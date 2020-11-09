«Мир таков, что надо учиться постоянно». Интервью с руководителем проекта «Умный Краснодар» Серафимой Чичевой

Образовательный проект «Умные города» ведет научные мастер-классы для детей 7-14 лет. Поэтому в беседе руководителя его краснодарского филиала Серафимы Чичевы с порталом Юга.ру многое касалось школьного образования и его неизбежного и кардинального изменения. Также речь зашла о плюсах и минусах разных моделей окупаемости и будущем ивент-сферы в Краснодаре. Беседа с Серафимой Чичевой входит в серию интервью с молодыми предпринимателями Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». Вы работаете в «Умном Краснодаре» более года. Как это началось и чего удалось добиться сейчас? — Мне предложили заняться этим проектом, когда я еще работала над фестивалем Geek Picnic, который всегда был очень бурной, но очень ненадежной деятельностью. И мне захотелось заниматься чем-то более стабильным — так и вышло. В 2020 году все планируемые проекты отменились, и только «Умный Краснодар» продолжает работать. С момента запуска краснодарского филиала удалось обзавестись своей постоянной публикой и вырасти — нас уже посетили примерно 4 тыс. семей. Но главное достижение 2020 года — удалось удержаться на плаву, выполнить все обязательства перед клиентами. Чем было вызвано решение вести «Умный Краснодар» в инновационном центре на Северной, 405? Какие это дает преимущества организаторам, какие — учащимся? — В прошлом году прямо перед новогодней программой директор нашей прошлой площадки — лицея «Истэк» — внезапно разорвал с нами договор. За три дня я обзвонила и объездила все площадки города, но либо мы не помещались в них, так как нам требуется шесть помещений, либо запредельный ценник.

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В последний момент я узнала, что «Аквариум» готовится к открытию. Удалось договориться с дирекцией о приемлемой для нас стоимости аренды — за это я бесконечно благодарна. Так мы и осели в «Аквариуме». Вообще, это крутая идея — создать некий центр для классных околонаучных и IT‑проектов. Там очень красиво и приятно находиться, что редкость для таких форматов. В этом году вы, ко всему прочему, выступаете амбассадором проекта «Мой бизнес». Какова ваша миссия в этом амплуа? — Миссия — громкое слово. Скорее, у меня есть несколько мини-задач. Первая — рассказать об отрасли ивентов, о которой очень мало говорят, на самом деле. Вот сейчас год, когда даже очень крутые компании еле держатся на плаву. Все — от концертных агентств, создателей фестивалей до организаторов свадеб и корпоративов — испытывают огромные трудности. И люди не осознают, насколько важно поддержать отрасль. Каждый клиент, кто не требует возврата билета и принимает перенос или соглашается на событие в онлайне, может помочь сохранить отрасль.

Вторая задача — в Краснодаре рынок ивентов еще только формируется. Ближайшие 5-7 лет все будет активно развиваться, и я за то, чтобы в городе появлялись новые организаторы, которые привезут к нам новые классные форматы событий. Так что, с одной стороны, я хочу вдохновить людей прийти в отрасль, когда она вновь начнет работать, с другой — хочу призвать людей помочь ивентщикам. Ну и, кажется, я хороший пример нестандартного бойкого ипэшника, который, несмотря ни на что, через провалы и ошибки, все еще ИП не закрывает и движется куда-то вперед.

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В разное время вы вели разные образовательные проекты. Самые известные — краснодарские филиалы Geek Picnic и «Тотального диктанта». Первый позиционировался для искушенной, увлеченной аудитории, второй — для любого, кто хочет проверить свою грамотность. «Умный Краснодар» — для детей от 7 до 14. В чем сложности работы для разной аудитории? Или вы видите в этих проектах больше общего, чем отличающегося? — Уточню: «Тотальный диктант» в Краснодаре всегда был заслугой Алены Чавычаловой, а я работала с проектом только в 2019 году. Нет сложности работы с разной аудиторией. Есть нюансы работы в разных системах окупаемости проектов. «Умный Краснодар» — это 100% продажа билетов на событие. Сколько заплатили клиенты, столько проект и заработал. Это самая честная и простая, на мой взгляд, система. Минус в том, что во время кризисов, когда покупательская способность падает, становится очень сложно удерживать аудиторию, но если твой продукт качественный, то ты это сделать сможешь, приложив, конечно, много труда. Geek Picnic, как и многие фестивали, зарабатывал на билетах только часть денег, остальное добивалось рекламными контрактами с компаниями. При такой системе структура маркетинга более сложная, более сложная коммуникация с аудиторией, с партнерами.

