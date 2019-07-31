«Стерилизация (от) современного искусства». Фоторепортаж с прощального мероприятия в старой «Типографии»

26 июля в Центре современного искусства «Типография» объединение, называющее себя «медбратством "Розовый крест"», провело акцию «Стерилизация (от) современного искусства».

Событие было приурочено к закрытию «Типографии» в старом помещении — на улице Рашпилевской, 106; как писали Юга.ру, центр переедет на улицу Зиповскую, 5, корпус 33.

Перед началом мероприятия участники «медбратства» рассказали о проделанной работе за прошедшие после «Вакцинации от современного искусства» три с половиной года. По словам организаторов, «медбратство получило поддержку и членство в тех структурах современной России, которые до сих пор храбро борются с современным искусством». Эти структуры и были представлены в четырех сооруженных медбратством кабинетах, разделенных черной резиной.

В первом кабинете мужчины в форме инсценировали скручивание гостей, подбрасывание им запрещенных веществ и грубо намекали на необходимость взятки. Во втором кабинете пришедшие встречались с духовенством, которое предлагало причаститься и исповедоваться. В третьем кабинете психиатр задавал вопросы о цвете их снов, заявках на участие в зарубежных грантах и о судьбах репрессированных художников. В четвертом кабинете сотрудники министерства культуры просили угадать сумбурную мелодию на ненастроенном пианино, требовали взятки, славили Деда Хасана и заставляли читать фрагмент о чиновниках из книги Владимира Мединского. После этого, вне зависимости от диагнозов предыдущих врачей, они ставили печать «Стерилизован» и предлагали покинуть кабинеты.

На выходе гости оказывались перед проектором с прямым эфиром камер наблюдения, фиксирующих происходящее во всех четырех кабинетах. Тут же медбратья предлагали выпить реабилитационную микстуру «на дорожку». Процедуру стерилизации прошли более 100 человек.

Как писали Юга.ру, в январе 2016 года в ЦСИ «Типография» медбратство «Розовый крест» провело «Вакцинацию от современного искусства».