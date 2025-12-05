«Это наш долг перед нашими бойцами». Губернатор заявил, что решение по храму в Юбилейном микрорайоне Краснодара уже принято

Краснодарский край

Губернатор Кубани во время «прямой линии» заявил, что новый храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара посвятят бойцам СВО

5 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Кубань 24» провел «прямую линию». Жители региона отправили больше 7 тыс. вопросов. Больше половины обращений касались тем ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, строительства и архитектуры, социального обеспечения и здравоохранения.

Ведущая эфира заявила, что власти уже приняли решение по строительству храма в ЮМР, против которого выступают жители микрорайона. Она заявила, что его возведут в честь Пресвятой Богородицы и посвятят бойцам СВО, и попросила губернатора прокомментировать ситуацию.

«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее»:

«Конечно, решение принято, безусловно, принято. Мы не могли не откликнуться на обращение бойцов СВО. У них должны быть не только памятники, монументы, аллеи. У них должен быть и свой храм. А почему у них не может быть храма? Богородица у нашего народа ассоциируется с защитой земли русской и воинства. Поэтому такой храм мы решили построить. Насчет места. Я знаю, что местные жители с чем-то не согласны. В 2015 году, когда я стал исполняющим обязанности губернатора, там должны были построить восемь высоток. И разрешение уже было получено. Храм — место красивое, на берегу реки, посвященный защитникам Отечества. Поверьте, это будет не просто храм, это место, где они будут собираться. Это наш долг перед нашими бойцами. Поэтому и будем строить», — заявил Вениамин Кондратьев.

По данным ведущей эфира, храм в ЮМР станет самым высоким в России среди посвященных бойцам СВО. Планируется, что его высота с учетом дополнительной опоры и верха креста составит 70 метров. Площадь застройки — 3 тыс. 226 кв. метров, ширина — 36,36 метров, длина — 47,90 метров.

Собор или зеленая зона?:

Напомним, о строительстве уже третьего храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители высказались против — они выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.

Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. После протестов горожан власти предложили новую локацию, где традиционно устанавливают новогоднюю елку. Но протесты против возведения храма не прекратились.

7 ноября жители Юбилейного микрорайона начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма.

24 ноября жители ЮМР записали видеообращение к мэру и попросили встретиться с ними и обсудить строительство храма. Градоначальник на ролик не отреагировал. 

30 ноября краснодарцы записали видеообращение на «прямую линию» губернатора Кондратьева и попросили не строить храм в ЮМР. 

Как писали Юга.ру, краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР.