«Тотальный диктант» — это спонсорские деньги на 100%. Чисто психологически мне это проще. Нет постоянной неизвестной — сколько купят билетов. Ты точно знаешь — вот три договора подписано на такие-то суммы, расходная часть бюджета такая-то, значит, ты заработаешь такую-то сумму. Но надо понимать, что и партнеры могут внезапно отваливаться по разным причинам. Так что каждая финансовая модель по‑своему сложна, но имеет свои плюсы. Как вы оцениваете нынешний рынок/спектр образовательных проектов в РФ? Их так много, потому что многие недовольны школой? Или же их можно ожидать еще больше? — Мне кажется, что этот рынок только зародился и еще будет активно развиваться. Я не стала бы дико ругать школу. Да, система была создана в первой трети XX века, и ее давно пора серьезно реформировать. Но даже если школа и вузы были бы идеальными, мир таков, что ты обязан учиться постоянно. Не могу придумать профессию, в которой ты выучился один раз, чтобы тебе этого хватило на 40 лет карьеры. Абсолютно в каждой сфере каждый год появляются новые технологии, материалы, техники и так далее. Да и 2020 год показал важность диверсификации своих навыков. Люди понимают это и стремятся получить больше знаний.

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Еще о негосударственном образовании — как делать его бесплатным или крайне дешевым? Спонсоры/меценаты? Реклама? Донаты? — Вопрос из разряда «как заставить бизнес делать что-то классное бесплатно». Ответ прост — никак, если мы говорим именно о бизнесе, а не НКО. Можно субсидировать из государства какие-то проекты, требуя от бизнеса в ответ определенных цен. Но мне кажется, это не самый лучший и работающий подход. Повторюсь, есть разные модели окупаемости, и есть бизнесы, которые выбирают большие охваты своих продуктов за счет минимальной цены или бесплатной модели, а зарабатывают на рекламе и спонсорстве. Но это не лучшая модель именно для образования, ведь когда тебе надо, например, выучить язык программирования, тебе совсем не хочется смотреть рекламу во время урока.

И я не считаю, что есть проблема дороговизны образования. Сейчас есть невероятно огромное количество бесплатных классных курсов, в том числе — от ведущих вузов мира. Если ты хочешь получить информацию, ты ее получишь. Но качественные узкоспециализированные продукты все же стоят денег, и это нормально. Долго ли, по вашему мнению, просуществует школа в ее нынешнем формате? Какие ее стороны должны измениться быстрее и кардинальнее всего, чтобы она не утратила связь с современностью окончательно? — Школа уже утратила связь с реальностью, к сожалению. Но не надо выдумывать велосипеды. Вокруг России внезапно есть огромный мир и очень крутые примеры школьных систем. Надо просто начать что-то менять, а это небыстрый, сложный и дорогой процесс. И дело ведь не только в программах, но и в учителях. Сейчас у нас в стране действует двойной отрицательный отбор: худшие ученики школ идут в педвузы, худшие выпускники педвузов идут в школы. Хочу оговориться: это не обо всех учителях. Есть люди, которые идут преподавать, чувствуя, что это их призвание, но их мало, увы. Так что, с одной стороны, надо переобучить огромную армию учителей, с другой — радикально изменить программы, уроки, подходы к обучению. Что, кстати, сложно сделать, если физически школы вынуждены брать по 35 учеников в классы. Так что проблема комплексная.

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