 25 лет работы фонд стал инициатором важных законодательных и проектных инициатив. Так был создан Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Это первый в России частный благотворительный регистр, который Русфонд основал в 2017 году.
Кроме того, «Русфонд» профинансировал две лаборатории регистра — в Петербурге и Казани. В них вложили свыше 850 млн рублей. За четыре года в регистр вступили более 52 тыс. добровольцев. Это дало шанс на выздоровление большому количеству пациентов с раком крови. На сегодня регистр фонда обогнал государственный.
«Команда «Русфонда» — высокоустойчивый коллектив профессионалов. В его составе много журналистов, в том числе именитых и признанных в России. К сотрудникам очень высокие требования, у них большая нагрузка. Это позволяет добиваться максимального результата, который мы можем продемонстрировать сегодня», — добавила Петропавловская.
За 25 лет исчерпывающую помощь получили 27 тыс. 454 тяжелобольных ребенка. Было собрано 16 557 млрд рублей. На 23 сентября 2021 года собрано более 1 млрд 58 млн рублей, помощь оказана 1049 детям.
«Наше кредо — мы помогаем помогать. Мы являемся мостом между дарителями и нуждающимися, между СМИ и клиниками. Соединяя эти стороны, нам удается решать серьезные вопросы», — добавила руководитель краснодарского бюро фонда.
«Русфонд» получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и Памятный знак № 1 «Милосердие» Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Президент «Русфонда» журналист Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.